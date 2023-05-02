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Son 288 saat…

Dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ydü, bugün 2 Mayıs.

Dünya liderimiz bundan 12 yıl önce, 2 Mayıs 2012'de tarihi bir konuşma yaparak şöyle demişti…

“33 yıl aradan sonra dün Taksim Meydanı 100 bini aşkın işçiyi, memuru ağırladı. Taksim'de tarihi gün yaşandı. Milletvekili arkadaşlarımız orada bizi temsilen bulundu. Böyle bir zemini hazırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugünün bir emek ve dayanışma günü olarak ilan edilmesi, tatil olarak ilan edilmesi bunlar Ak Parti iktidarına nasip olmuştur. Taksim Meydanı ile ilgili verilen karar Ak Parti iktidarına nasip olmuştur.”

Yandaş medyanın tamamı bu olayı ortak manşetlerle kutladı: Tabu yıkıldı… Taksim'de omuz omuza!

İktidar o yıl memleketin solcu tayfasından rol çaldı… Taksim'e üzerinde ‘Artık 1 Mayıs hem bayram hem Taksim'de… Kutlu olsun' yazan dev bir afiş bile astı AKP.

Janjanlı lafların üzerinden bir yıl geçmişti ki dönemin İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu açıkladı: Taksim emekçiye yasak!

O yıl Beşiktaş'ta Taksim'e yürümek için bekleyen işçilere 7 saat boyunca biber gazı, tazyikli su sıkıldı. Gazdan etkilenip yaralananlara bile gaz sıkıldı!

Nisan 2014'te ‘tarihi' bir konuşma daha yaptı Erdoğan. Emekçilere seslendi, “Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak söylüyorum Taksim'den ümidinizi kesin” dedi!

Emekçi bayramından gaz bayramına geçişti…

Taksim, sırt çantası ile bomba getirip patlatanlar hariç 2013 yılından bu yana emekçiye, hak arayana yasak!

Türkiye'nin en önemli konusunu(!) Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evinin iskele sorununu tweet mesajlarıyla çözmeye çalışan İçişleri bakanının talimatı ile dün Taksim'e çıkan yollar bariyerlerle, TOMA'larla kapandı yine. Taksim'in T'sini diyen kim varsa gözaltına alındı.

1 Mayıs kapatma bayramında benim ilgimi çekense dünyada bir örneği olmayan bayram mesajı!

“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs'ta Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır… Metro Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonlarında durmayacaktır!”

***

Bugün iki Mayıs.

Bundan sonra nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz?

Bir kişinin ağzından çıkan lafla bir yıl bayram yapan ertesi yıl gazlananların, metro duraklarının bile yasaklı hale geldiği bir ülkede mi?

Yoksa meclisi meclis, hükümeti hesap veren, yasaları yasa, bakanı bakan, vekillerin bir kişinin değil milletin vekili olduğu bir ülkede mi?

Adı Recep Bey olmuş, Kemal Bey olmuş farketmez… Egemenlik kayıtsız şartsız hepimizin mi olacak?

Sadece milletin karar vermesi de yetmiyor üstelik!

Millet gibi yönetime aday olanların da bir karar vermesi lazım.

21 yıldır olan bitenleri düşünüp taşınmak için uykuda geçecekler de dahil 288 saatimiz kaldı.