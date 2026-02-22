Hafta içi Juventus karşısında şov yapan Galatasaray henüz o coşkunun yankısı dinmeden Konya deplasmanında hüsrana uğradı.

Konya deplasmanında gelen yenilgi kalite farkından çok zihinsel geçişin zorluğunu gösterdi. Avrupa’da alınan 5-2’nin alkışı, 2-0’ın tokadına dönüştü.

Büyük zaferlerden sonra en tehlikeli rakip rehavettir… Okan Buruk, Juve maçının ardından oyuncularını da dinlendirmek adına Konya deplasmanına rotasyonlu bir kadro ile çıktı fakat umduğunu bulamadı. Kötü gününde olan Buruk, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle kilidi açmayı düşünse de sarı kırmızılılar hiçbir reaksiyon gösteremedi ve mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

OSIMHEN’İN PRESİ OLMAYINCA…

Osimhen’in yokluğunda Galatasaray yine üretemedi, yine pozisyona giremedi… Nijeryalı oyuncunun savunmaya yardımını, rakibe olan presini dün çok aradı sarı kırmızılılar.

Eyüpspor karşısında hat trick yapan Icardi, Galatasaray’ın gol umudu olsa da Arjantinli bir türlü istediği gibi topla buluşamadı. Ne Yunus ne Sallai ne de Sane oyuncuyu topla buluşturamadı.

Devre arasında Icardi’nin yerine giren Barış Alper Yılmaz da takım arkadaşlarına ayak uydurup maçı vasatın altında tamamladı ve Galatasaray maçı gol atamadan tamamladı.

G.SARAY KÖTÜ, HAKEM ONDAN DA KÖTÜ

Evet Galatasaray dün gece çok kötüydü fakat ondan daha kötü biri daha vardı sahada; hakem Atilla Karaoğlan. Karaoğlan’ın Galatasaray’ın bulduğu golü iptal etmesi, sahadaki dengeleri doğrudan etkiledi.

Sane’nin golüne ofsayt çalıp maçın önüne geçmeyi başardı. Hem VAR müdahalesi yanlış hem de hakemin ofsay kararı….

Gol sevincini yaşayan bir takımın birkaç dakika içinde hayal kırıklığına düşmesi, zaten kötü oynayan takımı iyice etkiledi ve kaçınılmaz son geldi.

ZİRVE ALEV ALEV

Okan Buruk mutlaka bu mağlubiyetin ardından çıkarması gereken dersleri almıştır. Artık zirve yarışı hiç olmadığı kadar kızıştı.

Hafta içi maksimum konsantrasyonla yapılan maçın ardından Anadolu deplasmanında aynı mentalİ korumak kolay değildir. İşte şampiyonluk yarışları tam da burada kazanılır ya da kaybedilir. Okan Buruk bunu futbolcularına aşıladığı takdirde kaybedilen bu maç sarı kırmızılılara olumlu olarak geri döner.