Ülkemizde geçen yıl yüzlerce kadın aile içinde uğradıkları şiddet nedeniyle bu hayattan koparıldı. Şiddetin en kötüsü hep yakınlarındaydı. Kimi çok sevdiği eşi, kimi erkek arkadaşı, kardeşi, babası, amcası hatta öz evladı tarafından uğradıkları saldırılar sonucunda bu dünyadan koparıldılar.

2024 yılında ülkemizde gerçekleştirilen kadına karşı şiddet eylemleri sonucunda öldürülen, devlet korumasına alınan ve kamu tarafından kadına karşı şiddet nedeniyle takip edilen dava sayılarının ne olduğu ile ülkemizde sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısını gelin birlikte inceleyelim.

394 KADIN CİNAYETİ 258 ŞÜPHELİ ÖLÜM

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformundan elde edilen verilere göre; 2024 yılında Türkiye'de kadın cinayetleri adeta rekora koşmuş! Geçtiğimiz sene sadece 365 günde 394 kadın cinayeti işlenmiş ve buna ilave 258 kadın şüpheli şekilde öldürülerek bu hayattan koparılmış. 2024 yılında 280 kadın, evli oldukları erkek, baba, oğul veya bir akraba tarafından öldürülmüş. 2024 yılı verilerine bakıldığında kadın cinayetleri sadece kadınları değil, çocukları da hedef alarak 19 kız çocuğu babaları tarafından bunlardan 9’u ise anneleriyle birlikte öldürülmüş.

2024 YILINDA 117.664 DAVA DOSYASI TAKİP EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadına karşı şiddet veya şiddet tehlikesi nedeniyle açılan ceza davaları, erişimin engellenmesi, yayın yasağı kararlarının alınması, koruma ve bakım altına alınan çocuklar hakkındaki hukuki iş ve işlemler ile ilgili davalarla koruyucu ve önleyici tedbir kararları, evlat edinme, nafaka, vesayet gibi hukuki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi adına 2024 yılında başvurusu yapılan yada evvelce açılan davalara müdahil olabilmek adına 117.664 dosya takip edildi.

KADIN DESTEK UYGULAMASI (KADES)

16 Ocak 2025 tarihinde İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; KADES'i cep telefonuna indiren kadın sayısı 7 milyon 830 bine ulaştı. KADES üzerinden 1 milyon 480 bin ihbar alındı, şiddet mağduru 920 bin kadına yardım edildi.

SOSYAL YARDIMLARDAN FAYDALANAN TOPLAM HANE SAYISI 4.5 MİLYON

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 yılı faaliyet raporuna göre; tüm kamu kurumları tarafından yapılan sosyal yardım harcaması 491,7 milyar TL olmuş ve sosyal yardımların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki oranı %1,11 olarak gerçekleşmiştir.

Bu kapsamda ülkemizde 2024 yılı içinde toplam 4.574.684 haneye sosyal yardımda bulunulmuştur.

ŞİDDETE UĞRAYAN 43 BİN KADIN KONUK EVİNDE KALDI

2024 yılında fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile ihtiyaçlarının da karşılanması suretiyle geçici süreyle kalabildikleri kadın konuk evlerinde 43.123 kadın- 24.879 çocuk olmak üzere toplam 68.002 kişiye hizmet verilmiş.

KADINLARA EKONOMİK ÖZGÜRLÜK ŞART

Kadınlar ve kız çocuklarının güçlü ve mutlu olmaları için ekonomik özgürlüklerine kavuşmuş olmaları çok önemli. Ne yazık ki geçmişten günümüze ekonomik kırılganlıkların görece daha sert ve hissedilir yaşandığı dönemlerde kadın cinayetlerinde önemli ölçüde gözle görülür bir artış yaşanmış.

Hiç kimsenin hele ki bir kadının “şiddet” kelimesi ile adının birlikte anılmasını kabul etmediğimiz bu dünyada kadınların daha özgür, daha başarılı ve mutlu bir hayat sürebilmeleri adına ekonomik özgürlüklerini elinde bulundurmaları gerekiyor.

Kadının gücünü destekleyecek projelerin arttırıldığı, şiddetin hiçbir türünün bundan sonra yaşanmayacağı, kaybettiğimiz tüm kadınlar için devam eden yargılamalarda faillerin en yüksek cezaları alacağı ve bir daha kadın cinayeti haberlerini duymayacağımız günleri yaşayabilmek ümidiyle…

Tüm Kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun…