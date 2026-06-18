FIFA 2026 Dünya Kupası’nda ikinci maçımıza cumartesi sabahı 6’da Paraguay karşısında çıkacağız. Avustralya maçı sonrası yaşananlara baktığımızda ortada vahim bir tablo var. Futbolcuların saç stillerini mağlubiyetten sonra değiştirmesi, Montella’nın tercihleri, TFF Başkanının her gün basını toplayıp milli takımı eleştirenlere ayar vermeye çalışması Arizona’daki kampın pek iyi gitmediğini gösteriyor.

EURO 2024’te A Milli Takım, Hannover’deki Barsinghausen kasabasında kamp yapmıştı. Şehirden uzak ve sessiz bir yerdi. Millileri turnuva boyunca yerinden takip ettim. Dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kampa sadece 1 gün geldi. O günde gazetecileri toplayıp kimse ayar verdiğini görmedik. Kamptaki basın mensupları olarak sadece futbolcular ve teknik heyetle diyalog halindeydik. Ama Arizona’da yaşananlar milli takım açısından işlerin hiç de iyi gitmediğini gösteriyor.

FUTBOLCULAR MONTELLA’YI TAKMIYOR MU?

Futbolda teknik direktörün ne kadar önemli olduğunu bu turnuvada da hissediyoruz. Taktik disipline bağlı kalan takımlar, ilk maçlar sonunda öne çıkan takımlar oldu. Ama bizim milli takımda işlerin böyle gitmediğini Samet Akaydin, basın toplantısında açıkladı. Bana göre vahim cümleler kurdu. Samet, “Taktiği falan bir kenara bıraktık. Biz duygularımızla hareket eden bir ülkeyiz. Bu bayrak için de yapamayacağımız hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı. Montella’nın aynı düşüncede olduğunu düşünmüyorum ama futbolcu grubunun bu hissiyata girmesi Paraguay maçı öncesi endişe verici bir durum.

Öte yandan A Milli Takım'ın kazandığı maçlardan sonra ortaya çıkıp galibiyeti siyasi şova çevirenler, yenilgi sonrasında nedense ortalıkta gözükmediler.