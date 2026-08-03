Türkiye parçalanabilir mi? “Bu nasıl soru?” diye kızmayın! Emperyalist Batı ülkelerinin amacı bu! Ralph Peters adında Amerikalı hadsiz ve terbiyesiz bir subayın, ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi “Armed Forces Journal”da yayınladığı “Parçalanmış Türkiye Haritası”nı bile gördük... Bu rezil harita tüm çirkinliğiyle arşivlerde duruyor. Eğer biz ulusça birlik içinde ve güçlü olmazsak Emperyalist Batı’nın bölüp parçalamak istediği bir hedef oluruz! “Türk Tarihi”ni okuyanlar, yüzyıllar boyunca 17 büyük devlet kurduğumuzu, bunların 16’sını batırdığımızı bilirler! ★★★ “Adaleti terk eden devletler yıkılır!” Dünkü yazımın başlığıydı bu cümle... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Halk adalete inanmazsa devlete bağlılığı olmaz. Bağlılığın sağlanamadığı bir toplumsal ve siyasal ortam ise en küçük bir istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır!” sözleri üzerine yıkılan Büyük Türk Devletleri aklıma gelmişti. Tarih boyunca en büyük, en güçlü devletler bile battı! Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya İmparatorluğu, eski Büyük İran Devleti, Sovyetler Birliği yıkılıp gitmedi mi? Sadece biz Türkler olarak tarihte kurduğumuz 16 devleti batırdık. Türkiye Cumhuriyeti 17’nci Büyük Türk Devleti’dir. Çok şükür dimdik ayaktadır. Şimdi bunu batırmak isteyen yerli ve yabancı gafiller var. Devlet kurmak başarıdır ama batırmak nedir? “Tarih boyunca büyük devletler, imparatorluklar kurduk” diye övünürken, batırdığımız 16 devleti neden düşünmüyoruz? ★★★ Bugünkü durum nedir? Ülkemizde siyasal ve sosyal adalet var mı? Devlet Bahçeli’nin dediği gibi “Halk adalete inanmazsa devlete bağlılığı olmaz! Bu durumda siyasal ortam en küçük istikrarsızlıkta kırılganlaşır!” Adalet, birlik ve beraberliği, toplumsal güveni, insanlarımızın birbirlerini sevmesini sağlar. Adalet kuvvettir! O halde soralım: Ülkemizde birlik ve beraberlik var mı? İnsanlarımız birbirini seviyor mu? Yoksa sürekli didişme, çekişme, kavga halinde miyiz? Ülkenin yargısı iyi işliyor mu? Adalet sistemimiz ne halde? Bilgi ve düşünceye dayalı adil yöntemler uygulayabiliyor muyuz? Bölücüler, çıkarcı yandaşlar, liboşlar, “ihaledaşlar” ülkeyi kemirip dururlarken, siyasilerimiz ne yapıyor? Tehlikeleri gören, anlayan ve buna yönelik önlemler alan var mı? Ülke halkının dertlerine çözüm getirileceği yerde, ülkeyi kırk yıldır kana bulayan PKK’lı teröristler için Meclis’te “Örtülü af” çalışmaları yapılıyor. Bu sırada Ankara Güvenpark’ta toplanan şehit aileleri ve çarpışmalarda kolunu, bacağını, gözlerini kaybeden terör gazileri 22 gündür umutsuzca “HAK” arıyor. ... Ve çatlak ne yazık ki, derinleşiyor! Bu nedenle Devlet Bahçeli’nin uyarısının tarihi bir önemi var: “Halk adalete inanmazsa, devlete bağlılığı olmaz!” Tarih boyunca batırdığımız 16 Büyük Türk Devleti Türkiye, 17’nci Büyük Türk Devleti’dir. Cumhurbaşkanlığı Forsu’nda 16 yıldız vardır. Bunlar, tarihte yıkılan Büyük Türk Devletleri’ni simgeler. Ortadaki güneş ise 17’nci Büyük Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni anlatır. İşte, kurduğumuz ve batırdığımız devletler: 1-Büyük Hun İmparatorluğu, 2-Batı Hun İmparatorluğu, 3-Avrupa Hun İmparatorluğu, 4-Ak Hun İmparatorluğu, 5-Göktürk İmparatorluğu, 6-Avar İmparatorluğu, 7-Hazar İmparatorluğu, 8-Uygur Devleti, 9-Karahanlılar, 10-Gazneliler, 11-Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 12-Harezmşahlar, 13-Altınordu Devleti, 14-Büyük Timur İmparatorluğu, 15-Babür İmparatorluğu, 16-Osmanlı İmparatorluğu, ve... Yaşayan Türkiye Cumhuriyeti. - Halk yığınlarını sürü olmaktan ya da çalışkan bir karınca yuvası halinden çıkararak, hak ve adalete dayalı, insana yaraşır, görgülü, mutlu bir hayat yaratan devletler yıkılmaz! GÜNÜN SÖZÜ Devlet adaleti terk ettiği zaman yıkılır. (İbn-i Haldun)