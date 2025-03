Konya’da 2 yaşındaki bir çocuğun sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye’de sokak hayvanları konusu yeniden gündeme geldi.

Ne yazık ki hep aynısı oluyor.

Sokak hayvanları sorunu olduğu ancak can yakan bir saldırı olayı olduktan sonra ortaya çıkıyor.

Halbuki sorun her daim ortada.

Ama insanlarımız nedense illa ki bir can yansın bekliyorlar sanki.

Hoş, bakalım bundan sonra değişen bir yol olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu konudaki mesajından sonra yurdun her tarafından bir duyarlılık sesleri yükseldi.

Adana’dan da öyle…

Fakat doğruyu söylemek gerekirse Adana Valisi Yavuz Selim Köşker, öteden beri sokak hayvanları konusunda duyarlı bir tavır göstermiştir.

Adana’ya göreve başladığı ilk günden bu yana Vali Köşger’in bu konudaki açıklamalarını ve girişimlerini görmek mümkün.

Fakat bu kez daha sonuç alıcı bir adım atılacak gibi gözüküyor. Çünkü, Vali Yavuz Selim Köşger, Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon

Değerlendirme Toplantısı sonrası sahipsiz sokak köpeklerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.



Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştiren Vali Köşger, vali yardımcısı başkanlığında halihazırda bir sürecin yürütüldüğünü ve bu konuda bir komisyon oluşturulduğunu belirtti. Köşger, “Yerel seçimlerin hemen ardından bu konuda bir toplantı yapmıştık. O süreçte aldığımız kararlar vardı. Ancak yeni bir yasa gündeme gelince, yasanın çıkmasını bekledik. Şimdi yasa çıktı ve artık aldığımız kararları uygulama aşamasına geçeceğiz.” dedi.



Belediyelerin "Köpek barınağı yapacak saha bulamıyoruz" şeklindeki gerekçelerine de değinen Vali Köşger, şu açıklamalarda bulundu:

"Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne talimat verdim. Köpek barınağı yapmak isteyen tüm belediyelere en uygun orman arazileri tahsis edilecek. Hiçbir engel yok, hiçbir zorluk yok.

Belediyelerimiz istedikleri kadar araziye sahip olabilecekler.

Bu konudaki koordinasyonu sağlamak için bir toplantı gerçekleştireceklerini vurgulayan Vali Köşger, "İnşallah Adana, bu alanda Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamayı hayata geçirecek" dedi.

Açıklamalardan, Vali Köşger’in sorunun çözümü için, devletin; belediyelere gereken her türlü desteğe vermeyi hazır olduklarını mesajını alıyoruz.

Gerçekten de sokak hayvanları sorununun çözümü sadece belediyelerin gücüyle bu günkü koşullarıyla baş edecekleri bir mesele değil.

Bu sorun bir devlet meselesi olarak ele alınmalı ve belediyelerle birlikte devletin tüm ilgili kurumları işin içinde olmalı.

Biz de Vali Yavuz selim Köşger’in bu konudaki kararlılığına güveniyoruz ve “İnşallah” diyoruz…

Artık yeter!

Hepimiz, başta çocuklarımız ve yaşlılarımız olmak üzere sokaklarda, caddelerde hatta kırsal alanlarda bile güvenle yürüyebilmeliyiz...