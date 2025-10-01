Yazıya başladığımızda daha maç bitmemişti. Galatasaray akıllı futbol oynadı. Okan Buruk hem kendi takımını iyi hazırlamış hem de rakibi çok iyi analiz etmiş. Liverpool da pozisyon yakaladı, ancak G.Saray takım olarak iyi mücadele etti, sahada kavga ettiler. En önemlisi birbirine yardım etmeyen futbolcu yoktu. Liverpool iyi takım olabilir ama ‘Biz bu maçı rahat kazanarız en kötü berabere kalırız’ düşüncesiyle başladılar. Galatasaray direnince ve baskıyı iyi yapınca bu sefer Liverpool’u stres bastı. 70. dakikadan sonra pabucun pahalı olduğu anladılar, ancak iş işten geçti. Galatasaray’ın öne geçmesi Okan Hoca’nın ve takımın oyun planının daha iyi işlemesini sağladı. Hatta Osimhen defansın laubaliliğinde iki tane rahat top yakaladı. Osimhen kaçırmazsa erken bitecekti.

G.Saray rakibe iyi baskı yaptı alanı iyi kapatıp huniyi daralttılar, Liverpool’u kenarlardan fazla gelmemesini sağladılar. Bir pozisyon yan hava topu hariç Uğurcan yine işi işler yaptı. Şu bir gerçek Türkiye’deki Galatasaray ile bu maçtaki Galatasaray arasında dağlar kadar fark var. Demek ki Türkiye’de ‘Biraz yürüsek işi bitiririz’ diyorlar, ancak Avrupa’da koşmadan kavga etmeden kazanılmayacağını biiliyorlar.

Maçın genel ve kısa yorumunu yaparsak Okan Buruk kendi takımını iyi hazırlamış, rakip takımı iyi analiz etmiş, futbolcular da gereğini yapınca seyirci de hakikaten 12. adamı müthiş oynadı.

Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada 3 puan almak inanılmaz önemliydi. Liverpool karşısında alınacak bir yenilgi yüzde 60-70 işini bitiriyordu. Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk ve yöneticiler hakem işini bıraksınlar, işlerine baksınlar mücadele edince oluyor. İstanbul’daki maçlar UEFA için çok zor maçlardır, 5 yıldızlık maçlardır, buraya kötü hakem göndermezler. Hakem göremedi, penaltıda yanlış karar verdi, yanlış karar VAR’dan döndü, zaten VAR da ondan var.