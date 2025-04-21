Türk vatandaşları ABD ve Avrupa Birliği (AB) üyelerine gidebilmek için inanılmaz uğraş veriyor. Vize almak, vize randevusu alabilmek için aylarca, hatta yıllarca beklediği oluyor. Bu sorun bizde büyürken, Suudi Arabistan vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz gidiş hazırlıkları olduğunu öğreniyoruz.

Bu köşede vize sorununu anlattığımızda, sorunun tahminlerden çok daha büyük olduğunu anladım. Yurtdışına turist pasaportuyla giden vatandaşlarımıza da o ülkelerde kalanlar sorun yaratıyor. Türk vatandaşlığına geçen Suriyeliler, Türk pasaportu kullandıkları için ülkemizi zor duruma düşürüyor. Sıkıntı büyüyor.

50 YILLIK TURİZMCİ

Mehmet K. 50 yıllık turizmci ve uluslararası eğitimli bir otelci. Bu ay içinde bir grubu İspanya’ya götürecekti. Çoğunluğun vizesi olduğundan Mehmet Bey de eşi ve kendisi için bir acente vasıtasıyla daha çabuk vize alacağını düşünüp başka bir ülkeden vize başvurusunda bulundu. Mehmet Bey, sonrasını şöyle anlattı:

“Meslek hayatımda ilk kez vize başvurum reddedildi. Daha sonra o ülkenin konsolosluğuna bir ileti gönderip başvurumun yeniden incelenmesini talep ettim. Sonunda vizeyi aldım. Ben iletiyi güzel bir İngilizce olarak yazıp gönderdim ve kendimi iyi tanıtarak grubun başında olmam gerektiğini izah ettim. Anlatmak istediğim, herkesin başvurularını kendilerinin internet üzerinden randevu alarak yapmalarının çok daha iyi olduğunu vurgulamak içindir.”

15 GÜNDE GARANTİLİ VİZE

Ahmet G., bu köşede yazdığımız vize randevularının satıldığını belirttiğimiz yazıyla on binlerce kişinin sorununa el attığımızı belirtip teşekkür etti ve ardından da şunları yazdı:

“Senelerdir sizi okur ve beğenirim. Çok teşekkür ederim. Maalesef vize olayı bilhassa Yunan vizesi almak bırakın vize almayı, randevu almak bile adeta sanayi olmuş. Bunun için firmalar kurulup faaliyete geçmiş, büyük paralar kazanıyor. Adam başı 150-200 Euro gibi paralar almakta standart ve VIP diye de hizmet vermektedir.

Kimse de buna ses çıkartmamaktadır. Büyük bir haksız kazanç ve vergi kaybı oluşuyor. Bunu da vizeye randevu veren firma üzerinden yapıyorlar. Ben bilgisayar başında her 10 dakikada bir kontrol ediyorum ve randevu alamıyorsam adamlar internette ve sosyal medyada ilanlar verip 15 gün içinde garantili randevu alıyor. İnşallah yetkililer bu iş el atar.

ALMAN VİZESİ ALMAK DA ZOR

Almanya’dan alınacak turistik vizeler için başvuru süresinin 6-7 aya, evlilik vizesi başvuruları için 2 yıl sonrasına randevu verdiğini belirtmiş, bu ülkenin randevu sistemini şeffaf ve adil şekilde başaran ülke olduğunu belirtmiştim. Okurumuz H.Y. şunları yazdı:

“Yazınızın Almanya kısmını hayretle okudum. Almanya’yı iyi örnek olarak vermişsiniz. Oysa gerçek tam tersi. Ben Almanya’dan vize randevusu alabilmek için tam 15 aydır uğraşıyorum. Üstelik Almanya’dan hep 5’er yıl vize almış biri olarak yazıyorum. Almanlar yazınızı okuyunca mutlu olmuştur Türkler uyumaya devam ediyor diyerek.”

NİJERYA’NIN VERDİĞİ EZİYET

Recep Sanal, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeliğinde bulunmuştu. Emekliye ayrıldıktan sonra dünyayı dolaşıyor. O yüzden vize ve diğer sorunların içinde olan bir gezgin. Recep Bey şunları yazmış:

“Vize sorununu içeren yazınızı okudum. Sık seyahat ettiğim için bu konuyla ilgili gerçekleri de hasbelkader yaşayarak öğrenenlerden biriyim. Avrupa veya Amerika vizelerini boş verin. Afrika vizeleri bile sorunlu. Örneğin; Nijerya vizesi alamadığım için Benin’den karayolu ile Kamerun’a geçemedim. Mecburen uçağa bindim.

Nijerya vizesi konusunu biraz deşerseniz, karşınıza Nijeryalı diplomatlar ile avanta ortaklığı yapan (Firma adı yazmış) bir şirketin çıkacağını görürsünüz. Nijerya devletine ödenmesi gereken vize ücretinin iki katını bunlara avanta olarak vermezseniz vize alma şansınız sıfırdır. Oysa Türkiye’deki büyük şehirler Nijeryalılar ile dolu. Ben yeşil pasaportla dahi onların ülkesine vize alamaz iken, bunlar hangi pasaportlarla ve hangi vizelerle bizim ülkemize giriyorlar? Lütfen bu konunun üzerine gidin. Konuyu deştikçe ortaya saçılacak pisliği hep birlikte görelim. Batı Afrika turum Nisan ayı sonunda bitecek. Dönüşte görüşmek üzere selamlar.”

VFS GLOBALDEN AÇIKLAMA

Vize şirketi sahibi Emrah Özdemir, aracı kurumlar olarak görev yapan VFS Global ve Idata gibi şirketlerin yaşanan kaosu düzeltmek bir yana sistemi daha da karmaşık hale getirdiğini öne sürmüştü.

Vize randevuları, zorunlu belgeler, vize işlem süreleri ve sonuçlarını kapsayan tüm vize süreçleri hizmet verilen hükümetler tarafından yönetiliyor ve kontrol ediliyor. Vize randevuları da hizmet sunulan hükümetlerden gelen talimatlar doğrultusunda sistemde açılıyor. VFS Global’in randevular dahil tüm bu süreçler üzerinde bir rolü bulunmuyor.

Uluslararası seyahat talebi son iki yılda katlanarak arttı. Seyahat sezonu geleneksel yaz ve kış mevsimlerinin ötesine geçerek tüm yıla yayılmış. Buna bağlı olarak vize randevu talepleri de artış gösteriyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin seyahatlerini erken planlamaları ve başvurularını çok önceden yapmaları gerekiyor. Merkezi Zürih ve Dubai’de bulunan VFS Global, dünya çapında 68 ülkeye vize hizmetleri sunuyor.