Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP Şanlıurfa Milletvekiliyken “Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım” deyip 20 Ekim 2022 tarihinde partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bakın şu rastlantıya bu kez de 21 Ekim 2026 tarihinde İYİ Parti’den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba, AKP’den istifa etmişti ama milletvekilliğinden istifa edebilmesi için TBMM Genel Kurul kararı gerekiyordu. Yapılan oylamada milletvekilliğinden istifası AKP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Vekilliği düştü. Karar 27 Ekim 2022’de Resmi Gazete’de yayımlandı. FAKIBABA’NIN GİDİŞİ Son iki aydır, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın İYİ Parti’den ayrılıp, AKP’ye geçeceği, gelecek yerel seçimde Şanlıurfa Belediye Başkanlığı’na aday olmak istediği konuşuluyordu. İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu toplantısında Fakıbaba, parti yönetiminin tam aksine Mekke Antlaşması’na, henüz içeriği bile belli olmayan Anayasa değişikliğine oy vereceğini belirtiyor, sürece karşı çıkan parti yönetimini eleştiriyordu. Niyeti belliydi. “Hadi bana eyvallah” demek için parti .yönetiminin bir adım atmasını bekliyordu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun mitinglerde “Ne mutlu Türk’üm diyene” demesinden de Fakıbaba’nın rahatsız olduğu partide konuşuluyordu. İşte bunun sonucu olarak Dervişoğlu sosyal medyasında Fakıbaba’yı doğrudan hedef alıp onun ne yapması gerektiğinin yolunu şöyle gösterdi: “Ne Mutlu Türk’üm diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak AK Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum.” Aradan iki saat geçti. İYİ Parti Ankara Milletvekili Fakıbaba, Müsavat Bey’in istifa çağrısını dikkate alıp İYİ Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Hayırlı olsun! ŞİMDİ NE YAPACAK Yasa gereği, milletvekilliğinden istifa dilekçesinin 7 gün içinde TBMM Genel Kurulu’nda okunup oylanması gerekiyor. AKP’den istifa ettiğinde, AKP’liler Fakıbaba’nın milletvekilliğinin düşürülmesi için oy kullandı. Yine aynı isim bu kez istifasının TBMM’de oylanırken AKP milletvekilleri bakalım milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullanacak mı? Bunu önümüzdeki hafta içinde öğreneceğiz. Söylenen şu: Fakıbaba’nın milletvekilliğinin düşürülmesi için oylama yapılmayacak, sadece İYİ Parti’den istifa etmiş sayılacak. Böylece, Fakıbaba, “Ben milletvekilliğinden istifa ettim ama Meclis oylama yapıp milletvekilliğimi düşürmedi” diyecektir. Böylece Fakıbaba millete karşı “Bakın, ben hem partimden, hem milletvekilliğinden istifa ettim” diyecektir. Ama durum öyle gözükmüyor. Fakıbaba, AKP’ye bu süreçte geçmeyip sözünü de tutmuş olacak ama Mekke Antlaşması’na da, içeriği bile bilinmeyen Anayasa değişikliğine de oy vereceğini söyleyip, AKP ile birlikte hareket edeceğini zaten açıklamıştı. Yani, AKP’li olup da bir süre AKP’ye katılmadan AKP’yi destekleyecek. Bakalım AKP, istifa ettiğinde milletvekilliğini hemen düşürdüğü Fakıbaba için, İYİ Parti’den istifa ettiğinde de aynı yolu izleyecek mi? Bekleyip, görelim. İYİ Parti’yi içeriden, dışarıdan karıştırma çabaları bitmiş değil. 26 milletvekiliyle yoluna kararlı ve ilkeli bir biçimde devam ediyor. 106 belediye başkanı AKP’ye katıldı AKP’nin belediyelerde transfer bilançosu da devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bugüne kadar seçilen 106 belediye başkanı, AKP’ye geçti. Bunlardan 41’i Yeniden Refah Partisi, 36’sı CHP, 11’i İYİ Partili, bağımsız ve diğer partililerden oluşuyor. Halen 32 CHP ve YENİ Partili belediye başkanı da cezaevlerinde tutuluyor. Tutuklandıkları için görevlerinden alınan belediye başkanları şöyle: Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı, Beşiktaş-Rıza Akpolat, Beykoz-Alaattin Köseler, Şişli-Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü-Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece-Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa-Hakan Bahçetepe, Etimesgut-Erdal Beşikçioğlu, Seyhan-Oya Tekin, Antalya Büyükşehir-Muhittin Böcek, Manavgat-Niyazi Nefi Kara, Şile-Özgür Kabadayı, Bayrampaşa-Hasan Mutlu, Bolu-Tanju Özcan, Kuşadası-Ömer Gürel, Bursa Büyükşehir- Mustafa Bozbey, Eşme Yılmaz-Tozan, Ataşehir-Onursal Adıgüzel, Güzelbahçe-Mustafa Günay, Buca-Görkem Duman, Silivri- Bora Balcıoğlu, Silifke-Mustafa Turgut, Adalar-Ali Ercan Akpolat, Seferihisar- İsmail Yetişkin, Uşak-Özkan Yalım, Çankaya-Hüseyin Can Güner, İzmit-Fatma Kaplan Hürriyet, Üsküdar-Sinem Dedetaş, Mersin Büyükşehir ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer, Mezitli-Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir-Abdullah Özyiğit, Menderes-İlkay Çiçek. (Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeni tahliye edildi. 32 belediye başkanı halen tutuklu. 13 belediyede kayyum var. Türkiye’de bin 400 belediye varken gözaltı, tutukluluk, belediye başkanı transferi hep muhalif belediyeler üzerinden gerçekleşiyor.