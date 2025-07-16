15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminden sonra benzer olayların bir daha yaşanmamasını sağlamak amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştu.

Komisyon 4 Ekim 2016’da çalışmalarına başladı, 4 Ocak 2017’de, CHP’li üyelerinin “Süre uzatma” taleplerine rağmen, çalışmalar sonlandırıldı. 141 kişi dinlendi. Rapor, komisyon başkanı Reşat Petek tarafından 12 Temmuz 2017’de TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a verildi. Raporun basılıp TBMM’de okunması ve tartışmaya açılması gerekirken bu yapılmadı. CHP ve İYİ Parti, raporun TBMM gündemine alınması için çaba gösterdi. Ancak TBMM Başkanvekili AKP’li Sadi Bilgiç, “Yetkinleştirilerek başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır” dedi. Böylece, raporun kayıp olduğu anlaşıldı. SÖZCÜ bu durumu “FETÖ raporu nerede? Yandı, bitti, kül oldu” manşetiyle duyurmuştu.

RAPORDAN ÜRKENLER OLDU

Komisyonda o dönem CHP üyesi olarak bulunan eski bürokrat Dr. Aytun Çıray, “Devlet’te belge kaybolmaz” dedi. TBMM Başkanlığı’nın “Yetkinleştirilerek başkanlığımıza sunulan bir rapor yok” açıklaması üzerine, kendisinde bulunan 639 sayfalık raporu bana gösterdi. 26 Eylül 2019’da “Kayıp Rapor”la ilgili SÖZCÜ’ye şunları anlatmıştı:

“Komisyon çalışmalarının daha da genişletilip cevap bekleyen birçok olayın aydınlatılması için bir ay daha CHP’li üyeler olarak süre istedik. Ancak, komisyonda çoğunlukta olan AKP’li üyelerin oylarıyla bu talebimiz reddedildi. Bunun sonucunda, komisyonun AKP’li Başkanı Reşat Petek, raporu TBMM başkanı İsmail Kahraman’a sundu ve o güne ait raporu verirken basın bu duruma tanıklık etti.

Daha sonra ilginç bir gelişme yaşandı. AKP’li komisyon üyeleri, CHP’yi suçlayıcı bir ek rapor sunup ana rapora eklenmesini talep etti. Biz, bu durumu öğrendiğimizde, hem onların hazırladığı CHP aleyhine olan rapora cevap olabilecek, hem de gelecekte FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda işaretler veren bir ek rapor sunduk. Bu kadar kapsamlı bilgilerin, TBMM Başkanlığında olmadığını söyleyebilmek, ancak bu rapordan ürkenlerin işi olabilir.

TBMM’YE GETİRİLSİN

TBMM Başkan Vekilinin, olmadığını belirttiği raporun, TBMM’de olmadığını iddia etmek, gerçekle bağdaşmaz. Devlet deneyimlerime dayanarak şunu biliyorum: Devlette bir şey kaybolmaz. Çünkü, aynı rapor devletin ilgili birimlerine de zamanında gönderilmiştir. Hatta, dönemin komisyon üyeleri olarak bizlerde de aynı rapor bulunmaktadır. Eğer, raporun olmadığını söylüyorlarsa, dönemin komisyon üyeleri olarak bizde bulunan raporları sunmaya hazırız.

Talebimiz şu: Büyük emeklerle hazırlanan raporun bir an önce basılarak. TBMM Genel Kurulu’na sunulması ve tartışmaya açılmasıdır. Bu rapor böylece adalet mekanizmalarına da katkıda bulunacaktır.”

CHP’liler de ek rapor hazırladı

Devlette, bir dosyada eksiklik varsa ona, “Dosya tekemmül etmedi” denir. Raporun niçin TBMM’de görüşülmediğinin nedeni olarak da, “Dosya tekemmül etmedi” deniliyor. Dönemin TBMM Başkanı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, SÖZCÜ’nün sorularını şöyle cevaplandırmıştı:

-Darbe Girişimi Raporu, başkanlığınıza verilmesine rağmen TBMM’de niçin görüşülmedi?

- Bir ön rapor vardı. AK Parti üyeleri rapora bir eklenti yaptı. Bunun üzerine CHP’li üyeler raporu imzalamadı ve onlar da AK Parti’nin raporuna itirazda bulunup ek rapor hazırladı. O eklentinin müzakeresi için bir araya gelinemeyince rapor atıl kaldı. Bu arada seçim geldi. Böylece, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un açıklamasında dediği gibi dosya tekemmül edemedi ve öylece kaldı. Durum budur.

- Böyle kalması doğru mu?

-Madem bir siyasi parti görüş beyan ediyorsa, karşı görüş de olmalı. Görüşlerin hepsi aynı olacak değil. Herkes ittifak etmek, kabul etmek zorunda değil. Diyorlar ki; ‘Rapora eklenti yapıldı, bu eklenti hakkında bizim de özel görüşümüz var. Bunun için yeniden toplantı yapmalıyız.’ İşte bir araya gelinemediği için rapor tekemmül etmedi.

-Dönemin Genelkurmay Başkanı ile MİT Müsteşarının ifadeye çağrılmaması rapor için büyük bir eksiklik mi?

- Yoo, hayır böyle bir eksiklik yok. Ayrıca bilgilerine başvurulmamasına itiraz eden de, bu konuda karşı oy da yok. Hatırladığım kadarıyla böyle. Komisyon, derinlemesine iyi bir çalışma yaptılar ama genel kurulda görüşülemedi.

-Raporun, ileride görüşülmesine bir engel var mı?

-Her zaman görüşülmesi, incelenmesi mümkün. Meclis kabul ettiği sürece yeniden incelenir. Konuşulması da faydalı olur. Meclis Başkanı’nın ifadesi çok doğrudur. Eklentiye, karşı oy yazısı, yazmak için toplantı yapılamadığı için rapor TBMM’de görüşülemedi.

AKP-Fethullah kardeşliğini gösteriyordu rahatsız oldular

Komisyonun CHP’li üyelerinden Zeynel Emre, “Darbe Girişimi Araştırma Raporu Cumhur İttifakı çoğunlukta olduğu sürece Genel Kurul’a gelmez. Çoğunluk bize geçtiğinde o raporu açıklayacağız. Yazdığımız 370 sayfalık ek rapor, tam anlamıyla AKP-Fethullah kardeşliğini ortaya koyuyordu. Ondan dolayı rahatsız oldular” dedi.

Petek 15 Temmuz raporunu Meclis Başkanı Kahraman’a verdi.

Kahraman’a raporu kameralar önünde verdi

Komisyon Başkanlığını hukukçu AKP’li Reşat Petek yapmıştı. Petek, “15 Temmuz Araştırma Komisyonu Raporu”nu TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a kameralar önünde verdiğini ve görevlerinin sona erdiğini belirtti. Petek’in görüşü şöyle:

“Raporu vermekle görevi sona ermiş komisyonumuza dilekçe verilerek işlem yapmamız beklenemez. CHP’nin sonradan verdiği dilekçe ve eklerini değerlendirmememizi istemek Anayasa ve iç tüzüğe aykırıdır. Raporun TBMM’de niçin görüşülmediği sorusunun muhatabı, dönemin TBMM Başkanıdır.”

Siyasi ayağının ortaya çıkması istenmedi

Sonuçta, taraflar bir araya gelmediği ya da gelmesi istenmediği için 15 Temmuz Araştırma Komisyonu Raporu değil, bu raporun kamuoyundan gizlendiği konuşuluyor. Komisyon çalışmalarında büyük emeği olan Aytun Çıray’a konuya şimdi bakış açısını sordum. Şunları söyledi:

“O raporun TBMM genel kurulunda okunması, ardından tartışmaya açılması gerekiyordu. Tartışmalar hoşlarına gitmeyeceği için bundan vazgeçtiler. Vazgeçmelerinin bir başka nedeni de, AKP’li üyeler, rapor tamamlandıktan sonra bizden habersiz olarak rapora ek yaptılar. O raporda CHP’yi suçlayıcı bölümlere yer verilmiş. Onun üzerine biz de ek rapor yazdık. Yazılanlar onları rahatsız etti. Raporu getirmemeleri için bu bahane oldu.

AKP-MHP reddetti

Dikkat edin, FETÖ’cülerin her türlü ayağı çıktı; ama siyasi ayağı konusunda fazla bir çalışma yapılmadı. Nitekim 2018’de TBMM açılır açılmaz benim ilk önergem FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması oldu. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bana göre Darbe Araştırma Komisyonu’nun Genel Kurul’a getirilmemesinin nedeni AKP içerisinde FETÖ’ye bulaşmış çok sayıda siyasetçi olmasından kaynaklandı.”

Komisyonun bu önemli raporunu ne millet, ne de milletin vekilleri biliyor. Peki, bu kadar çalışmayı siz niçin yaptınız?