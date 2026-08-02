Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)... 9 Eylül 1923’te, Atatürk tarafından kuruldu. Cumhuriyet’in ve ulus devletin mimarı... Laik hukuk düzenini hayata geçiren parti... Cumhuriyet’in sigortası... ★★★ Partinin pusulası belliydi: Altı Ok... Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik... Bu altı ilke, sadece bir parti programı değildi. Yeni Türk Devleti’nin kuruluş felsefesiydi. ★★★ Atatürk, Cumhuriyet’i kurarken yönünü Osmanlı’ya değil, çağdaş dünyaya çevirmişti. Saltanat ve Halifelik kaldırıldı. Şeri hukuk yerine, laik hukuk... Ümmet anlayışının yerine, ulus devlet... Kul yerine, yurttaş kavramı getirildi. Atatürk, Cumhuriyet’in yönünü şöyle tarif ediyordu: “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol, medeniyet yoludur.” Cumhuriyet’in rotası açıktı. Geçmişe değil... Altı Ok doğrultusunda geleceğe... ★★★ Aradan yıllar geçti. Atatürk... İnönü... Ecevit... Baykal... ★★★ Ve 2010... 22 Mayıs 2010’da Kılıçdaroğlu genel başkan seçilir. Ve “Yeni CHP” söylemini ortaya atar. Oysa, CHP’nin “yenisi”, “eskisi” yoktu. Partinin değişmeyen kimliği, Atatürk’ün belirlediği ilkelerdi. Partinin programı değişebilir... Kadroları değişebilir... Ama Cumhuriyet’in temel sütunları değiştirilemezdi. Ahmet Taner Kışlalı’nın, “Kemalizm geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür” sözü, çok açık değil mi? “Kemalizm, benim yerimde benden ileri olmaktır” demedi mi? Devrimcilik ilkesi, Kılıçdaroğlu’na yetersiz mi geldi. ★★★ Kılıçdaroğlu... 2010-2023 yılları arasında, 13 yıl boyunca partinin genel başkanlığını yürüttü. 13 yılda, 13 seçim kaybetti. 13 yılda, 13 savaşta yenildi. Fakat asıl sorun, seçim sonuçlarından ibaret değil... CHP’nin, kuruluş felsefesinden yani Atatürk’ten uzaklaşmasıydı... ★★★ Geldik 2014’e... Cumhurbaşkanı ilk kez halk tarafından seçilecekti. CHP’nin önünde tarihî bir fırsat vardı. Partinin kendi içinden, Cumhuriyet değerlerini temsil eden güçlü bir aday çıkarması bekleniyordu. Varlığıyla onur duyduğumuz, Eskişehir’i Avrupa kentinin ilerisine taşıyan ve seçimi kazanması neredeyse kesin olan Yılmaz Büyükerşen vardı. Kılıçdaroğlu, CHP’nin çizgisinde bir aday yerine, MHP ile ortak bir aday belirledi. Ekmeleddin İhsanoğlu... Atatürk’ün ilkeleriyle ve Altı Ok’la ilgisi olmayan... Ama Kılıçdaroğlu farklıydı, onun CHP’si de yeniydi... Beklenen oldu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti. ★★★ 2016... Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına destek verdi. Ve bugünün taşlarını döşedi... ★★★ 2017... Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kritik halk oylamalarından birine gidiyordu. 16 Nisan 2017 anayasa referandumu, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçişi öngörüyordu. Sandıklar kapandı. Sayım sürerken... Yüksek Seçim Kurulu, tarihte ilk kez mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına karar verdi. Muhalefet partileri, bu kararı sert biçimde eleştirdi. Kılıçdaroğlu tepki göstermedi, yasal süreci bile başlatmadı. Oysa mühürsüz oylar olmasaydı, seçimi muhalefetin adayı kazanıyordu. Kılıçdaroğlu farklıydı, yönettiği CHP de yeniydi... Olan Atatürk’e ve Cumhuriyet’e olmuştu. ★★★ Aradan bir yıl geçti... 24 Haziran 2018... Türkiye, ilk kez yeni sistemle sandığa gidiyordu. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu. İnce, meydanlarda büyük kalabalıklar topladı. Gel gör ki, CHP yönetimi Muharrem İnce’yi yalnız bıraktı. Sandıklara sahip çıkılmadı. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildi. ★★★ 2023... 2021’de muhalefet partileri yeni bir arayışa girdi. “Altılı Masa” kuruldu. Amaç, ortak aday çıkararak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaktı. “Altılı Masa” aylarca aday belirleyemedi. Bütün kamuoyu araştırmalarında, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyorken... Kılıçdaroğlu, kendi adaylığında ısrar etti. Sonuç... Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildi. CHP tarihinde, belki de en sorumsuz adımı atmıştı Kılıçdaroğlu... Olan Atatürk’e ve Cumhuriyet’e oldu. Çünkü Kılıçdaroğlu farklıydı, onun CHP’si de yeniydi... ★★★ Bitmedi... 2023 seçimleri... Kılıçdaroğlu, başka partilerden 39 milletvekili adayını CHP listelerinden Meclis’e taşıdı. Bu partilerin oy oranı, milletvekili çıkarmaya bile yetmiyordu. Cumhuriyet’i kuran parti... Kendi evlatlarına yer bulamazken... Çoğu Atatürk’le mesafeli isimleri Meclis’e getirmişti. Ama Kılıçdaroğlu farklıydı, yönettiği CHP de yeniydi... ★★★ Kılıçdaroğlu döneminde... Atatürk milliyetçiliği vurgulanmadı, Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi yok sayıldı. Laiklik, partinin temel ekseni olmaktan çıkarıldı. Ve CHP, Altı Ok’un tarihsel rotasından adım adım uzaklaştı. ★★★ 13 yıl... 13 yenilgi... Ve sonunda... 2023’te kurultayda genel başkanlığı kaybeder. 13 yenilgiyi içine sindirir ama, genel başkanlığı kaybetmeyi kabullenemez. CHP, mahkemeye taşınır. Ve 2026’da Butlan kararıyla, yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilir. Göreve başladığında ilk konuşmasında, Osmanlı coğrafyasına vurgu yapar. ★★★ Cumhuriyet’i kuran parti... Mahkeme kararıyla yeniden şekilleniyordu. Oysa Atatürk, CHP’yi Butlan kararıyla yönetilsin diye kurmadı. Atatürk’ün CHP’ye vasiyeti açıktı. Altı Ok’tan ödün vermemek. Atatürk, CHP’nin temel görevini açıklamıştı: “CHP, bu memlekette Cumhuriyet’in, fikren, ilmen ve fiilen temsilcisidir.” Kılıçdaroğlu ve ekibi, bu görevi hiç yerine getirmedi. ★★★ Ve şimdi merak ediyorsunuz, ne yapacak diye? Özgür Özel ve arkadaşlarının dokunulmazlıklarının kaldırılmasına... Ve Anayasa değişikliğine destek verecek. Atatürk’ün ulus devlet yapısına da son darbeyi böylece indirecek... Çünkü Kılıçdaroğlu farklıdır, onun CHP’si de yenidir.