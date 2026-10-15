İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam 577 gündür tutuklu. Öyle böyle değil, hakkında iki bin yıldan fazla hapis cezası isteniyor. Bir baba olarak oğlu hakkında bu kadar ağır ceza istenen Hasan İmamoğlu, gözyaşı dökmesin de ne yapsın? İmamoğlu’nun savunma yapacağı günün sabahında Halk TV’ye kayyum atandı. Böyle durumlarda genelde, “Zamanlama manidar” denir. AKP iktidarı döneminde 62 televizyon ve gazeteye kayyum atandı. Böylece bir yayın kuruluşunun editoryal bağımsızlığına son verilmiş oluyor. Dileriz, bir an önce televizyonda kayyum dönemi son bulur. Dün, İmamoğlu’nu dinlemek için başta YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere, çok sayıda milletvekili ve avukat duruşma salonundaydı. Sağ olsunlar bu süreçte Halk TV’deki arkadaşlarımız da yalnız bırakılmadı. Böyle günlerde destek hiçbir zaman unutulmaz. SEÇİM GÜNÜ YAKLAŞIYOR YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yönetim kademelerine seçilecekler için “Yeni nesil uygulamalara” gidiyor. Bunun yolunun; üyeyi dinlemekten, kararı paylaşmaktan, farklı görüşlerle birlikte çalışabilmekten ve seçilenlerin görevin hesabını vermekten geçiyor. Yönetimde kimlerin görev alacağını, hangi esaslarla değerlendirileceği, seçilen yönetimin nasıl çalışacağını il başkan adayları anlatıyor. Ankara İl Başkanlığı için Avukat İbrahim Karaca, Avukat Pınar Akgül Doğusoy, Avukat Murat Yıldız ve Süreyya Yılmaz yarışacak. Seçim sistemi değiştiği için 18 Ekim’de önseçim yapılacak ve sadece il başkanı belirlenecek. Ankara’da partiye kayıtlı 54 bin üye oy kullanabilecek. Ancak, ilçe başkanlığı seçiminde sandığa giden az oldu. Örneğin Çankaya ilçesinde 12 bin 700 kayıtlı üyeden, ancak 4 bini oy kullanabildi. İl Başkanlığı önseçiminin tamamlanmasından sonra bu kez delegelerin katılımıyla 25-26 Ekim’de kongre gerçekleştirilecek. İl Başkanı onaylanacak, ortak yönetim kurulunda görev alacakların seçimi gerçekleştirilecek. İLK KADIN BAŞKAN ADAYI CHP Ankara İl Örgütünde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, mahkeme kararından sonra görevden alınan Avukat Pınar Akgül Doğusoy, YENİ Parti’nin il başkan adayı olarak önseçime katılacak. Ankara’da CHP’nin, YENİ Parti’nin ilk kez il başkanlığına bir kadın aday çıkıyor. Pınar Hanım’a neler yapacağını sordum. Şunları anlattı: “1-. Yönetimde kişiler değil, görevler belirleyici olacak. Yönetimi kurarken kişilere göre pozisyon üretmeyecek, görevlerin gerektirdiği nitelikleri esas alacağız. Koltuklara isim dağıtmayacağız; her sorumluluk alanını, o yükü omuzlayacak en yetkin kadrolarla buluşturacağız. Kişisel yakınlık, geçmişteki grup ilişkileri veya makam beklentisi görev verilmesinde belirleyici olmayacak. 2- Görev almak isteyen üyelerimize açık başvuru olanağı sağlayacağız. İlçe örgütlerimizin, delegelerimizin ve üyelerimizin önerdiği isimleri değerlendireceğiz. Görev alanlarını ve değerlendirme ölçütlerini önceden paylaşacağız. 3- Ankara’nın çeşitliliğini yönetimde buluşturacağız. İlçelerimizin, farklı meslek ve yaş gruplarının, toplumsal kesimlerin temsilini gözeteceğiz. Kadınların ve gençlerin karar süreçlerinde etkili sorumluluk üstlenmesini sağlayacağız. Liyakat ile temsili birlikte değerlendireceğiz. DIŞLANMA GEREKÇESİ OLMAYACAK 4- Diğer il başkan adaylarının ekiplerinde emek veren arkadaşlarımızı da aynı ölçütlerle değerlendirecek; il yönetiminde ve çalışma gruplarında yer almalarını sağlayacağız. Hangi adayı desteklediği, hiçbir üyemiz için dışlanma gerekçesi olmayacak. 5- Mahalle meclislerini düzenli çalışan katılım alanları hâline getireceğiz. İlçe örgütlerimizle birlikte her mahalle için düzenli toplantı takvimi oluşturacağız. Hedefimiz, mahalle meclislerinin ayda en az bir kez buluşması, katılımı kolaylaştıracak şekilde belirleyeceğiz. 6- Mahallede çözülebilecek işler için çalışma ekipleri oluşturacağız. İlçe veya il düzeyinde ele alınması gereken önerileri ilgili yönetimlere ileteceğiz, bunların ne aşamada olduğunu takip edeceğiz. 7- Yönetim kurulumuz düzenli toplanacak. Gündem ve ilgili bilgiler toplantı öncesinde paylaşılacak. Kurulun yetkisindeki kararlar görüşülecek, oylanacak ve kayıt altına alınacak. Her karar için sorumlu kişiler ve tamamlanması hedeflenen süre belirlenecek. HESABINI VERECEĞİZ 8- Her ilçe için il yönetiminden bir koordinasyon sorumlusu belirleyeceğiz. Bu arkadaşlarımız ilçelerin ihtiyaçlarını dinleyecek, isteklerini ilgili çalışma birimlerine taşıyacak ve çözüm sürecini izleyecek. 9- Yeni siyasi kültürü kendi ilişkilerimizde kuracağız. Farklı düşünen arkadaşımızı dinleyeceğiz. Eleştiriyi açıkça konuşacak, önerileri gerekçeleriyle değerlendireceğiz. Seçim dönemindeki tercihlerin çalışma arkadaşlığımızı zedelemesine izin vermeyeceğiz. 10- Sahada çalışacak, hesabını üyelerimize vereceğiz Yoksulluğa karşı dayanışmayı büyütecek, hukuksuzlukları takip edecek, gençlerin ve kadınların taleplerini siyasi çalışmalarımıza taşıyacağız.” Ülkenin otoriterleşmesine, kararların tek elde toplanmasına ve yurttaşların sözünün yok sayılmasına karşı mücadele ediliyor. YENİ Parti, savunduğu demokrasiyi kendi örgütünde uyguladığını göstermeli.