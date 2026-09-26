Sevgili okurlarım, Yunan hükümetleri bize laf ettikçe asabımız son derece bozuluyor. Örneğin Ege Denizi’ndeki bazı ufak tefek adacıklara sahip çıkıyorlar. En başta Lozan Antlaşması’nı çiğneyip irili ufaklı bütün adalara silah ve asker yığıyorlar. Sisam Adası bizim Söke’nin tam karşısında. Arada sadece birkaç kilometrelik bir deniz var. Sakız, Midilli, Rodos ve başka Yunan adaları da aynı durumda. Meis derseniz o küçük adanın durumu daha da beter! Kaş’a mesafesi sadece iki kilometre. Bu konuda halk tarafından üretilen bir deyiş bile var. Sabah Kaş’ta öten horozun sesi Meis’te duyulur! ★★★ Çok büyük bir aşk ve saygıyla bağlı olduğumuz, her kararına alkış tuttuğumuz Recep Tayyip daha birkaç gün önce bir anlaşmaya imza attı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan üçlü anlaşma... Adına Mekke Savunma Antlaşması deyip geçiştirdiler. Bu imzayı atmak için bizim Recep Tayyip bir geziye daha çıktı ve imza töreni Mekke’de büyük tantanalarla yapıldı. Yani neresinden baksanız çok önemli bir anlaşma! Yani bir anlamda İslami dayanışma anlaşması. Törene Suudi Arabistan, Pakistan ve Suudi devlet başkanları katıldı. Türkiye Cumhuriyeti adına ‘gurur verici’ olan bu metni bizler de Türk Milleti olarak ekranlardan öğrenmiş olduk. Öteki iki ülkeyi bilmem ama bizim böyle bir olaydan haberimiz hiç yoktu. Türk Milleti’ni herhalde yine adam yerine koymamışlardı! ★★★ Bu haberi hayret ve dehşetle öğrendiğimizde kafamda şimşek gibi bir fikir çaktı ve herkese söylemeye başladım... ‘Abicim bu olay bizim önümüzü açar. Bu anlaşma uyarınca biz hiç zaman kaybetmeyelim, Yunanistan’a saldıralım. Ege adalarını ele geçirelim. Gerçi gücümüz yeter ama yetmediği takdirde, iki din kardeşimiz olan Suudi Arabistan ve Pakistan’ı yardıma çağırırız, Bu anlaşma uyarınca bize yardım etmek zorundalar.’ Dünyadan haberi olmayan bazı tipler bana karşı çıktı. ‘Oğlum bu bir savunma anlaşması. Yani bize saldıran olursa devreye girer...’ Fikrimde ısrar ettim... ‘Tamam abi herifleri önce tahrik edip bize saldırmalarını sağlarız, sonra da Müslüman kardeşlerimize başvurup yardım isteriz! Ege adalarını böylece onların sayesinde ele geçirmiş oluruz.’ Onun üzerine, söylediklerimi kabul etmek zorunda kaldılar! ★★★ Efendim şimdi şakayı bırakalım ve gelelim işin daha ciddi boyutuna. Bu düzmece anlaşmayı kimler hazırladı, amaç neydi, niye bizden gizlediler sorularına bir bakalım. Suudi Arabistan bizim komşumuz İran’la kanlı bıçaklı. Nedeni mezhep çatışması. Bu konuda ileride neler olacağını bilen yok. Suudi Arabistan’ın sınır komşusu Yemen. O ülkede egemenlik yavaş yavaş silahlı Husilerin eline geçti. Husiler şimdi başkent Riyad dahil Suudi topraklarını roket yağmuruna tutuyor ve büyük hasar oluşturuyor. O bölgede resmen, ilan edilmemiş bir savaş var. ★★★ Beklenmeyen gelişme dün gerçekleşti. Suudi Arabistan, Mekke anlaşması hükümlerine dayanarak Türkiye ve Pakistan Genelkurmay başkanlarını ülkesine çağırdı. Belli ki zor durumda kaldılar ve bizden yardım isteyecekler. Bu heriflerde para bol, petrol bol. Hiçbir sıkıntıları yok. Peki ama bizden ne isteyecekler? Yanıtı gayet basit. ‘Bize Mehmetçik gönderin. Bizim için savaşsın, gerekirse can versin. Bedeli neyse biz öderiz. Bunun karşılığında biz de size petrol veririz, krediler falan açarız’ gibi laflar edecekler. ★★★ Bizim Genelkurmay Başkanı dün oraya gitti, bakalım dönüşte neler söyleyecek! Pakistan derseniz sınır komşusu Afganistan’la savaş halinde. Günün birinde zorda kalırsa o da bizden Mehmetçik mi isteyecek? Yani bu Mekke anlaşması konusunda bence durumlar karışık. Bizi yönetenler bunları acaba hiç düşünmedi mi? Bence, bu söylediklerim gerçekleştiği takdirde bizim de bir taktiğimiz olmalı. Yunanistan’a saldırmak ve bu işi Mekke anlaşması uyarınca Suudi ve Pakistanlı din kardeşlerimizle birlikte yapmak! Başarılar dilerim.