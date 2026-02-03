Her şey 2 dakikada oldu. Önce net gol pozisyonu kaçtı, sonra top ağlara gitti. Asensio yine ne kadar klas bir oyuncu olduğunu nefis şutuyla ispatladı. Topu Talisca’dan tekte aldığında vurmaya karar vermişti zaten. Bu çok güzel gole hiçbir kaleci bir şey yapamazdı.

Kocaelispor maça aşırı motivasyon ile hazırlanmış. Alan daralttılar ve 1 oyuncu 2 kişilik efor sarf etti saha içinde. Fenerbahçe’nin orta alan oyuncularına yaptıkları baskı ile oyunu uzun süre iyi kilitlediler. En-Nesyri ve Talisca temaslı oyunda fazla etkili olamadılar ilk yarıda. Böyle duran ve sıkışan maçlarda yapılması gereken koşular ve hareketlilik konusunda Tedesco’nun takımı ilk 45 dakikada bekleneni verememişti.

Ederson, bu maçta da kalitesini Petkovic’in köşeye giden sert şutunu mükemmel çıkararak bir kez daha gösterdi. Fenerbahçe aşırı geriye yaslanınca pozisyon vermeye başlamıştı. İsmail, Nene ve Kerem’i daha önce oyuna alabilirdi Tedesco. Topu her zaman iyi kullanmaya çalışan Fred, Semedo’yu attığı iyi pasla hücuma çıkardı. Yılların deneyimi Semedo, Nene’ye al da at demişti. Dün akşam çok iyi bir Fenerbahçe izlemedik. Buna rağmen ligdeki zor Kocaeli deplasmanından hasar almadan üç puanla dönmek önemliydi.