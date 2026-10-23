2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 16 Ekim 2026 tarihinde Meclise sunuldu. Bütçe ve eki cetveller gelecek yılla ilgili pek çok konuda bize ipucu veriyor. Haydi bunlara birlikte bakalım. Enflasyon hedefi %21 ama vergi hedefi %35.6 2026 yıl sonu enflasyon hedefi %28.4. Yeniden değerleme oranı da %28’in biraz altında gerçekleşecek. Orta Vadeli Program’a göre 2027 yılı enflasyon hedefi %21. Ancak Meclise sevk edilen 2027 Bütçesi’nde vergi gelirlerindeki artış tahmini %35.6 olarak yer alıyor. Bu oranın izahı güç. Bu, vatandaşın ciddi vergi artışı ve yükü ile karşı karşıya kalacağının açık göstergesi. 2027 yılında eşel-mobili unutun! Bütçe eki tabloları incelediğimizde 2026 sonunda 321 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenen petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV tutarının 2027 yılında 879 milyar liraya çıkacağı tahmin ediliyor. Buna göre akaryakıttaki ÖTV gelirlerinde tahsilat artışı bir önceki yıla göre %171 oranında olacak. Bunun anlamı, bu yıl uygulanan eşel-mobil sisteminin 2027 yılında tamamen kaldırılacağıdır. MTV’de Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisi kullanmasını beklemeyin! Vergi mevzuatındaki pek çok maktu tutar, yeniden değerleme oranında otomatik olarak artıyor. Mevzuatımızda, Cumhurbaşkanı’na yeniden değerleme oranının altında veya üstünde artış belirleme konusunda çok geniş yetkiler verilmiştir. Özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki artışların yeniden değerleme oranından daha düşük bir oranda uygulanması yönünde geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanmıştır. Bütçe eki tabloları incelediğimizde 2027 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilatında %33.3’lük bir artış tahmini yapıldığını görüyoruz. Yeniden değerleme oranının %28’in biraz altında oluşacağını dikkate aldığımızda, Cumhurbaşkanı’nın MTV tutarlarının yeniden değerleme oranının altında uygulanması yönünde bir karar almayacağını söylemek kehanet olmayacaktır. Asgari ücrete %30 oranında zam Asgari ücret, yetkili tespit komisyonu tarafından belirleniyor. Bütçede asgari ücretin ne kadar olacağı yazmaz. Ama doğru yere bakarsanız bütçe hazırlanırken yüzde kaçlık asgari ücret artışı üzerinden tahminler yapıldığını görürsünüz. Bütçenin vergi harcamaları kısmına baktığımızda, gelir vergisi vergi harcama artışı bir önceki yıl bütçesine göre %33 olarak gözüküyor. Bu vergi harcamasının önemli kısmı asgari ücretle ilgili vergi istisnasından kaynaklanıyor. İstihdam artışının etkisini de dikkate aldığımızda, bu veriler 2027 yılında asgari ücretin yaklaşık %30 artırılabileceğine işaret ediyor. Özetle 2027 yılında net asgari ücretin 36.500 TL seviyesinde olmasını bekliyorum. Bütçede aslan payı faize Bütçeden faize giden kaynak son yıllarda devasa boyutlara ulaştı. Bütçe Kanun Teklifi eklerine göre önümüzdeki üç yıldaki faiz ödemeleri aşağıdaki gibi olacak: - 2027 yılı faiz ödemesi 3 trilyon 975 milyar lira, - 2028 yılı faiz ödemesi 4 trilyon 694 milyar lira, - 2029 yılı faiz ödemesi 5 trilyon 245 milyar lira. Önümüzdeki üç yılda faize 13.9 trilyon lira harcanacak. Aynı dönemde yatırım için ayrılan kaynak ise sadece 7.2 trilyon lirada kalacak. Özelleştirme tam gaz: Ne var ne yok satılacak Bütçe Kanun Teklifi eklerinin gelirler kısmında önemli büyüklükte kalemler var. Bunlardan biri “sermaye gelirleri”. 2026 yıl sonu gerçekleşmesi 54.6 milyar lira olarak öngörülen bu kalem için 2027 yılı tahsilat hedefi 308.3 milyar lira. Tamı tamına %464.5 oranında bir artış söz konusu. Diğer sermaye satış gelirleri kaleminde de %440 oranında artış öngörülüyor. 2026 yılındaki 33,9 milyar liralık tahsilat gerçekleşmesinin 2027 yılı sonunda 183 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Anlayacağınız, köprü ve otoyol özelleştirmesine ilaveten elde kalan diğer üç beş kamu işletmesi de 2027 yılında vitrinde yerini alacak ve satılacak. Bu da yetmeyecek, çok yoğun bir taşınmaz satışı yapılacak. 2026 yılında 20.6 milyar lira gelir gerçekleşmesi öngörülen taşınmaz satışlarından 2027 yılında %507 artışla 125.1 milyar liralık gelir hedefleniyor. Tasarruf yine lafta kalacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 13 Mayıs 2024 tarihinde “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni kamuoyu ile paylaştılar. Tasarruf Paketinin “Kamuda tasarruf-Taşıtlar” başlıklı bölümünde “3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması” maddesi yer alıyordu. Ancak binek taşıtı alımları 2025 ve 2026 yıllarında olduğu gibi 2027 yılında da aynı hızda devam ediyor. Buyurun 2027 yılında edinilebilecek binek araç sayısına birkaç örnek: - Adalet Bakanlığı 75 adet, - İçişleri Bakanlığı (Emniyet ve Jandarma dışında) 30 adet, - Ticaret Bakanlığı 23 adet, - Diyanet İşleri Başkanlığı 14 adet, - TBMM 13 adet, - Cumhurbaşkanlığı 10 Adet, - Tarım ve Orman Bakanlığı 10 adet.