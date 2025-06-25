İsrail ile İran arasındaki savaşın 12. gününde ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı. 24 saat sürecek ateşkes için “Her şey planlandığı gibi giderse savaş sona erecek” diyen Trump, taraflara “Lütfen ateşkesi ihlal etmeyin” dedi. Gelişmeleri konuştuğumuz Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ, “Suriye’de rejim değişikliği olmadan İran operasyonu mümkün değildi” derken, büyük fotoğrafı yorumladı: Yürüyen proje Büyük Kürdistan projesidir.

- ABD savaşa dahil oldu, bir günlük ateşkes ilan edildi. İran-İsrail çatışmaları nereye gider?

Olaylar dinamik, çok aktörlü, İran’ın içinde güvenlik nedeniyle sistemin ne kadar bir araya gelip karar verebildiği meçhul ve belki bunlardan da önce Trump diye anı anını tutmayan yanar döner sürprizlerle dolu bir aktör var. Bütün bunlar kesin tahmin yapmayı zorlaştırıyor. Trump, Orta Doğu’da yeniden savaşmak istemiyor. Netanyahu ise savaşı ABD’yi savaşın daha fazla içine çekerek devam ettirmek istiyor.

- Trump’ın ‘İran’ı tekrar büyük yapın’ söylemini nasıl değerlendirmek gerekiyor?

Bence çok ciddiye almamak lazım, çünkü bu söylem ulus-inşacı neoliberal bir söylem ve Trump’ın bütün politikalarına ters düşüyor.

- Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur?

İran bu kararı aldı ancak henüz uygulanmadı. Elinde bir kart olarak tutmaya devam edecek. Rejim varlığı için yaşamsal bir tehdit görmeden Hürmüz Boğazı’nı kapatmaz.

- Rusya ve Çin ne yapar?

Çin ve Rusya’nın şu ana kadar İran’a verdikleri önemli bir destek yok. Bu üç ülke bazen beraber anılıyor ama aralarında ciddi bir askeri dayanışma olmadığı ortaya çıktı.

- İran’dan Türkiye’ye göç olur mu?

Ancak rejimi yıkacak ölçüde büyük bir iç savaş çıkarsa Türkiye’ye göç olur. Şimdi bu noktadan epey uzağız.

İç barış olmadan iç cephe güçlenmez

“Türkiye’nin yapması gereken bir numaralı şey iç cepheyi zayıflatan düşman ceza hukuku uygulamalarına son vermek. İç barış olmadan iç cephe güçlenmez. Bugün ülkemizde iç barış yok. Büyük bir baskı ve iki farklı hukuk uygulaması var. Bu milletin büyük bir bölümünü tehlikeli şekilde iktidara yabancılaştırıyor, hatta düşmanlaştırıyor. Düşman ceza hukuku uyguladığınız kitleler rakibiniz ile düşmanınıza dönüşür. İç cephe için, fikir özgürlüğü, eşitlik, adalet, herkesin kendini bu ülkenin eşit vatandaşı hissedebilmesi, kayırmacılığın partizanlığın bitmesi, insanların devlete güven duyabilmesi gerekiyor. Tabii bu tek başına yeterli değil, bunun dışında güçlü ordunuz, güçlü istihbaratınız olacak. Tetikte olacaksınız, gücünüzü oralara buralara savurmadan ekonomik kullanacaksınız.”

İran direnirse Türkiye zaman kazanır

- Biraz bize bakalım. Sırada Türkiye var yorumlarına katılıyor musunuz?

Yürüyen proje Büyük Kürdistan projesidir. Irak ve Suriye ayakları tamamlandı. Şimdi sıra İran’da. Ancak başarılı olup olmayacağı henüz belli değil. Eğer İran’da rejim çöker ve iç savaş başlarsa Irak ve Suriye’de parçalanma süreci hızlanır. İran direnir ise Türkiye büyük bir zaman kazanacaktır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Türkiye’den koparılmak isteniyor.

- Kimi uzmanlara göre ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ (BOP) planlandığı gibi devam ediyor. Evet proje devam ediyor. Tabii ‘Büyük Kürdistan jeopolitik projesi BOP’dan önce başladı ve sonra BOP’a entegre olarak devam ettirildi. Halen BOP’un en somut sonuçlar alınan bölümü Kürdistan projesidir. Bu projenin tamamlanmasının önündeki en büyük engel Türkiye ve İran. Trump’ın ulus inşasına karşı çıkan çizgisi de Türkiye’ye zaman kazandıracaktır. Ancak Trump’ın ani dönüşleri, Netanyahu’nun savaş isteği önümüze farklı ve uzayan bir savaş manzarası da çıkarabilir.

Türk halkı PKK’yla müzakereye karşı

- Çözüm süreci neden tıkandı?

Türk halkı PKK ile müzakerelere karşı. Arkasında halk desteği olmayan bir süreci devam ettirmeye çalışmak, zaten ekonomik krizle halk desteğini kaybeden iktidarın büyük oy kaybı yaşamasına neden olacaktır. Bunu görüyor. İnfaz yasası bundan dolayı ertelendi. DEM’lilerinin infaz yasasının ertelenmesi ile ilgili AKP’nin gerekçesini kamuoyuyla paylaşırken kullandıkları ifadeler AKP’nin halk desteği olmayan bir açılımı, müzakereyi sürdürmek istemediğini gösteriyor.

Şam’daki rejim değişikliği operasyonu mümkün kıldı

- Suriye’de rejimin değişmesi, İsrail’in önünü açtı mı?

İsrail’in 1983’ten bu yana temel hedefi Irak’ın üçe, Suriye’nin dörde bölünmesidir. Saddam’ın devrilmesi ve Irak’ın işgali sonrasında Irak toplumu ve devleti üçe bölünürken, Irak coğrafyası da kuzeyde federe Kürdistan ve güneyde Irak şeklinde ikiye ayrıldı. Suriye de 11 sene süren bir iç savaş sonrasında güneyde Dürzi bölgesi, kuzey PKKistan, Akdeniz kıyısında Nusayristan ve Halep-Şam ekseninde Sünni Arabistan olarak bölünmüş görünüyor. Bunlar İsrail için çok önemli politik kazanımlardır. Keza Suriye’nin bütün askeri yapısı tahrip edilmiş, hava sahası adeta ilhak edilmiştir. Suriye’de rejim değişikliği olmadan İran operasyonu mümkün değildi. Şimdi Suriye’de savaşın kazananının kim olduğu çok açık görülmüyor mu?