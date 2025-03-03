Galatasaray yönetimi; TFF Başkanı, Tahkim, Disiplin derken sahadaki takım puan kaybediyor. Çünkü sahada olması gereken teknik adamları ceza almış tribünde. Takımın sahada başı yok. Özellikle ilk yarıda Muslera çok iyi işler yapıyor. Şampiyonluğa oynayan takım Galatasaray rakibine 3 gol atıyor ama 3 gol yiyor ve Muslera sahanın en iyi adamı.

O zaman kim hesap verecek? Teknik direktör Okan. O, Mourinho ile uğraşmaktan, Fener’e laf yetiştirmekten kendi işini yapmıyor veya yapamıyor. Onun da sorumlusu tabii ki yönetim kurulu. Ne derler ‘Balık baştan kokar’. Kasımpaşa-Galatasaray maçı güzel bir maç oldu. Zaten 6 gol olması güzel olduğunu gösteriyor. İki taraftan biri kazansa diğerine yazık olurdu. Maçın hakkı beraberlikti öyle de bitti.

Cihan Aydın maçtan evvel çok konuşuldu ama güzel bir maç yönetti. Biz öküz altında buzağı arıyoruz her zaman. Biraz daha ilerlesek öküz altında öküz arayacağız. Belki bizim Türk yöneticiler öküz altından inek bile çıkartabilir. O maçtan sonra Fenerbahçeli oyuncular çok istekli ve şevkle Antalyaspor’a karşı mücadele etmeye başladılar. Sonucu da ilk yarıdan aldılar.

Öyle bir ikinci yarı oldu ki Fenerbahçe takımı çok iyi bir idman yaptı. Aslında haklılar da. Perşembe günü Avrupa maçı var. Gaza bassalar belki sakatlık olur, onun için de riske girmediler. Dün Okan’ın sahada olmaması Galatasaray için dezavantaj oldu, Mourinho’nun sahada olmaması Fenerbahçe için fark etmedi. Mehmet Türkmen için de çok kolay maçtı. Bu tip maçlar hakem şansıdır. Arada çok fark var. Zayıf olan takım da art niyetli oynamıyor.

Arkadan gelenin bir avantajı vardır. Öndeki kazandıkça rahatlar ama arkadaki kazandıkça öndeki arkaya bakarsa tökezler. Öndekinin hiç arkaya bakmadan takır takır top oynayıp kazanması lazım ki arkadakinin morali bozulsun. Ama şu andaki görüntüde morali bozulan Galatasaray gibi gözüküyor. Çünkü fazla arkaya bakmaya başladılar. Yöneticiler beyanat verdikçe, futbolcular da geriliyor ve arkaya bakıyor. Profesyonel yönetici o tarz demeç vermez, bilakis alttakine saygı duyduklarını söyleyip onu yumuşatırlar. Bizde nerede öyle yöneticiler, mumla arasan bulamazsın.