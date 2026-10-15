İyi oynarmış gibi gözükürsün ama Şampiyonlar Ligi’nde bir anda üzülürsün. Pozisyon yakaladığında affetmeyeceksin bu kulvarda. Çok iyi tek pas yaptığını zannedersin veya rakibi tek hamleyle geçmeyi düşünürsün ama topu kaybettiğin an golü yersin. Aston Villa oyunu Fenerbahçe yarı sahasına yıkmadı ve ceza sahası içini ablukaya almadı. Sabırlı ve çabuk oynayarak hata yapmasını bekledi Fenerbahçe’nin. İsmail ve Guendouzi için kötü bir akşamdı. Orta alan çökmüştü ve savunmadan çıkarken yapılan hatalar pahalıya mal olmuştu. Manzambi ve Jackson’un 2 golü ile Aston Villa fazla zorlanmadan devreyi 3-0 önde kapatmıştı. Bu maçın içindeki olumsuzluklar, orta alanda kaptırılan toplar ve defansın dengesiz yakalandığı anlar olmuştu Fenerbahçe için. Vedat Muriqi milli maçlardan döndüğünden beri iyi değil. Formsuzluk yaşıyor. İsmail için iyi gitmeyen gece ikinci yarıda yine devam etti. Bu kez penaltı yaptırdı. Barkley dördüncü golü atmıştı. Barkley durmadı, bir de ceza sahası dışından attığı şut Bartuğ’a çarpınca 5 oldu. Taktik ve oyun disiplini dibe vurmuştu. Şampiyonlar Ligi’ne katılmak önemli ama sadece mücadele maalesef yetmiyor. Futbolda kalite üstünlüğü ortaya çıktığında ne kadar uğraşırsanız uğraşın, fark yiyorsunuz. Kötü gece bitmek bilmedi. Son gol Abraham’dan gelirken perde kapandı.