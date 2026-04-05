Türk Hava Kurumu (THK) 16 Şubat 1925 tarihinde Atatürk’ün talimatıyla kuruldu. THK Genel Merkezi’nin önünde Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözü yazılı. Geleceğin havacılarını, uzay insanlarını yetiştirmek için çaba gösteren THK şu günlerde fena halde karışmış durumda.

2023 yılında THK’ya Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Merkez Valisi Kemal Yurtnaç, Mülkiye Başmüfettişi Mustafa Cihat Feslihan, Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız, daha önce de kayyım olarak görevini sürdüren avukat Kaan Şahinalp ile İçişleri Bakanlığı Daire Başkanlarından Fahrettin Kaya kayyım olarak iki yıllığına atandı. Sürenin dolmasından sonra kayyımda görevli olan beş kişinin de görev süreleri iki yıl daha uzatıldı. Ancak mahkeme hakimi kendisinin kayyım üzerinde daha etkili olmak istediğini bildirdi. Görüş ayrılığı da burada başladı.

GÖREVİ SONLANDIRILDI

Hayat bir yolculuktan ibarettir ve devam ettikçe de bu yolculuk farklı alanlarda sürer. Yolculukların iz bırakması, ara verişlerin onurlu bir duruşla bitirilmesi esastır. THK kayyım heyetinin bazı yetkilileri ile Ankara Sulh Hukuk Hakimi ile yönetim anlayışındaki farklılıklar artmaya başladı. Sonunda hakim, THK Genel Başkanı Merkez Valisi Kemal Yurtnaç, Mülkiye Başmüfettieşi M.Cihat Feslihan ile Prof. Dr. Ali Akyıldız’ı görevden aldı. Boşalan üç kayyım yerine Prof. Dr. Akın Ünal ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski Rektörü Hüseyin Karaman getirildi. Görevden alınan kayyım THK Genel Başkanı vali Kemal Yurtnaç, nasıl bir THK bıraktıklarını arkadaşlarına şöyle yazdı:

“Mahkeme hakimi ile göreve başladığımız günden bugüne dek, gerek yönetim anlayışımızdaki farklılığımız gerekse hakimin hukuki sınırları zorlayarak yönetime müdahale etme gayretine itirazımız üzerine, hakim görevimizi sonlandırdı. Hakimin gecikerek verdiği kararlar, vermediği kararlar ve denetim mahkemesince hukuka aykırı bulunarak iptal edilen kararları ile iki yıldır kurum yapısını düzeltmek için verdiğimiz mücadele de bizi zorlamıştır.”

Yurtnaç bazı konuları şöyle sıraladı:

40 MİLYON ZARARDAN KURTARDIK

-Kriz durumlarında kurumlar küçülmeye giderek tasarruf yapmak zorundadırlar. Bu nedenle idari kadroların sayısını yarı yarıya azalttık.

-Kuruma zarar oluşturan iş ortaklıklarından, uzun müzakereler sonucunda ayrılarak, ilave oluşacak 40 milyon dolar zarardan kurumu kurtardık.

-Kurumun mahkemelerdeki dava süreçlerini takip ederek, kurumun yıllardır sürüncemede kalmış gelirlerini kuruma kazandırdık.

-Gelirlerde yüzde 142 artış, giderlerde yüzde 17 azalış sağladık.

-Kamu malına bakışımız ve insani duruşumuzun gereği olarak, harcadığımız tek bir kuruşun hesabını hem kanunen hem de vicdanen verecek şekilde hareket ettik. Görev süresince kamuoyunda olumsuz bir haberle gündeme gelmedik.

HARCIRAH ALMADIK

-Yaptığımız iş seyahatlerinde tek kuruş harcırah almadık. Bunu, üstün bir özellik olarak değil, dürüst olmak ve dürüst kalabilmenin insani bir gereklilik olduğuna inanarak ifade ediyorum. Bu manada iç huzurla görevden ayrılıyoruz.

-Kağıt üzerinde kalmış Havacılık Vakfı’nı işler hale getirerek, hem ilave istihdam sağladık hem de vakfa ilave gelir temin ettik.

-THK Üniversitesini, THK’nın yeni vizyonu olarak tespit ettik. Bu vizyonla havacılık eko-sistemine nitelikli bireyler yetiştirerek ülke havacılığına katkı sağlamayı hedefledik.

-Üniversitenin yapısını tadil ettik. Üniversite ile THK içerisindeki şirketler ve diğer birimlerle üniversitenin bağını yeniden kurarak, planlı bir tanıtım çalışması yaparak ve mütevelli heyeti, akademik kadroyu güçlendirerek öğrenci memnuniyetini arttırmaya gayret ettik. Bu çalışmanın sonunda, yüzde 65 dolulukla aldığımız üniversiteyi, yüzde 94 doluluğa getirdik. Elde edilen gelirle, üniversitede yıllar sonra üç tane amfi yatırımı ile bir ilki başlattık.

TEĞMENLERE PİLOTAJ EĞİTİMİ

-THK Uçuş Okulunda, yıllık 12.000 saat olan uçuş saatini, son yılda yıllık 23.000 saate ulaştırdık.

-Hava Kuvvetlerimizin pilot ihtiyacının karşılanması amacıyla, son iki yılda 81 teğmenin pilotaj eğitimlerini tamamladık. 40 teğmenin pilotluk eğitimi için protokol imzaladık.

-Teknikte, uçakların bakıma hazır hale getirilme süreleri; yüzde 40’tan, yüzde 95‘e çıkarıldı.

-Taşınmaz yönetiminde, mahkeme süreçlerine gidilmeden kira gelirlerini, aylık 2 milyondan 7 milyona çıkardık.

-140 milyon dolar borç yükü ile devraldığımız kurumu, şu anda 97 milyon dolar borç seviyesinde bırakıyoruz.

-Kalan borcun, bankalarla yapılmış olan finansal yapılanmayı bozmaması gerekmektedir. Bu görev, vesayet yönetiminin en önemli sorumluluğu ve varlık sebebidir.

BOZULURSA, BORÇ KATLANIR

Finansal yapılanmanın bozulması durumunda, güncel faizlerle oluşacak yeni borç, kurumun tüm mal varlığı elden çıkarılsa bile borcun ödenmesine yetmeyecektir. O nedenle yeni yönetimin bu süreci dikkatli bir şekilde yürütmesi gerekmektedir.

Göreve getirilen yeni üyelerin, kriz yönetiminin gerekleri çerçevesinde hareket etmesi isabetli bir karar olacaktır. Kendilerini zor bir sürecin beklediğini bilmeleri gerekir. THK, sadece bir temsil makamı değil, kriz yönetimi esaslarıyla hareket edilmesi, idari tecrübeyle emek harcanması gereken bir yapılanmadır.”

Görevden ayrılan üyeler, hakimi Hakimler Savcılar Kurulu’na şikayet etti. Hakimin verdiği kararı da istinafa taşıdı. Biz “Hakim suçlu” demiyoruz. Veda mektubunda yazılanları aktardım.

Atatürk’ün kurduğu her kuruluşun içi boşaltılıyor. Yok mu bu bataklıktan onları kurtaracak yiğitler...