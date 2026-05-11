Fenerbahçe'de futbolda şampiyonluk hasreti o kadar uzadı ki diğer branşlarda gelen başarılar dahi bir sis bulutunun içinde kaldı. Bu sene de şüphesiz öyle olacak.

Sadettin Saran ve ekibinin devam etmeme kararı almasıyla, adaylar da Aziz Yıldırım ve Hakan Safi olmak üzere netleşti. Gelinen noktada, Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'un karşısında girdiği ilk seçimde kapıdan kovar gibi gönderdiği Aziz Yıldırım'a adeta muhtaç duruma geldi.

Fenerbahçe'ye duyduğu sevgiden şüphe yok ya, koskoca camiada her seçim dönemi Aziz Yıldırım başta olmak üzere aynı isimlerin gündeme gelmesi, denenmiş olanı yeniden denemenin nasıl bir fayda sağlayacağını anlayan beri gelsin. Ama yıllardır aynı şeyleri konuşuyoruz işte.

Sarı-lacivertlilerde birlik sanki hiç düzelmeyecekmiş gibi yıllar önce bozuldu. Takımdaki ruh desen, o da uzun yıllar önce kayboldu.

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olduğu söylenen Aykut Kocaman için de durum farklı değil. Her sezon, takımın başında hoca olmasına rağmen ismi mutlaka gündeme geliyor. Üstelik yıllardır takım çalıştırmamasına rağmen.

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman formülünün birleştirici güç olarak ilk etapta faydalı olabileceğini düşünenlerdenim, yukarıda söylediklerime rağmen. Ancak bu nasıl olacak? Bu bir için göreve gelerek mümkün olabilir mi?

Konuyu daha sonra irdelemeye devam ederiz.

Fakat şu var: Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'a değil, geçmişteki şaşalı günlere özlem duyuyor.