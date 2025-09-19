Rezalet kelimesi muhtemelen övgü gibi kalır Galatasaray için. Frankfurt oynamadan 5 gol attı ve bence Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi macerası dün akşam başlamadan bitti. Daha 7 maç var diyeceksiniz belki ama bu futbol yapısıyla Galatasaray’ın bu seviyede maç kazanması sürpriz olur.

Galatasaray’a, hatta bir Türk takımına Almanya’daki bir maç ilk defa deplasman gibiydi. Frankfurtlular işi sıkı tutmuş, tribünlerini iyi savun muşlar.

Maça da iyi başlıyoruz, Sane’nin kaptığı topta Yunus’un güzel golüyle. Oyun kontrolü de Galatasaray’da ama işte burası Şampiyonlar Ligi, hataya yer yok. Barış sen 6 pastan ıskalarsan, kontraları harcayıp 2’yi 3’ü bulmazsan, başını taşlara vurursun.

Frankfurt, ilk yarıda 0.50 gol beklentisinden 3 gol çıkardı. Nasıl çıkarmasın? Yunus topu rakibe bırakırsa, kaptırdığı pozisyonda adamını kovalamazsa, Sane her topu ezerse, Galatasaray gol yemek için her şeyi yaparsa bulur. Ama bir Şampiyonlar Ligi takımı asla gol yedikten sonra bu şekilde kumdan kale gibi dağılamaz.

Sana sol stoper lazım, sen 30 milyon Euro’ya sağ stoper alıp, Davinson’u sola atıyorsun, o Davinson da kendi kalesine ilk solda oynadığı maçta 2 gol atıyor. Bu nasıl planlama? Lemina’yı çıkarıp orta sahayı da boşaltınca, futbol aklı İlkay da kenara gelince, üstüne Ahmed Kutucu kurtarıcı olarak oyuna girince bize diyecek bir şey kalmıyor.

Okan Buruk, 130 milyon Euro harcatıp Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov kadar takım oyunu oynatamıyorsa, orada da hocayı sorgulamak lazım. Buruk’un futbolu lokal ve Avrupa’da geçerliliği yok.