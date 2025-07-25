İzmir’in Dikili ilçesinin 42 kilometrelik sahili var. Ancak birçok yer, denize girilemeyecek kadar kirli. Özellikle Salihleraltı bölgesinde köylerden, fabrikalardan gelen atıklar denize karışıyor, üstü açık derelerden de müthiş bir kirlilik ve koru yayılıyor. Geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Dikili’nin denize karışan atıklarını önleyeceğiz” dediğinde müthiş bir alkış almıştı.

Geldik bu yıla. Sonuçta, değişen bir şey yok. Nedeni ne Cemil Tugay, ne de Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz. Nedeni, bulunan kredinin kullanımına izin vermeyen AKP iktidarı. Çünkü, bulunan kredinin kullanılması için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzası gerekiyor. Her yere imza atan Şimşek, CHP’li bir başkana gelince imza atmıyor.

“NEDEN?” DİYE SORDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, denize her şeyi taşıyan, ağır koku yayan dereleri de, başta Polyak, Bankacılar, Doktorlar siteleri sakinlerinin bu dereler yüzünden neler çektiğini de biliyor. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) sağlanan ve hazine garantisiz 66 milyon Euro kredinin bir an önce imzalanması için bakan Mehmet Şimşek’in peşini bırakmıyor. Ama, Şimşek tam 9 aydır Dikili Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için bulunan krediyi imzalamıyor. Yani bu yıl Dikili’nin işi yine zor. Koku yayılmasına devam.

Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Dikili’nin yıllardır atıksu arıtma tesisi eksikliği yaşadığını belirtti, “Kış aylarında yaklaşık 50 bin, yaz aylarında ise 400-500 bin kişiye ulaşan nüfusu ile yoğun bir yerleşim ve turizm merkezi olan Dikili’de, arıtma tesisi ihtiyacı çevre sağlığı ve halk sağlığı açısından kritik bir önemdedir” dedi. Bakan, önergesinde süreci şöyle anlattı:

Dikili’de kirliliğin boyutu böyle görünüyor.

ARITMASI OLMAYAN İLÇE

“Dikili’de deniz ekolojisi ve çevrenin korunmasının sağlanması ve sosyal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla mevcut kanalizasyon sisteminin tamamen yenilenmesi, ihtiyaç olan yerlerde ilave yağmur suyu altyapısının yapılması, Salihleraltı, Kabakumaltı bölgesindeki mevzi planlı siteler ile Kabakum, Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey, Kıratlı, Bahçeli, Gökçeağıl, İslamlar ve Kızılçukur mahallelerinden atıksularını da arıtacak kapasitede İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda; 210 km atıksu hattı, 18 adet terfi merkezi, 32 km yağmursuyu hattı ve 41.400 m³/gün kapasiteli arıtma tesisi projelendirildi. İlçede turizm potansiyeli de dikkate alınarak altyapının bütüncül bir şekilde inşa edilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile çalışmalara 2024 yılı Temmuz ayında başlanmış olup bu çerçevede ilgili kredi kuruluşu tarafından 66 milyon Euro tutarındaki kredi talebi uygun görülmüştür.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) sağlanan hazine garantisiz kredi ile finanse edilmesi planlanan Dikili Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, inşaata başlanma aşamasına gelmiş olmasına rağmen, kredi sözleşmesi 18 Ekim 2024 tarihinden bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayında bekliyor. Deniz kirliliğinin önlenmesi, halk sağlığının korunması ve turizm gelirlerinin sürdürülebilirliği açısından bu projenin ivedilikle hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.”

BELEDİYE BAŞKANI NE DİYOR?

Dikili’nin CHP’li Belediye Başkanı Adil Kırgöz de atıksuları arıtacak tesise şiddetle ihtiyaçları olduğunu belirtti. Bu kapsamda yapılacakları anlattı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile çalışmalara 2024 yılı Temmuz ayında başlandığını, bu kapsamda ilgili kredi kuruluşu tarafından 66 milyon Euro tutarındaki kredi taleplerinin uygun görüldüğünü belirten Adil Kırgöz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Belediyemiz tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen; 16.10.2024 tarih ve 1233819 sayılı yazı ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 8. Maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe ve Hariç Dış İmkân Sağlanmasına İzin Verilmesine ve Sağlanan Dış İmkânının İzlenmesine Yönelik Yönetmelik kapsamında dış finansman sağlanmasına yönelik onay istedik. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığından herhangi bir onay çıkmadı.

OLAN, VATANDAŞA OLUYOR

Buna rağmen İZSU Genel Müdürlüğünce zaman kaybedilmemesi ve altyapı inşasına bir an önce geçilebilmesi için ‘Hazine Onayı’ beklenmeksizin çalışmalara başladık. Halihazırda çevresel, sosyal raporlar ve fizibilite çalışması sürdürülüyor, ihale dokümanları hazırlanıyor.

Sweco firması tarafından yürütülmekte olan çevresel ve sosyal çalışmalar kapsamında Dikili Belediyesinde vatandaşların, muhtarların ve ilgili paydaşların katılımlarıyla Sosyal Odak Grup Çalışması da yaptık. Dikili halkı olarak söz konusu yatırımın bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanının onayının hâlâ gelmemesi nedeniyle satın alma süreçlerine de başlayamıyoruz.”

Türkiye’nin taraf olduğu çevre koruma sözleşmeleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, bu tür altyapı projelerine öncelik verilmesi yönünde anlaşılan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir gündemi bulunmuyor. Vatandaşların imza kampanyaları veya toplu dilekçeleriyle ilettiği çevresel altyapı taleplerini Mehmet Şimşek duymuyor, görmüyor!

Kredisini bulan, planlamasını yapan belediye CHP’li diye halka bu kadar zulmedilir mi?