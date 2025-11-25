İzmir Büyükşehir Belediyesi, hiçbir belediyede uygulanmayan bir yöntemi dünden itibaren hayata geçirdi. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da dahil başkan yardımcısının, genel sekreterin, yardımcılarının, daire başkanlarının, şirket yöneticilerinin, danışmanların makam odası olmayacak. Odacı, çaycı gibi yardımcı hizmet elemanları bulunmayacak.

Lüksün şatafatın bu kadar yüksek olduğu ülkemizde, böyle bir şey yapılabilir mi? Cemil Tugay yapılabileceğini kanıtlamaya başladı. Bu durum bürokrasiyi pek memnun etmeyebilir ama bir ilki uygulayan ve örnek olmaya çalışanlar arasında bulunmak da büyük bir onur olsa gerek.

NEREDEN ÇIKTI AÇIK OFİS İŞİ?

Cemil Tugay, New York Belediyesinde, başkan dahil bütün yetkililerin açık ofis sistemiyle çalıştığını öğrenince, bunun İzmir’de uygulanmasını gündeme getirdi. Bürokrasi, “İyi olur başkanım. Kararlar daha seri alınır, görüşmeler daha çabuk olur, beklemeler ortadan kalkar” dediler ama böyle bir sisteme geçileceğine de başta pek ihtimal vermediler.

İzmir’in gözbebeği fuar alanı içindeki belediyeye ait binada bunun hazırlıkları yapıldı. Mimarlar, belirlenen bölümde çalışmalara başladı. Cemil Bey de her fırsatta gelip çalışmaları yerinde gördü. Makam odalarından alınan masa, sandalye, toplantı masaları da birer birer yeni yerine taşındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “açık ofis” sistemine geçeceklerini yaklaşık iki ay önce sohbetimizde söylemişti. Bunu anlatırken, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, birlikte üretmenin ve birlikte yönetmenin gücüne inanıyoruz. Bu anlayışla, başkanlık katımızda yepyeni bir çalışma düzenine geçeceğiz” demişti.

YÖNETİM KÜLTÜRÜ DEĞİŞİMİ

Yaklaşık 900 metrekarelik yeni alanda, üst düzey yöneticimler aynı yerde açık ofis sistemiyle dünden itibaren çalışmaya başladı. Toplam 80 kişilik bu alan, fikirlerin daha hızlı paylaşıldığı, kararların daha şeffaf alındığı, koordinasyonun güçlendiği bir merkez haline getirilmesi hedeflendi. Tugay, yeni sistemin amaçlarını şöyle anlattı:

“Hiyerarşileri değil, işbirliğini öne çıkaracağız. Bilgi akışını hızlandıracağız. Kurum içi iletişimi güçlendireceğiz. İzmir için ürettiğimiz her karara, ortak aklı daha güçlü biçimde dahil edeceğiz. Açık ofis anlayışı, sadece bir mekân değişikliği değil; bir yönetim kültürü dönüşümüdür. Bu dönüşümle birlikte, daha katılımcı, daha erişilebilir ve daha üretken bir çalışma ortamını hep birlikte oluşturacağız. Yeni sistemin hepimize ilham vermesini, İzmir’e daha verimli hizmet etmemize katkı sağlamasını diliyorum. Ortak hedefimiz belli: İzmir’i daha yaşanabilir, adil ve çağdaş bir kent haline getirmek. Bu hedefe ancak birlikte çalışarak ulaşabiliriz.”

ÇAYINI KENDİSİ ALACAK

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir ve ilçelerinde tam 1.300 ayrı binada hizmet veriliyor. Kimin o gün ne yaptığını görmek, anlamak da pek mümkün olmuyor. İşte, açık ofiste konulacak ekranda hangi birimde o gün neler yapıldığı yansıtılacak. Bekleyen projeler devam eden işler, bitirilen işler, nerede o gün ne çalışması yapıldığını bütün birimler görebilecek. Her çalışma konusunun ekran renkli de farklı olacak. Örneğin çalışması tamamlanan işler mavi renkli ekranda gösterilecek.

Açık ofis sistemine üst düzey bürokratların uyumu zor olmayacak. Çünkü, belediye başkanı da aynı koşullarda görev yapacak. Örneğin Cemil Tugay, çay almak istediğinde masanın arkasına konulan çay makinasından bunu alabilecek. Karton bardak kullanımı da olmayacak. Herkesin bardağı olacak. Çay mı almak istiyorsunuz. O zaman yolunuz çay ocağına düşecek. Çayınızı alacaksınız. Çay ocağında sadece bir görevli olacak. Onun görevi çay, kahve bulundurmak. Bir de gelen bardakları yıkamak. Onun dışında çay getirip, bardakları toplayıp götürme uygulaması da olmayacak.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ ŞÖYLE OLACAK

Başkan da dahil kimsenin ayrı bir odası olmayacak. Öğlene kadar ekip çalışmaları yapılacak. Öğleden sonra ise ayrılan toplantı odalarında ilgili birimler toplantısını yapacak. Bu amaçla birden çok şeffaf toplantı odası yapıldı. Kimin, kimlerle toplantı yaptığı da camlı odada görülecek. Başkan, “Takım çalışmasıyla işler daha hızlı yürüyecek, herkes randevu almadan doğrudan ilgili birimin yetkilisiyle görüşebilecek” diyor.

Büyükşehir Belediyesinin yapılacak yeni binası da 2,5 yıl içinde tamamlanacak. Belediye binasında yine aynı yöntemle yani açık ofis sistemine göre çalışılacak, binanın üst katı bunun için ayrılacak.

Yeni sistem başka belediyelere örnek olur mu? Onu da ileride göreceğiz...

Cemil Tugay: Parti değiştiren başkanlıktan da istifa etmeli

Başkan Cemil Tugay’ın, zaman zaman Ankara’ya gelip bakanlıklardaki işlerinin hızlandırılması için AKP’li milletvekillerine gitmesi, “Cemil Tugay, CHP’den istifa edip, AKP’ye geçecek” iddialarına neden oluyor. Günümüzde bakanlardan CHP’li başkanların randevu almaları hayli zor. Önemli projeler, bakan imzalamadığı için bekliyor. Örneğin Dikili Belediyesi, çok uygun koşullarda dış kredi bulmasına rağmen yaklaşık bir yıldır imzadan çıkmadı.

Cemil Bey’in AKP’li milletvekilleriyle görüşmesi, farklı yorumlanıyor. Kendisine bu söylentileri sorduğumda şunları söyledi:

“Eğer bir belediye başkanı, partisinden istifa ediyorsa, belediye başkanlığından da istifa etmeli. Asla düşünmediğim bir şey ama yine de söylüyorum: Eğer partimden ayrılırsam, bilinsin ki ben aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım. Bu kadar net söylüyorum. Parti değiştiren başkan, zaten İzmir’de sokağa çıkıp dolaşamaz. Tükürüğe boğarlar.”

Başkan, SGK borçlarının ödenmesini bir düzene bağladıklarını, Dikili’nin yanı sıra üç ilçenin kanalizasyon ve arıtma sistemini tamamlayacaklarını, kentsel dönüşüm için başlatılan kooperatif eliyle yürütülen ancak yarım kalan projeleri belediye eliyle tamamlayacaklarını, 3.100 konutluk Menemen sosyal konutlarının yapılacağını, bu konuttan almak için 40 bin kişinin başvurduğunu, evi olmayan dar gelirlilere konut satışında öncelik verileceğini, hedeflerinin 25 bin konut inşaatına başlayıp dönem sonuna kadar tamamlamak olduğunu anlattı.

KÖRFEZİN ALTINDAN METRO

Başkan, Buca metrosunun da Üçyol’a kadar uzatılacağını ve bunun 1,5 yılda tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Başkan Cemil Tugay, önemli bir projesini de şöyle açıkladı:

“Körfezin altından metro hattı geçirip Karşıyaka ile Konak arasını 30 dakikadan 3 dakikaya indirmeyi amaçlıyoruz. İstanbul Marmararay’da derinliğin 400 metre olmasına karşın, İzmir Körfezi’nde ise bunun 30-35 metre olması nedeniyla maliyeti daha ucuz olacak. Ulaşım ve altyapı sorununu mutlaka halletmemiz gerekiyor.”

Bakalım yeni çalışma düzeni Başkanın amaçladığı gibi işleri hızlandıracak mı, olumlu sonuçlar alınacak mı, bekleyip göreceğiz.