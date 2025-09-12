“Karar, Pazartesi günü lehine sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi’ne gitmeyecek, bir hafta ortalığın yatışmasını bekleyecek. Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde kalmasını öneriyoruz. Hatta bunun için yatak konulması da gündemde.”

Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önemli bir duruşma var. CHP’nin Kasım 2023’teki 38. Kurultayının “Yok hükmünde” yani bilinen adıyla “Mutlak Butlan” kararı verilmesi bekleniyor. Açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasa da davanın lehlerine sonuçlanacağından umutlu olduğu söyleniyor.

BİR HAFTA GİTMEYECEK

“Mutlak Butlan” çıkacağına ilişkin görüşler arttıkça, CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyenlerin de sayısı artıyor. Ancak, Kılıçdaroğlu, “Dar bir kadro” ile görüşüyor. Onlardan gelen önerileri dinliyor. Mahkeme, Pazartesi günü “Mutlak Butlan” yönünde karar verirse, gelişmeleri paylaştığı bir isim Kılıçdaroğlu’nun neler yapacağını şöyle anlattı: “Kararın, lehine sonuçlanması durumunda Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi’ne gitmeyecek, muhtemelen bir hafta ortalığın yatışmasını ve 21 Eylül’de yapılması öngörülen kurultayla ilgili gelişmeleri izleyecek. Makul sürenin dolmasından sonra genel merkeze gidecek. Kuşkusuz gelişi sırasında protestolar da olacak. Bu arada, CHP Gençlik Kolları ve parti gönüllüleri de binadan ayrılmayacak. Hatta, olağanüstü Kurultay toplanana kadar genel merkezde bulunacakları için yiyecek stoku da yaptılar.

YATAK SERİLECEK

Kemal Kılıçdaroğlu da bir süre gelişmeleri izleyecek, olayın kavgasız-gürültüsüz sonuçlanması için çaba gösterecek, partililerin kışkırtıcı açıklamalardan kaçınması için uyarılarda bulunacak. Kılıçdaroğlu, genel merkeze sessizce gidilmesinden yana. Tahriklerden uzak durulmasını isteyecek. Kılıçdaroğlu, çalışmalarını sürdürecek, giriş-çıkışlarda muhtemel protestoları dikkate alınıp, Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde kalmasını öneriyoruz. Hatta bunun için genel merkeze yatak da konulması da gündemde. Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan ayrıldığı dönemden günümüze kadar geçen sürede yapılan çalışmaları inceleyecek, bu süreçte atılabilecek yeni adımları belirleyecek. Kılıçdaroğlu, aralarında bazı grup başkanvekili ve milletvekilleri ile yolsuzluğa bulaştığı iddia edilen belediye başkanları için tasfiye sürecini başlatacak.

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Meclis Başkanı Cahit Karakaş’ın için Meclis’te düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende siyasi parti temsilcileri, eski TBMM başkanları da yer aldı. 1977 ile 12 Eylül 1980 arasında TBMM Başkanlığı yapan Karakaş, Ankara’da toprağa verildi.

Aday olmayacak dar kadro kuracak

Kılıçdaroğlu, göreve başlaması halinde, kısa bir süre sonra ne Cumhurbaşkanlığı ne de CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayacağı mesajını verecek. Partiyi kongreye götürecek. Buna Kılıçdaroğlu’nun çevresi, “Genel başkanımız başından beri partimizi güvenli bir limana götürmek istediğini” söylüyordu. Bunun için çaba gösterecek.

MYK’YA SINIRLI ÜYE

Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu üyesi sayısını yeniden ele alacak, Grup Başkanvekilleri, MYK’da değişiklikler yapacak. MYK’nın üye sayısı 5-6 ile sınırlı tutulacak. Parti Meclisi’nde çoğunluk mevcut yönetimde olduğu için Parti Meclisi toplantısı zorunlu olmadıkça yapılmayacak.

Tüzük değişikliği yeniden gündeme gelecek

Partiden kopmalar olabilir

Kılıçdaroğlu’nun ayrılmasından sonra tüzük kurultayı yapıldı. Tüzükte önemli değişiklikler gerçekleşti. Ancak, yeni tüzüğün aksadığı ya da aksayacağı düşünülen maddelerinde yine değişiklik gündeme gelecek.

Bu süreçte partiden kopmalar da olabilir. Ancak, ana gövdenin yine CHP’de kalacağı iddiası var. Kılıçdaroğlu’nun tüm çabası, parlamenter sisteme dönüşü sağlamak olacak. Bunun için ne gerekiyorsa yapılması için çaba gösterilecek.

Yalnız CHP’lilerin değil, Türkiye’nin gözü kulağı Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vermesi beklenen kararda… Acaba o gün Kılıçdaroğlu, “Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Vallahi de buradayım, vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Burdayım” diyebilecek mi? Bekleyelim. Görelim.