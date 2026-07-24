Beşiktaş sezonu galibiyetle açtı. Rakibin 10 kişi kalması elbette etken olmuştur ama siyah-beyazlılar olumlu sinyaller verdi. Oynanan oyun, takımın coşkusu tribünleri de olumlu etkiledi. Italiano ve öğrencileri sezon boyunca özellikle iç saha maçlarında bu oyunla kapalı gişe oynarlar.

Italiano geçen sezonki kadrodan sadece 3 ismi değiştirerek çıktı maça. Eski ve yeni futbolcuların sentezi vardı, ne oynadığını bilen bir takım; gerek toplu oyundu gerek topsuz oyunda. Eksikler var ama henüz ilk maç. Transfere ihtiyaç olan bölgeler var.

Beşiktaş, en büyük sorunu forvet bölgesinde yaşadı. Güney Koreli Oh, çok yetersiz başladı. Dünya Kupası’nda olması ve takıma yeni katılması öne sürülebilir ancak, sezon boyunca Beşiktaş’ın en az 2 santrafora ihtiyacı var. Semih Kılıçsoy hiç umut vaat etmedi. Büyük ihtimalle yine başka bir takıma kiralanır.

Montella’nın milli takıma çağırdığı için çok eleştirildiği Salih Özcan, takımın en iyilerinden biriydi. Oyundan çıktıktan sonra Beşiktaş, rakip 10 kişi olmasına rağmen sorun yaşadı. Ki arkaya atılan bir pozisyonda yerine giren Kartal Kayra, rakibini yakalayamadı.

Midtylland için de sezonun ilk maçıydı, onlar da Aral Şimşir’i şimdiden aramaya başlamışlar. Geçen sezonki istatistikleri ortada.

Beşiktaş 1-0 kazandı ama rövanş çok zorlu geçecektir. Kuzey ülkelerine karşı ülke futbolunun özellikle deplasmandaki zayıf karnesi ortada.