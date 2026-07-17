Sevgili okurlarım lütfen dikkat ediniz, neredeyse her sabah Fetö ile uyanıyoruz ve Fetö ile yatıyoruz. Varsa Fetö yoksa Fetö! Ne adammış bu! Adam ABD’de vefat edeli çok oldu ama biz hâlâ onunla yaşıyoruz! Böyle bir şey dünyanın neresinde olabilir! Bu adamı ve ekibini başımıza bela edenlerde hiç utanma ve sıkılma kalmamış olmalı ki, her dakika onu karşımıza çıkarıyorlar. Yağmur yağar sel basar sorumlusu Fetö. Deprem olur sorumlusu aynı şahıs. Yeter be, bıktık artık be, bıktık artık be! Devlette aksamalar olur, karşımızda aynı masallar. ★★★ Bu Fethullah önce Türkiye’de sonra ise ABD’de yaşadı, geldi geçti. Türk Milleti aslında onu çoktan unuttu veya unutacak ama şimdi kendilerini en büyük Fetö düşmanı ilan edenler her taşın altında Fetö aramayı ısrarla ve inatla sürdürüyor. Oysa bu örgütü devlete yerleştirenler onun böylesine palazlanmasına neden olanlar. Çok uzun yıllar boyunca Fetö ile işbirliği yapan yine onlar. Adam ve ekibi sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında palazlanırken onun ellerini öpenler ve her türlü desteği veren yine onlar. Yıllar boyunca ne güzel oynadılar oyunlarını. Önce Fetö’ye bütün güçleriyle destek verdiler. Defalarca gidip ellerini öptüler, ‘muhterem hoca efendimiz’ diye maddi ve manevi her türlü desteği verdiler. “Bizden ne istedin de vermedik hocam” deyip yağ çektiler, saygı sundular... Çünkü Fetö Türkiye’de milyonlarca insanımızı kafakola almayı başarmıştı. Hatta günümüzdeki yandaş medyayı bile!.. Bizi yönetenlerin tek amacı onların oylarına konmaktı. Ama günün birinde jetonları düşünce ayıldılar. Bu kez herkesi Fetöcü ilan edip binlerce kişiyi hapishanelerine doldurdular. 15 Temmuz darbe girişimi oldu, karşımıza yine onları çıkardılar. ★★★ Sonra işin cılkı çıkmaya başladı. Önlerine gelen herkesi Fetöcü olmakla suçlayıp içeri tıktılar. Şu işin komedisine bakın ki bu saçma sapan suçlamalardan ben bile payımı aldım ve aynı iddia ile Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandım. Bize ceza veren mahkemenin başkanı daha sonra İstanbul Başsavcısı ve Adalet Bakanı olan Akın Gürlek’ti. Benim payıma üç yıl altı ay 15 gün hapis düşmüştü. Neyse ki Yargıtay bu cezayı esastan iptal edip ortadan kaldırdı. Yoksa şimdi içeride olacaktım. Oysa o şahıs kendisine hakaret ettiğim iddiasıyla beni 9 kez mahkemeye vermiş ve hepsinden aklanmıştım. Acaba ben nasıl Fetöcü idim! Bizi yöneten AKP ekibi Fetö övgüleriyle birlikte bu işin cılkını gerçekten çıkardı... Çünkü heriflerde sonsuz bir para gücü vardı. Hepsinin amacı bu en büyük para kaynağından şu veya bu biçimde dibine kadar yararlanmaktı! Evet, darbe girişiminin 10. yılında karşımıza yine Fetö’yü çıkardılar ve unutanlara bir kez daha anımsattılar. Bunlar iktidarda olduğu sürece Fetö unutulmayacak. Unutulmasına izin verilmeyecek! İki ayrı olay Sevgili okurlarım Ankara’da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de tutuklandı. Bu operasyonlar sürüp gidecek. Zaten herkes bekliyordu sıra Ankara’ya ve dolayısıyla Mansur Yavaş’a ne zaman gelecek diye. İlk adım böylece atılmış oldu. Hukukçu değilim ve konuyu pek fazla bilmem. Ancak bir şey dikkatimi çekiyor. CHP’li belediye başkanları tutuklanıyor ve hemen ardından, birkaç saat sonra İçişleri Bakanlığı açıklama yapıyor: “Görevden alınmıştır.” İyi de kardeşim, bu adamın ne yaptığı konusunda belge yok, bilgi yok, mahkeme kararı yok. Ortada sadece bir tutuklama kararı var. Bu ne aceledir, bu arkadaş acaba hangi gerekçeyle tutuklanmıştır, suçu nedir, bilen yok. Ama amaç belli! Türkiye’yi CHP’li belediyelerden temizlemek. Bunun da en kestirme yolu yargıdan geçiyor. ★★★ İkincisi Haluk Levent olayı... Bu şahıs nasıl olduysa ve nasıl başardıysa halktan bağış parası olarak milyonlarca dolar toplamış. Sonra paraların bir bölümüyle bahis oynamış, kumarhanelerde dolanmış, borsa oynamış, bazı zengin avukatlarla arasında büyük para alışverişleri olmuş, imar dümenlerine, şaibeli emlak işlerine bulaşmış falan filan... Bu işlerinde büyük katakulli olduğu bence kesin. Bundan sonra Haluk Levent’in yapacağı bir tek şey var: Topladığı paraları derhal teslim etmesi. İsmi artık lekelendi, dolayısıyla bu piyasalardan çekip gitmeli. Belki binlerce hayırseverin paraları kendisinde. Onları da sömürmüş. Bu kumaş artık yama tutmaz. Türk Milletinden bir an önce özür dilesin, hesabını yargı önünde versin ve çekip gitsin.