Sahadaki 11’lerin değeri 1 milyar 150 milyon Euro. Ama Kocaeli’de öyle bir zemin var ki bırakın Uluslar A Ligi’ni 3. Lig’e yükselme maçını bile oynatmam. Sonra marka değeri! Fransa’nın ileri dörtlüsünün (Mbappe, Olise, Dembele, Cherki) değeri 550 milyon Euro. Peki böyle bir takımı nasıl durduracaksın? Montella doğru bir stratejiyle ve eldeki eksik malzemeyle yine de iyi iş çıkardı. İtalyan hoca üçlü savunma hattıyla çıktı, top rakipteyken beşliye çekti. Önde iki çapa İsmail ve Salih’e Can da katılınca, bir de bizim berbat zemin Fransa’nın pas ve dribbling hızını kesince Fransa istediği futbolu oynayamadı. İyi mücadele ettik, detaylarda kaybolduk. 85 milyonluk futbol ülkesinde bir forvet çıkaramazsanız Barış Alper’in ileri uçta oynama eziyetine maruz kalırsınız. Arda’nın kalitesi bizi bir yere kadar taşıdı ama o da yalnız kaldı. İlk yarının sonunda Olise’nin şutunda Uğurcan’ın kurtarışı ise son yıllarda izlediğim en iyi kaleci reaksiyonuydu. İkinci yarıda İsmail Yüksek’in bomboş kafa vuruşunu heba etmesi ve ardından ultra acemice yediğimiz gol kaderimizi belirledi. Uğurcan uzun oynamak yerine, topu riskli alana attı, dönen topta bu kez Abdülkerim fazlasıyla kibar davrandı. Siz o topu uzaklaştıramazsanız Olise bırakır, Mbappe bitirir. Bir anlık gaflet pahalıya patladı. Herkes fark beklerken ortaya konan futbol alkışı hak etti. Akıllarda iyi mücadele, kötü zemin, Uğurcan’ın müthiş kurtarışı ve Zidane’ın takımına kısa kalan kötü kravatı kaldı.