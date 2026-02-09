Transferlerin neredeyse hepsi sahada, tribünler dolu, ‘mükemmel bir maç havası’ derler ya, işte böyle bir ortamda 16 dakikada 2 gol yemeyeceksin!

Stoper Emirhan çok hata yaptı. Ersin de öyle bir psikoloji içinde ki; rakip Üsküdar’dan şut atsa gol yiyecek. Topu her alışında taraftarın protestosu ile karşı karşıya gelen Ersin’i kulübeye çekmek en iyi karar olurdu bu maçta herhalde.

Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topların hep tehlikeli olması, 3 yıldır çözülemedi. Evinde oynadığın maçlarda başlangıcın bunaltıcı olmalı. Bu da gerçekleşmiyor. Güven’in attığı 2 golden sonra Alanyaspor savunmaya çekilmese, devre Beşiktaş adına daha üzücü bir sonuçla kapanırdı.

Orkun attığı penaltıyla takımın umutlarını yeşertmişti. Bu ligin gerçeği, iyi savunma yapıp, çok iyi ani atağa çıkacaksın. Buna çare bulamazsan da bol bol pozisyon verirsin.

Agbadou’nun ilk maçı, ona süre gerekiyor ama Oh’a attığı kafa pası çok iyiydi. Güney Koreli Oh, genç ve iyi niyetli. İş yapar mı? Mükemmel bir röveşata golü attı. Bakalım zaman ne gösterecek?

Beşiktaş’ın her maçı film gibi geçiyor. Olaitan topla olan iyi ilişkisini şutlarında da gösterse her şey onun için daha iyi olacak. Evinde kazanılması gereken bir maçta 2-0 yenik duruma düşmek, büyük takım da olsanız uğraştırır. Bunu yaşadı Beşiktaş...