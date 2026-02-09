Mesut Özarslan, İYİ Parti’nin Ankara İl Kurucu Başkanlığı görevinde bulundu. CHP-İYİ Parti yakınlaşması döneminde belediye şirketleri PORTAŞ ve Belko genel müdürlüğü yaptı. Mansur Bey’in önerisi üzerine belediye başkanlığı için önce Etimesgut’tan aday gösterilmek istendi. Sonra Mamak’a kaydırılmaya çalışıldı. Ancak, genel merkez, CHP’nin yıllardır seçim kazanamadığı Keçiören’den aday gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, buna sıcak bakmamakla beraber, partide daha fazla sorun olmaması için Mesut Özarslan’ın Keçiören adaylığını kabul etti. Seçimde başta Mansur Yavaş olmak üzere, CHP milletvekilleri, parti örgütü başarılı bir kampanya yürüttü. Özarslan’ın da o süreçteki sıcak tavırları, yaklaşımları hayli etkili oldu. Keçiören el birliğiyle CHP’li yapıldı. Meclis üyesi çoğunluğu da elde edildi.

YOLSUZLUK İDDİALARI ETKİLİ OLDU

AKP Milletvekili Osman Gökçek, Büyükşehir Belediyesi AKP grubu, Mesut Özarslan’ın PORTAŞ Genel Müdürlüğü dönemiyle ilgili bazı yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi, hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu arada İçişleri Bakanlığı da Mesut Özarslan hakkında “Soruşturma izni” verdi.

Mesut Özarslan, CHP’den AKP’ye geçince, yolsuzluk iddiasında bulunan ve Özarslan üzerinden CHP’yi, Mansur Yavaş’ı vurmaya çalışan AKP grubu, aynı sıralara oturacakları Mesut Özarslan, CHP için ne diyecek? Bu kez CHP Grubu, AKP’lilere “Ne değişti de şimdi PORTAŞ, Özaslan hakkındaki iddialarınızı niçin gündeme getirmiyorsunuz?” diye sormaz mı?

MECLİS ÇOĞUNLUĞU AKP’YE GEÇEBİLİR

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan’ın, hakkında soruşturma başlatılınca AKP’ye geçeceği söylentisi yayılmıştı. Bunları hiç yalanlamadı. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Özarslan’a partilerine katılmasını önerdi. Bu görüşme, Özarslan’a gitmek istediği AKP kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.

Özarslan, yakından konuştuğu ve dostluğu olan bir milletvekiline, CHP’li bazı meclis üyelerine çarşamba günü grup toplantısında, AKP rozeti takacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de, Özarslan’ın partiden ayrılışıyla “Kesin bilgi” aktarıldı.

Keçiören Belediye Meclisi’nde Başkanla birlikte CHP’nin 28 oyu, Cumhur İttifakı’nın ise 18 üyesi bulunuyor. 5 üyenin AKP’ye geçmesiyle birlikte meclis çoğunluğu da AKP’ye geçebilir.

‘NORMAL BİR GEÇİŞ DEĞİL’

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dün saat 12.30’da Keçiören Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleriyle toplantı yaptı. Bazıları CHP’den ayrılacaklarını söyledi. Erkol’un ikna çabalarının nasıl sonuçlanacağı hafta içinde belli olacak.

Daha önce, partiden ayrılacağına ilişkin söylentiler üzerine, genel merkez açıklama yapmasını istedi. Ancak, Özarslan açıklama yapmadı. Özarslan’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi gündeme geldi. Özarslan’ın gerek CHP’den, gerekse Mansur Yavaş’tan bir şikayetinin bulunmadığı da biliniyor. Ancak, Yavaş’ın Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu ile ilişkilerinin çok kötü olduğu hatta küfürleştikleri de yaygın bir iddia.

İl Başkanı Ümit Erkol, “Mesut Özarslan’ın partimizden ayrılacağı doğru. Bu durumdan rahatsızız, kırgınız. Bunu olağan, normal bir geçiş olarak da görmüyoruz. Özlem Çerçioğlu gibi teşviklere, tehditlere dayalı bir geçiş olarak yorumluyoruz. Bu tür geçişler seçmen iradesine de darbedir” dedi.

İHRAÇ EDİLECEĞİNİ ÖĞRENİNCE İSTİFA ETTİ

Mesut Özarslan, ilçesinde meclis çoğunluğuna sahip. Büyükşehir’de CHP’nin üye sayısı çoğunlukta. Büyükşehir tarafından, ilçe belediyesinin yapması gereken birçok hizmet büyükşehir tarafından yerine getiriliyor. “Normalde Keçiören Belediyesi’nin kendi içinde de, büyükşehirle de bir sorunu yok. İktidardan önemli bir beklentisi de bulunmuyor. SGK borcu da, belediyenin arsası satılarak ödendi. Yani, “belediye iktidardan önemli bir beklenti içinde değil” deniliyor ve geçişin, hakkındaki soruşturmalardan kaynaklandığı öne sürülüyor. Başkan Özarslan, Mansur Yavaş’a bu konuda açıklama yapacağını söylemesine rağmen yapmadı, telefonunu kapattı. O açıklama akşam saatlerinde geldi. Özarslan, bazı suçlamalarda bulunup CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Özarslan, istifa açıklamasında da “Yavaş’tan bir şikayetinin bulunmadığı” konusuna yer verdi.

YAVAŞ TOPLANTI YAPACAK

Bu akşam, Yavaş, CHP Ankara milletvekillerini, belediye başkanlarını, Parti Meclisi üyelerini yemeğe davet etti. Yemekte, AKP’nin büyükşehir üzerindeki bazı uygulamaları, belediye başkanlarını ve meclis üyelerinin AKP’ye geçmeleri konusundaki çabalarını dile getirecek. Aynı toplantıda iktidarın belediyle üzerindeki soruşturma baskılarını da anlatacak.

CHP’LİLER NE DİYOR?

İstifa haberinden sonra CHP kaynakları şunları söyledi: “Mesut Özarslan’ın hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine bir süredir AKP ile gizli görüşmeler yaptığını biliyoruz. 2-3 gündür de telefonlara çıkmıyordu. Özarslan, yolsuzluk dosyalarının kapatılacağı sözünü alması üzerine AKP’ye katılmak üzere anlaştı. Genel Başkan da bugün konu hakkında Mansur Yavaş ile görüştü. Yavaş, aynı bilgilerin kendisinde de olduğunu aktardı. Özgür Özel, hakkında 5 suç duyurusu bulunan Mesut Özarslan ile daha önce birkaç kez görüşmüştü. Özarslan, iddiaların yalan olduğunu söylemişti.”

BAZI BAŞKANLAR SESSİZ KALDI

Mansur Yavaş’ı yıpratmak, Büyükşehir Belediyesi’ni iş yapamaz halde göstermek için iktidarın yoğun çabaları devam ederken, Özarslan’dan sonra bazı başkanların da CHP’den istifa edecekleri iddiasının yayılması partide rahatsızlık yarattı.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap’ın da AKP’ye geçeceği iddiası sosyal medyada yayıldı.

Adı geçen Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, söylenti üzerine hemen açıklama yaptı, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la yolumuz birdir” dedi ve ayrılacağına ilişkin söylentilerin gerçekle ilgisi olmadığını duyurdu. Gölbaşı Belediye Başkanı da ayrılma gibi bir niyetinin bulunmadığını belirtti, diğer başkanlar ise sessiz kaldı.