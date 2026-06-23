Bizimkiler, ABD Başkanı Trump’a kıyak yapmaya bayılıyorlar! O da açıkgözlük yapıp, zaman zaman methiyeler yağdırarak bizimkilerin sırtını okşuyor, o kadar... Peki, gerçek ne? Trump’ın temsilcisi ABD Büyükelçisi Tom Barrack “Türkiye’ye, diğer Ortadoğu ülkeleri gibi MONARŞİ (yani SULTANLIK) yakışır” diyor, demokrasiyi Türk halkına çok görerek Türkiye’nin Cumhuriyet rejiminden vazgeçmesini önerirken utanmıyor! Bu tatsız ve son derece sıkıcı duruma bizim iktidar ve ana muhalefet sessiz kalıyor. Büyükelçinin siyasal terbiyesizliğine sadece İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Doğru Parti lideri Rifat Serdaroğlu tepki gösteriyor. Amerika’ya hâlâ “Dost” demek, sanırım dünyanın en büyük saflığı olur! ★★★ Bir kısım Amerikalı parlamenter de, kelimenin tam anlamıyla “Utanmaz adamlar!” Amerikan Kongresi’ne “Türkiye’nin aleyhinde yeni bir kanun teklifi” verdiler. Bu rezil tasarıdan bizim siyasetçilerin haberi yok mu ki, kimsenin sesi çıkmadı? Büyük kepazeliği Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu duyurdu. Serdaroğlu, Amerikalı parlamenterlere hitaben “Bu kadar mı alçaldınız?” diye seslendi. Olay şu: ABD Temsilciler Meclisi üyeleri (Demokrat Parti’den Gus Blirakis ile Cumhuriyetçi Parti’den Brad Schneider) ve arkadaşları kongreye bir yasa tasarısı sundular. Bu tasarı ABD Dışişleri bünyesinde Türkiye ile ilgili politikalar yürüten masanın (birimin) değiştirilmesini, ‘sınıfının düşürülmesini’ öngörüyor. Türkiye’nin derecesini indirmek istiyorlar! Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD ile ilişkilerinde bugüne kadar “Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu” ile muhatap oluyordu. Almanya, Fransa, İtalya gibi... * Tasarı yasalaşırsa Türk Devleti artık “Yakın Doğu İşleri Bürosu” ile muhatap olacak. Aynen İran, Suriye, Irak, Lübnan, Libya gibi... - Türkiye artık bir Avrupa ülkesi olarak değil, bir Ortadoğu ülkesi diye tanımlanacak. - Avrupa Birliği kapıları sonsuza kadar Türkiye’ye kapanacak. - Sadece ABD değil, tüm ülkeler T.C. vatandaşlarına vize vermekte daha titiz davranacaklar. Vize alabilenler geçişlerde en aşağılayıcı muameleyi görecekler. - Yabancı yatırımcılar çekilecek. - Türkiye Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) içine dahil edilecek ve parçalanacak! Hain ve kalleş tasarıya verilmesi gereken cevap! Amerikan Kongresi’nde Türkiye aleyhinde hazırlanan “HAİN ve KALLEŞ” kanun tasarısına tepki gösteren Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu “Aziz Türk milleti” diye bağırıyor ve şöyle devam ediyor: “Emperyalist ABD’nin, dünyanın en acımasız sömürgeci devleti olduğunu, dostluğuna güvenilmeyeceğini, dünya üzerindeki 50’den fazla devlete uyguladığı yıkım-soygun politikalarından biliyoruz. 24 yıldır Türk devletini yönetenlerin gereken tavrı gösterip cesur bir yanıt veremeyeceklerini biliyoruz. Çünkü istedikleri zaten bir Ortadoğu ülkesi olup demokratik rejimi değiştirmek ve ‘Federe İslâm Devleti’ni kurmak!’ Trump’a söylenmesi gereken şudur: “Türkiye’yi Ortadoğu ülkeleri arasına atmak istiyorsunuz ya! Lütfen ülkemizdeki 22 adet üssünüzü, Avrupa’nın çeşitli ülkelerine taşıyınız. Ülkemizde konuk bulunan 13 milyon sığınmacıyı ve 2 milyon Afganlı ABD askerini de istediğiniz ülkeye bir hafta içinde taşıyınız!” ★★★ ABD, biz sessiz kaldıkça, her geçen gün biraz daha azıtıyor. Onların her dediğini yapan siyasilerin “Kuzuların sessizliği” içinde kalmaları devam ettikçe Trump yönetimindeki Amerika ve Büyükelçi Tom Barrack gibi çıkarcı, densiz politika cambazları, Türkiye’yi ve Türkleri aşağılama alçaklığını sürdürecek! Artık kendimize gelelim! GÜNÜN SÖZÜ Bugünün dünyasında hak ve haklı yok, güç ve güçlü var!