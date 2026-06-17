Başarıyı herkes sahiplenir ama yenilgi öksüzdür! 24 yıl sonra final (!) hedefiyle gittiğimiz Dünya Kupası’na 2-0’lık Avustralya yenilgisiyle başlayınca heyecandan gece uyuyamayan bizler de büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Eleştiriler olacaktır ve gereklidir ama desteğimiz de baki. Şenol Güneş ve Fatih Terim’in tüm takım ve yöneticilere destek açıklamalarını sayfalarımıza taşırken dün Arizona çöllerinden John Wayne edasıyla karşımıza çıktı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu. ‘Sırtlanlar, akbabalar’ diye başladı söze, Fatih Terim’e “Sen kim oluyorsun da hesap soracaksın” diyerek ateş etti. Başkanı ya gaza getirmişler ya da Fatih Terim’i hiç dinlememiş. Ben dinlemiştim 'Acaba bir şey mi kaçırdım?' diyerek bir daha dinledim. Terim, müthiş yapıcı ve destek dolu sözlerinin ardından, iki kez görevine son verilmiş eski bir milli takım teknik direktörü olarak “Arkadaşlar uzağa gitmeyelim. Bu iş çok basit. Kazanırsan ödüllenirsin. Kaybedersen bedelini ödersin. Bunu bilmeyen ne futbolcu vardır ne başkan vardır ne teknik adam vardır. İş böyle” diyerek cümlesini bitiriyor. Peki Hacıosmanoğlu sözlerinin devamında ne diyor: “Yönetimsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Fatura ödemesi gereken kim varsa yeri geldiğinde de öder, bu ben dahi isem.” Eee. Siz de aynısını söylüyorsunuz. Peki neden bu öfke? Madem birlik beraberlik, A Milli Takım’ın başında en çok maça çıkan bir teknik direktörün eleştiri yapmaya hakkı yok mu? Yoksa sizin aklınızı karıştıran başka şeyler mi var?