Bana göre 2026 yılının en etkili dolunayı olan Kova burcunda Dolunay 29 Temmuz Çarşamba saat 17:35’te gerçekleşiyor. Jüpiter-Plüton karşıtlığıyla sıkı bir şekilde hizalanması, aynı zamanda Ay Düğümlerinin de 27 Temmuz’daki burç değiştirmesinin ardından gelen ilk ay fazı olması itibariyle önem taşıyor. Bu dolunay, büyük ekonomik değişim ve dönüşümlerin tam bir işaretçisi. Yani ekonomideki faz değişimi buradan itibaren kendini göstermeye başlayacak gibi gözüküyor. Öncelikle 27 Temmuz’da Ay Düğümlerinin burç değiştirmesiyle başlayalım... KADER AĞLARINI ÖRÜYOR! Ay Düğümünün burç değiştireceği 27 Temmuz tarihi trendin değişmesi açısından büyük önem taşıyor. Buradan itibaren enerjinin akışı değişmeye başlıyor ve piyasalarda genel olarak aşağı yönlü bir ivmenin devreye gireceği 1,5 yıllık bir döngüye giriyoruz. Finansal astrolog merhum McWhirter’ın teorisine göre piyasaların artık biraz daha dibe doğru inme zamanlarına giriyoruz. Ekonomi ve finansın göstergesi Jüpiter’in Aslan burcuna geçişinin ardından Güney Ay Düğümüne yakın ilerlemesi de piyasaların zayıflaması, ekonomik sıkıntıların artması manasına geliyor. McWhirter Teorisine göre 27 Temmuz’da Kuzey Ay Düğümünün Kova burcuna geçişi piyasaların dip noktasına doğru ilerlemesinin başlangıcı olarak görülebilir. Bu teoriyi esas alırsak, 26 Mart 2028’e kadar giden süreçte ticaret hacmi en düşük seviyeye inebilir. MCWHİRTER DÖNGÜSÜ VE EKONOMİ Ticaret döngüsü ve gezegen döngüleri karşılaştırmasında en iddialı teorilerden birisi de 1938’de Louise McWhirter tarafından ortaya konmuştur. McWhirter’a göre ticaret hacmi ve finans eğilimleri Kuzey Ay Düğümünün Zodyak’ın 12 burcundan geçtiği 19 yıllık (18,6 yıl) döngülerle belirlenmekteydi. McWhirter’a göre Kuzey Ay Düğümü Aslan’da iken ticaret hacmi en yüksek seviyede, Kova’da iken ticaret hacmi en düşük seviyede oluyordu. McWhirter bunun dışında Jüpiter’in Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumunu ve Plüton’un Kuzey Ay Düğümü uyumlu açılarını ticareti yükselten faktörler olarak, Satürn, Uranüs ve Plüton’un Kuzey Ay Düğümüne kavuşum ve uyumsuz açılarını ticareti baskılayan faktörler olarak vermişti. Bu bağlamda önümüzdeki dönemin en dikkat çeken tarihleri Kasım 2026 ile Mayıs 2027 arasında toplanıyor. Kasım ayı ise yakın vadede en önemli ay olarak görülüyor. ALTIN STANDARDINA DÖNÜŞ MÜ? Tutulmaların ve Ay Düğümlerinin Kova ve Aslan burçlarında seyredeceği önümüzdeki bir buçuk yıllık süreçte altın standardına geçişle ilgili ya da altına dayalı sistemlere geçişle ilgili bazı gelişmeler kendini göstermeye başlayabilir. Ya da para sistemi ve altınla bağlantılı başka önemli gelişmelere açık olabiliriz. Kova burcundaki 29 Temmuz’daki Dolunay bu manada daha da önemli olacak. EGO VE GÜÇ ÇEKİŞMELERİ Güneş-Plüton karşıtlığının kesinleşeceği 27 Temmuz’da ego ve güç çekişmeleri zirvede olacak. Ekonomi alanına yansıyan sonuçları olabilir. Aslında lider pozisyonundaki kişilerin bazılarının çok zorlanacağı, bazılarının da onların yerine lider pozisyonu için fırsatlar yakalayacağı zamanlar 27 Temmuz civarlarını, 29 Temmuz civarlarını gösteriyor. Güneş-Jüpiter kavuşumu bir taraftan kendini beğenme, kibir, “Ben şunu da yaparım, bunu da yaparım” gibi büyük konuşmaya yönelik etkileri devreye sokarken, bir taraftan halkı karşısına alma riskini beraberinde getiriyor. KOVA BURCUNDA DOLUNAY Gelelim Kova dolunayına! Kova burcunda yeniay ve dolunaylar eşitlik ve demokrasi konularının vurgu kazandığı zamanlardır. Jenerasyon gezegenlerinin bu burçtan geçiş yaptığı zamanlarda eskimiş toplumsal kuralların giderek değişmeye başladığına, insanlığın daha değerli tutulduğu reformların yapıldığına, özgünlüğün vurgu kazandığına şahit olabiliriz. İçinden geçtiğimiz dönemde Plüton Kova burcundan geçiş yapmakta, üstelik de bu dolunay ile hizalanmakta. Böylece saydığımız ve sayacağımız konularda büyük değişim ve dönüşümlere işaret etmektedir. Kova burcunda yeniay ve dolunaylar entelektüel alanda gelişmeler, yeni fikirler, icatlar, buluşlar, daha evvelce öğrenilmemiş yeni ve farklı olan bilgilerin ortaya çıktığı zamanlardır. Daha önceleri bilinen, ama toplumun izlerini kaybettiği köklü bilgiler de tekrar toplumun dikkatine sunulabilir. MEDENİ HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER, DEMOKRASİ Kova, kişisel özgürlüklerle, insan haklarıyla ilişkilendirilir. Kova burcundan yoğun gezegen geçişleri ve uzun dönemli etki yaratan kavuşum dönemleri, insanların görüşlerini serbestçe ifade etmek istediği, medeni hakların, insan haklarının, hayvan haklarının vurgulandığı zamanlardır. Kova hem toplum içerisinde görev üstlenebilme ama hem de bireyliğini koruma ile bağdaştırılır. Bireysel egonun toplumsal egoya dönüşmüş halini temsil eder. Toplum idealleri için mücadele etmek, aynı ideal için birlikte hareket etmek, ekip olmak Kova burcu bilinciyle bağdaştırılır. Jüpiter-Plüton karşıtlığıyla hizalanan bu dolunay, hak ve adalet, hukuki konularda büyük güç çekişmelerini de beraberinde getirebilir. SAVAŞ ATMOSFERİ İYİCE ALEVLENEBİLİR! Bu önemli dolunay esnasında Mars özellikle Phact, Capella ve Bellatrix yıldızlarıyla birleşince Marsiyen enerji çok güçleniyor. Bu sabit yıldızların her koşulda hem bilgi paylaşımları, yeni fikirlerin ortaya çıkmasıyla ilgili güzel, olumlu etkileri vardır hem de dünya astrolojisinde ayaklanmalar, sert, patlayıcı etkiler, olumsuz hava koşullarıyla ilişkilidirler. Dönemsel gezegen açıları, başta Ortadoğu olmak üzere, savaş atmosferinin zirve noktalarını test edebileceğimizi gösteriyor. Rusya-Ukrayna hattında da şiddetli ve patlayıcı enerjiler kendini gösterebilir. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Bu ABD astroloji haritasını çok yakından ilgilendiren bir dolunay. Dolayısıyla iç gerginlikler, diğer ülkelerle çatışmalı bir enerji devreye giriyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Mars Dönüşü dediğimiz şey de gerçekleştiği için, tabii ki bunun bütün dünyaya yansımaları da olacaktır. ABD astroloji haritasının Satürn derecesi de bu dolunay esnasında sert açılar alıyor. Bu da yönetici figürlerinin zorlanacağını gösteriyor. Mars Dönüşü diğer ülkelerle ilişkilerde savaşçı atmosferin tetiklenmesi anlamına geliyor. Para hanelerinin de etki alacağı zamanlar, halkı ilgilendiren konularda ilginç zamanlar. Donald Trump’ın haritası da tetiklendiğinden, sert ve şiddetli olayların onun etrafında dönmesi de yüksek ihtimal olarak görülüyor. İRAN Kova dolunayı İran astroloji haritasının 6/12.evler eksenini tetikliyor. İkizler burcunda yer alan Ay derecesi Uranüs tarafından tetikleniyor. Tüm bunlar İran’ın askeri alanda etkileşimin şiddetleneceğini, hava saldırılarının yoğunlaşacağını ve bu yüzden sivil halkın da zarar görebileceğini düşündürüyor. Diğer taraftan, halkı kışkırtacak bazı olayların yaşanması da olasıdır. İSRAİL Kova dolunayı İsrail astroloji haritasının Ay derecesini tetikliyor. Ülkelerin astroloji haritalarında Ay’ın halkı temsil etmesi dolayısıyla, bu dolunayın halkı etkileyen bazı sonuçları ortaya çıkartabileceğini düşünebiliriz. Dolunay esnasında transit Mars, İsrail astroloji haritasının Jüpiter-Uranüs karşıtlığını da tetikleyecek. Bu tetikleme, dolunay civarındaki günlerde sert saldırılar alabileceklerini de düşündürüyor. RUSYA Gerek Rusya astroloji haritasında gerekse Vladimir Putin’in astroloji haritasındaki Mars derecesinin tetikleneceği bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla agresyon zirveye doğru varabilir. Saldırılar daha da şiddetlenebilir. Lider pozisyonu tutan kişileri tehdit eden durumlar kendini gösterebilir. TÜRKİYE 29 Temmuz’da Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay hem bu ayın sonunu hem de Ağustos ayını etkileyecek gelişmelere işaret ediyor. Türkiye astroloji haritasının para hanelerine denk düştüğü için bu dolunay, Ağustos ayının finansal anlamda kolay geçmeyeceğini düşündürüyor. Türkiye astroloji haritasının Güneş derecesine de dik açılar yapacağı için muhtemelen dünya genelinde finansal anlamda girilecek bir durağanlık, Türkiye’de de yansıma yapacak ve finansal açıdan özellikle kredi kartları, krediler, borçlar, geri ödemeler konuları anlamında kolay olmayan bir Ağustos ayı bizi bekliyor olacak, şimdiden farkında olmak gerekir. Haftanın günlere göre değerlendirmesi 27 Temmuz Pazartesi günü Ay düğümleri burç değiştiriyor. Güney Ay Düğümü Aslan burcuna, Kuzey Ay Düğümü Kova burcuna dönüyor. Dolayısıyla çok önemli bir gündeyiz. Aslında hem ekonomi, finans hem de politik dengeler açısından rüzgârın artık dönmeye başlayacağı bir zaman dilimindeyiz. Güneş’in çok enteresan açılarının art arda geldiği haftaya sabah saatlerinde güç ve ego çekişmeleriyle giriyoruz. Yeni ve yaratıcı fikirleri ortaya koymak için günün ikinci yarısını kullanabiliriz. 28 Temmuz Salı sabaha karşı saatlerde biraz iletişim dengesiz aksa da güne başlarken Ay-Venüs üçgeninin olumlu, ılımlı etkileri daha baskın geliyor. Dolayısıyla ilişkiler açısından verimli bir zaman diliminde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bu açının kesinleşeceği 09:11 sonrasında Ay yine boşlukta ilerliyor olacak, ta ki ertesi güne kadar. Dolayısıyla yine bazı konularda bir şeyleri netleştirmek zor olabilir ya da bazı şeyler beklendiği gibi gelişmeyebilir. 29 Temmuz Çarşamba saatlerinde sağlığa biraz dikkat ve Venüs-Mars karesinin kesinleşeceği yine sabah saatlerinde ilişkilerde zorlanabiliriz. Başkaları üzerinde baskı yaratmaktan uzak durmak gereken bir zaman dilimindeyiz. Öğleden sonraki saatlerde ilişkilerimizi daha iyi dengeleyebiliriz ve Güneş-Jüpiter kavuşumunun kesinleştiği gün genelinde haftanın en şanslı günlerinden birinde olacağız. Saat 17:35’te bir dolunay meydana geliyor. Abartılı davranışlar, kaotik etkiler, özellikle otorite figürlerine karşı çıkış enerjisi güçlü bir şekilde devrede olabilir. 30 Temmuz Perşembe günü tecrübeli kişilerle iletişime geçmek için, bilgi alışverişleri için, cesaretini dozunda kullanmak için uygun bir zamana işaret ediyor. Günün ikinci yarısında gücümüzü, eforumuzu daha dengeli bir şekilde kullanabiliriz. Dozunda cesaretle başarı elde edebiliriz, idealist olduğumuz konularda gelişmeler kaydedebiliriz. İletişimi daha aktif kullanmaktan başarı elde edebileceğimiz bir gündeyiz. 31 Temmuz Cuma gününün ilk yarısında belirsizlikler hakim olabilir, ama günün ikinci yarısında daha rahat bir akış yakalayacağımız şifalı bir enerji akışı var. Empatik, başkalarının ihtiyaçlarına yönelik daha verici olabileceğimiz bir zaman dilimi ama Ay-Uranüs arasındaki dik açının da etkileri akşam saatlerinde devreye girince biraz kaotik, değişim enerjisini tetikleyen, stresli ve sarsıcı etkiler de kendini gösteriyor. 1 Ağustos Cumartesİ günü Ay-Uranüs karesinin türbülanslı etkileri kendini gösteriyor. Akşam saatlerinde Ay ve Merkür arasındaki uyumlu üçgen açının olumlu etkileri biraz daha toparlayıcı olabilir. Yani önemli iletişimleri biraz daha günün ikinci yarısına bırakabiliriz. 2 Ağustos Pazar sabahının ilerleyen saatlerinden itibaren, günün ikinci yarısına da yansıyacak şekilde ilişkilerde dengesiz, sert bir akış var, farkında olalım. Özellikle kişisel bakım ile ilgili konularda uygun bir günde değiliz. Gereksiz harcamalardan uzak durmalı, ilişkiler konusunda da oluşan çok gergin bir atmosfere dikkat etmeliyiz.