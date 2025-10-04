Özlem Çerçioğlu, Adalet Partili bir babanın, sosyal demokrat kızı. Baba, seçim günü oy vermek için evden çıkarken, Adalet Partisi’nin amblemi kırat olduğu için “Kıratın yemini vermeye gidiyorum” diyordu. Kızı Özlem Hanım, CHP’den milletvekilliği yaptı, Aydın Belediye Başkanlığı, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 16 yıldır başkanlık koltuğunda. Özlem Hanım, her seçimde kırsal alana götürdüğü hizmetler, tarıma verdiği önemle oyunu artırmıştı.

Özlem Çerçioğlu’nun, milletvekilliği, il ve büyükşehir belediye başkanlığı yaptığı CHP’den istifa edip yıllardır eleştirdiği AKP’ye geçmesi büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ona, yöre halkı “Bizim kız”, kamuoyunda ise “Topuklu efe” deniliyordu. AKP’ye geçişi “Topuklu efe, AKP’ye topukladı” eleştirilerine de yol açmıştı. Belediyecilikte değişik çalışma modeli uyguluyordu. Her gün en az 700-800 kişi aranıyor, belediyeden istek ve şikayetleri soruluyor. Sorunlara da çözüm getiriliyor. Belediyede müdürlerin önemli bir bölümü de kadınlardan oluşuyor. 30 da kadın muhtar görev yapıyor. “Yoksulluk her şeyin üstüne çıktı” deyip yardımları da üç kat artırmıştı.

ÇAKIRBEYLİ’DEN OY ALAMIYORDU

Rahmetli Başbakanın memleketi Çakırbeyli Köyü’nden, Özlem Hanım CHP adayı olarak katıldığı seçimlerde, beklediği oyu alamıyordu. Özlem Hanım, bunu yıkmak için eşine, “Biz de Çakırbeyli’ye ev yaptıralım, orada yaşayalım. Çakırbeyli’nin oyunu alalım” dedi. Kendisi Çakırbeyli’de ev yaptırma öyküsünü Mustafa Balbay ile bana şöyle anlatmıştı:

“Rahmetli Adnan Menderes’in memleketi Çakırbeyli’de, ne yaparsak yapalım CHP’ye fazla oy çıkmıyordu. Çakırbeyli’de arsa alıp ev yaptırdık. Onlardan biri gibi köyde yaşıyorduk. Kadınlar için tezgahlar kurdum, ürettiklerini satmalarını sağladım. Adnan Menderes anı evini, balmumu heykelini yaptırdım. Artık seçimlerde, Çakırbeyli ‘Oylar CHP’ye’ demeye başladı. Yalnız burada değil, kırsala götürülen hizmetler, oy dağılımında hayli etkili oldu.”

POYRAZ’IN HAYATİ İLAÇLARI

Özlem Hanım ve eşi tarafından Çakırbeyli’de yaptırılan ev, hakkında üçüncü bir kişinin sosyal medya paylaşımını, yazar Ergün Poyraz da paylaştı. O paylaşımda, Çerçioğlu’nun evi olduğu belirtilen fotoğrafa da yer verildi. Poyraz’ın evin nasıl yaptırıldığı konusunda bazı iddiaları vardı. Çerçioğlu’nun şikâyeti üzerine aynı gün Ergün Poyraz sabah evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği, “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a” aykırılık gerekçesiyle Ergün Poyraz’ın tutuklanmasına karar verdi.

Poyraz’ın avukatı Hüseyin Buzoğlu, “Ergün Poyraz’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen Facebook paylaşımını ilk yapan üçüncü kişi ve aynı paylaşımı başkaları ile paylaşan onlarca kişi hakkında hiçbir işlem yapılmazken, isnat edilen suçun maddi unsurları arasında yer alan ‘hukuka aykırılık’ şartı gerçekleşmeksizin sadece Ergün Poyraz’ın tutuklanması, Ergün Poyraz’a karşı somutlanan siyasal iktidar kaynaklı husumetin senelerdir değişmediğini somutlamaktadır” dedi.

Ergün Poyraz, “Ergenekon Soruşturması” kapsamında tam 7 yıl Silivri Cezaevi’nde tutuklu kalmıştı. Önemli sağlık sorunları yaşadı. Şimdi, tutuklandığı Aydın Cezaevi’nde, Poyraz’ın alması gereken hayati ilaçlar var. Günde dört kez insülin iğnesi yaptırması da gerekiyor. Ancak, insülin ve diğer ilaçlarının Poyraz’a iki gündür verilmediğini avukatı Hüseyin Buzoğlu belirtiyor, “Poyraz’ın hayatının korunması konusunda duyarlılık gösterilmesini” istiyor.

KAÇAK VİLLA İDDİASI

Aydın 24 Haber sitesinde, Çerçioğlu’nun Çakırbeyli’de, eşinin üzerine kayıtlı 10 bin 300 metrekare tarım arazisi içinde izin alınmadan 900 metrekarelik kaçak villanın yanı sıra 300 metrekarelik yüzme havuzu bulunduğu öne sürüldü. Gazeteci Arif Cemrek, “Sadece 75 metrekare çiftlik evi yapma izni olan, kalan 10 bin 225 metrekare alanına tarımsal özelliğinin korunması şartı bulunan araziye yapılan villa bir kez daha gösterdi ki Çerçioğlu, ailesi için gözünü budaktan sakınmıyor” iddiasında bulundu.

Ergün Poyraz’ın, bu haber ve villanın fotoğrafını paylaşması üzerine Çerçioğlu şikayetçi oldu. Poyraz, savcılık ifadesinde şöyle dedi:

“Ben söz konusu fotoğrafları Arif Cemrek’in sitesinden alıntıladım. Ev ve müştemilatı benim haricimde başkaları tarafından da alıntılanmış ve yayınlanmıştır. Bunu yayımlamakta maksadım söz konusu binanın hangi parayla yapıldığına dikkat çekmekti. Benim herhangi bir suç kastım yoktur. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve eşine ait evin fotoğrafları ve haberi Arif Cemrek’in hesabından 30 kişi paylaşmış, buna ilişkin başkaları tarafından yorumlar da yapılmıştır. Benim paylaşımında ‘Burayı Aydın halkının cebinden aldı. Haramzade’ ifadesini kullandım. Gözaltının unsurları oluşmamıştır. Tutuklama için kaçma şüphesi dahil herhangi bir suç oluşmamıştır. Bu sebeple serbest bırakılmamı talep ediyorum.”

KİŞİSEL VERİLERİ YAYMA İDDİASI

Ergün Poyraz, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeyi mahkemede de tekrarladı. Hâkim, Poyraz hakkında “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Yani, Çerçioğlu ailesinin Çakırbeyli Köyü’ndeki evlerinin fotoğrafını başkasından alıntılayıp da yaymak Poyraz’ı tutuklanmasına neden oldu.

Poyraz, geçmişte Cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında önemli iddialar içeren kitaplar yazmıştı. Bunlar arasında “Musa’nın Çocukları”, “Musa’nın Gülü’, “Takunyalı Führer, “Diplomasız” kitapları da yer aldı. “Diplomasız” kitabından dolayı Cumhurbaşkanının avukatları dava açtı. Poyraz, bu kitabından dolayı 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi kararı bozdu. Bozma kararıyla birlikte beraat kararı verildi.

Not: Saygı Öztürk bugün ve yarın Antalya Kitap Fuarı’nda Doğan Kitap standında kitaplarını imzalayacak.