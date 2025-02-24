Cumhuriyet Halk Partisi 23 Mart 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere parti içinde temayül yapacak. Yürürlükte olan seçim mevzuatına göre 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda yazılı önseçim sadece milletvekillerini belirlemek üzere Yüksek Seçim Kurulu tarafından siyasi partilerin kendilerine başvurusu üzerine gerçekleştirilebilen bir kurum.

Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için 23 Mart tarihinde gerçekleştirilmek istenen “ön seçim” seçim mevzuatında yazılı bir seçim değil sadece partililerin desteğini aldığını temsil eden bir temayül yoklaması olacak.

İMAMOĞLU TEK ADAY

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan parti içi ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak partililerden destek isteyecek. İmamoğlu’ndan başka partili bir aday adayı olmadığı için teşkilatın önüne “Evet-Hayır” şeklindeki oy pusulası gelecek ve çıkan sonuçla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu’na ne kadar destek verileceği ortaya çıkmış olacak.

BASKIN SEÇİME ÖNLEM Mİ?

6271 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanuna göre, Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Bu durumda 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerden sonraki doğal seçim tarihi 14 Mayıs 2028 ancak bunun herhangi bir nedenle daha erken bir tarihe çekilmesi durumunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı 23 Mart 2025’ten sonra büyük oranda belirlenmiş olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM’deki 116 milletvekili ile Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza vermesi önemli bir destek. Bu durumun parti teşkilatları ile desteklenmesi ise çok daha önemli.

ÖZGÜR ÖZEL – MANSUR YAVAŞ DENKLEMDEN ÇIKAR MI?

İmamoğlu’nun milletvekilleri ile teşkilat desteğini alarak adaylığını kesinleştirmesi halinde Özgür Özel ya da Mansur Yavaş’ın ya da başkaca üçüncü bir kişinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali ortadan kalkar mı bunu da yine hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

Zira, Mansur Yavaş’ın yapılan anketlerdeki Cumhurbaşkanı aday adaylığı noktasında çok ciddi destek gördüğü aynı zamanda Anadolu’nun birçok seçim çevresinde kabul görmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı yarışından bütünüyle kopacağını düşünmek zor. Öte taraftan her ne kadar adına önseçim denilse de parti içinde 23 Mart’ta gerçekleştirilecek olan temayül yoklamasından sonra Ekrem İmamoğlu dışında hukuki olarak üçüncü kişilerin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinin önünde herhangi bir engel de yok.

BAŞKA KİMLER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR?

Cumhurbaşkanlığı'na; siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler, en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.

BU SEÇİMDE YSK YOK

23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek parti içi Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi işlemlerinde herhangi bir şekilde YSK görev üstlenmeyecek. Söz konusu seçimi parti içi teşkilat kendi içinde organize ederek sonuçlandıracak. 2820 sayılı yasada geçen önseçim tanımıyla 23 Mart tarihinde gerçekleştirilecek önseçim aynı anlamları ihtiva etmediği için YSK bu seçimde yer almayacak. Bu kapsamda yapılacak eylemin hukuki manada karşılığının “seçimden” daha çok “temayül” yoklaması olacağı söylemek daha doğru olabilir.

TEMAYÜL NEDİR?

Temayül kelime anlamı olarak eğilim, bir yana eğilme anlamına geliyor. Temayül yoklaması kimin kime destek verdiğini öğrenmek için yapılan bir oylama şeklidir. Genelde siyasi partiler tarafından kullanılan bu yöntem seçmenin adaylardan hangisine daha fazla ilgi, meyyal gösterdiğini anlamak için kullanılan bir araştırma yöntemidir.