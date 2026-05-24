Bu sevimsiz konudan bahsetmek beni sıkıyor ama, ne çare ki, Türkiye’nin gündemi böyle Varsa yoksa konu “Mutlak butlan” Yani, İstinaf Mahkemesi’nin, kesin hükümsüzlük kararı ile 38’inci CHP Kurultayı’nı iptal edip, parti yönetimini görevden alması! Görünen köy kılavuz istemez! CHP’ye yapılan tüm operasyonlar, uygulanan ağır baskı ve mahkemenin aldığı “Mutlak butlan” kararı, iktidarın “BASKIN SEÇİM”e hazırlandığını gösteriyor. Onların “Seçimler zamanında olacak” demelerine bakmayın siz... Özgür Özel ve ekibinin yargı kararıyla CHP’nin başından uzaklaştırılmasının amacı ana muhalefet partisini çökertmek! CHP’nin sürekli yükseldiğini gören ama ne pahasına olursa olsun iktidarı bırakmamak niyetinde olan AKP’nin rakibini yargı yoluyla kıskaca alıp yok etmek istediği belli... ★★★ İktidar, tarihin en eski savaş oyunu olan “Truva atlarını” kullanmayı da ihmal etmiyor. Siyasi çevreler, CHP’den AKP’ye yapılan transferlerin, CHP içindeki “Truva atları” olduğu kanaatinde... Mahkeme kararıyla CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu’nun görevinin de “AKP’ye hizmet etmek olduğu” iddia ediliyor. Kamuoyundaki tepkiler çok sert ve çok büyük! Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki CHP’nin bölünüp güç kaybetmesi onun umurunda değil ki! İnsanlar bazen ihtiraslarına gem vuramıyorlar! CHP’nin bu durumu AKP için “ballı börek”, “kaymaklı ekmek kadayıfı!” ★★★ Yaşanan bütün bu hukuksuzlukların, “baskın bir seçimin” işaretleri olduğunu düşünenleri haklı buluyorum. Eğer böyle olmayacaksa, “mutlak butlan” kararının iktidara ne faydası olabilir? Normal zamanında (2028 yılının Mayıs ayında) yapılacak bir seçim CHP’ye yaralarını sarma, toparlanma, güçlenme imkânı verir. Siyasette her türlü imkânı kendi lehine pervasızca kullanan AKP’nin CHP’ye böyle bir şans tanıması beklenir mi? Bu mümkün değil! Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde CHP, havası kaçmış bir voleybol topuna dönerek buruşup sönünce AKP’nin önü açılacak. İktidarın böyle hesaplar yaptığı kesin. ★★★ Peki, tüm bu olumsuzluklar karşısında Özgür Özel ve ekibi ne yapabilir?Tabii ki, onlar da stratejilerini bu yönde geliştirecekler. Seçimde Özgür Özel’in göstereceği “eli-yüzü düzgün herhangi bir adayın” küskün vatandaşların oylarını toplayıp iktidarı hüsrana uğratması hiç de zayıf bir ihtimal değil! Özgür Özel’in artık usta bir satranç oyuncusu gibi, karşıdan gelecek her hamleyi titizlikle hesaplaması gerekiyor. Güçlü liderlik, böyle zor zamanlarda ortaya çıkar. “Baskın seçime” CHP her an hazır olmalıdır. Göreceksiniz... “Butlan kararı” toplumda ters tepecek, iktidara da, yandaşlarına da umdukları faydayı sağlamayacak! Buna hep beraber tanık olacağız! İktidara tek lâf yok! İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP’nin başına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınladığı video ile CHP’yi “Haram ve kirlenmişlerin sığınağı” olarak suçlamış, fakat iktidara tek lâf etmemişti. 24 yıldır Türkiye’yi yöneten ve ülkeyi ekonomik krizle baş başa bırakan AKP bugün kendi içinde bile eleştirilere hedef olurken Kılıçdaroğlu’nun ısrarla sadece CHP’yi hedef alması, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın çok iddialı sözlerini hatırlattı bize... Ümit Özdağ hafta içinde SÖZCÜ TV’deki programda “Bu rejimi Kılıçdaroğlu ve Erdoğan birlikte kurdular” demişti. Özdağ buna gerekçe olarak “Kılıçdaroğlu’nun, tek adam rejimini hemen kabullenmesini, mühürsüz oyların yasaya aykırı olarak geçerli sayıldığı 2017 referandumunun sonuçlarına itiraz için Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapmamasını” göstermişti. Kılıçdaroğlu bu iddiaya hâlâ sessiz! GÜNÜN SÖZÜ Vakti gelen fikirler tüm ordulardan daha kuvvetlidir!