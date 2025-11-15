Bu maçın favorisi kesin olarak bizdik. İyi başladık ve Bulgaristan yarı sahasına yerleştik. Sol kanatta Kenan, Bulgaristan savunmasını bitirdi. Bire bir pozisyonlarda mükemmel çalım denemeleri vardı. Sağ bek olan Zeki hücuma çok iyi destek verirken, Oğuz fazla etkili olamadı. Orta alan çabuk tek toplarla iyi işler yapıyordu. Kalabalık rakip savunma arasında ısrarla kanatları kullanmayı denedik. Ortadan tek hücum girişiminde Kerem’in aldığı faul ve Hakan’ın sert şutunu elle durdurmaya çalışan Bulgar savunması penaltıya neden olmuştu.

Hakan ile beklediğimiz gol gelmişti. En iyisini tabii ki Montella bilir ama kanat ortalarında ‘gerçek bir santrfor’ dediğimiz oyuncu tipini arıyor takımımız zaman zaman. Kornerler veya serbest vuruşlarda stoperlerin kafa vurmasına veya ön ya da arka direğe sürpriz koşu yapacak oyunculara kalıyor işimiz. Katı savunma yapan ve hiç çıkmayan takımlara karşı gol yollarında zorlanabiliriz.

İkinci golü atamadığımız için Bulgaristan oyunda kaldı ve risk alarak hücum yapmaya başladılar. Sakat veya yorgun değilse Ferdi’nin oyundan çıkışını anlamadım. Çünkü iyi oynuyordu. Çok gol kaçırdık, onlar da önemli pozisyonlar yakaladılar. Son bölümlerde bir an önce maçın bitmesini bekleyen bir hava vardı oyuncularımızda. Hakan yine serbest vuruşlardaki ustalığını gösterdi. Ceza sahasına attığı sert topta Chernev topu kendi kalesine yolladı. Bu maç vasat oynadık ama önemli olan kazanmamızdı.