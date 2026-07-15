15Temmuz 2016 Darbe Girişiminden sonra benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gerekli önlemleri de kapsayan Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştu. Komisyon, 4 Ekim 2016’da çalışmalarına başladı, 4 Ocak 2017’de, komisyonun CHP’li üyelerinin “Süre uzatma” taleplerine rağmen, çalışmalar sonlandırıldı. 141 kişi dinlendi. Rapor, Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından 12 Temmuz 2017’de TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a verildi. Raporun, basılıp TBMM’de okunması ve tartışmaya açılması gerekirken, bu yapılmadı. CHP ve İYİ Parti, raporun TBMM gündemine alınması için çaba gösterdi. Ancak TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, “Yetkinleştirilerek başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır” dedi. Böylece, raporun kayıp olduğu anlaşıldı. SÖZCÜ bu durumu “FETÖ raporu nerede? Yandı, bitti, kül oldu” manşetiyle duyurmuştu. “RAPORDAN ÜRKENLER” Araştırma Komisyonunda o dönem CHP üyesi olarak bulunan eski bürokrat Dr. Aytun Çıray, “Devlet’te belge kaybolmaz” dedi. TBMM Başkanlığı’nın “Yetkinleştirilerek başkanlığımıza sunulan bir raporu yok” açıklaması üzerine, kendisinde bulunan 639 sayfalık raporu bana gösterdi. 26 Eylül 2019’da “Kayıp Rapor”la ilgili SÖZCÜ’ye şunları anlatmıştı: “Komisyon çalışmalarının daha da genişletilip cevap bekleyen birçok olayın aydınlatılması için bir ay daha CHP’li üyeler olarak süre istedik. Ancak, Komisyonda çoğunlukta olan AKP’li üyelerin oylarıyla bu talebimiz reddedildi. Bunun sonucunda, Komisyonun AKP’li Başkanı Reşat Petek, raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sundu ve o güne ait raporu verirken, basın bu duruma tanıklık etti. Daha sonra ilginç bir gelişme yaşandı. AKP’li komisyon üyeleri, CHP’yi suçlayıcı bir ek rapor sunup ana rapora eklenmesini talep etti. Biz, bu durumu öğrendiğimizde, hem onların hazırladığı CHP aleyhine olan rapora cevap olabilecek, hem de gelecekte FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda işaretler veren bir ek rapor sunduk. Bu kadar kapsamlı bilgilerin, TBMM Başkanlığında olmadığını söyleyebilmek, ancak bu rapordan ürkenlerin işi olabilir. TBMM’YE GETİRİLSİN TBMM Başkan vekilinin, olmadığını belirttiği raporun, TBMM’de olmadığını iddia etmek, gerçekle bağdaşmaz. Devlet deneyimlerime dayanarak şunu biliyorum: Devlette bir şey kaybolmaz. Çünkü, aynı rapor devletin ilgili birimlerine de zamanında gönderilmiştir. Hatta, dönemin komisyon üyeleri olarak bizlerde de aynı rapor bulunmaktadır. Eğer, raporun olmadığını söylüyorlarsa, dönemin komisyon üyeleri olarak bizde bulunan raporları sunmaya hazırız. Talebimiz şu: Büyük emeklerle hazırlanan raporun bir an önce basılarak, TBMM Genel Kurulu’na sunulması ve tartışmaya açılmasıdır. Bu rapor böylece adalet mekanizmalarına da katkıda bulunacaktır.” PETEK: GÖREVİMİZ BİTMİŞTİ Komisyon Başkanlığını hukukçu AKP’li Reşat Petek yapmıştı. Petek, “15 Temmuz Araştırma Komisyonu Raporu”nu TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a kameralar önünde verdiğini ve görevlerinin sona erdiğini belirtti. Petek’in görüşü şöyle: “Raporu vermekle görevi sona ermiş komisyonumuza dilekçe verilerek işlem yapmamız beklenemez. CHP’nin sonradan verdiği dilekçe ve eklerini değerlendirmememizi istemek Anayasa ve İç Tüzüğe aykırıdır. Raporun TBMM’de niçin görüşülmediği sorusunun muhatabı, dönemin TBMM Başkanıdır.” KAHRAMAN NE DİYOR? Devlette, bir dosyada eksiklik varsa ona, “Dosya tekemmül etmedi” denir. Raporun niçin TBMM’de görüşülmemesinin nedeni olarak da, “Dosya tekemmül etmedi” deniliyor. Dönemin TBMM Başkanı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, SÖZCÜ’nün sorularını şöyle cevaplandırmıştı: -Darbe Girişimi Raporu, Başkanlığınıza verilmesine rağmen TBMM’de niçin görüşülmedi? - Bir ön rapor vardı. AK Parti üyeleri rapora bir eklenti yaptı. Bunun üzerine CHP’li üyeler raporu imzalamadı ve onlar da AK Parti’nin raporuna itirazda bulunup ek rapor hazırladı. O eklentinin müzakeresi için bir araya gelinemeyince rapor atıl kaldı. Bu arada seçim geldi. Böylece, TBMM Başkanı Mustafa Şentop Beyin açıklamasında dediği gibi dosya tekemmül edemedi ve öylece kaldı. Durum budur. - Böyle kalması doğru mu? -Madem bir siyasi parti görüş beyan ediyorsa, karşı görüş de olmalı. Görüşlerin hepsi aynı olacak değil. Herkes ittifak etmek, kabul etmek zorunda değil. Diyorlar ki; ‘Rapora eklenti yapıldı, bu eklenti hakkında bizim de özel görüşümüz var. Bunun için yeniden toplantı yapmalıyız.’ İşte bir araya gelinemediği için rapor tekemmül etmedi. -Dönemin Genelkurmay Başkanı ile MİT Müsteşarının ifadeye çağrılmaması rapor için büyük bir eksiklik mi? - Yoo, hayır böyle bir eksiklik yok. Ayrıca bilgilerine başvurulmamasına itiraz eden de, bu konuda karşı oy da yok. Hatırladığım kadarıyla böyle. Komisyon, derinlemesine iyi bir çalışma yaptılar ama genel kurulda görüşülemedi. . -Raporun, ileride görüşülmesine bir engel var mı? -Her zaman görüşülmesi, incelenmesi mümkün. Meclis kabul ettiği sürece yeniden incelenir. Konuşulması da faydalı olur. Meclis Başkanının ifadesi çok doğrudur. Eklentiye karşı oy yazısı, yazmak için toplantı yapılamadığı için rapor TBMM’de görüşülemedi. Sonuçta, taraflar bir arayla gelmediği ya da gelmesi istenmediği için hâlâ 15 Temmuz Araştırma Komisyonu Raporu değil, bu raporun kamuoyundan gizlendiği, darbe girişiminin siyasi ayağının niçin ortaya çıkarılmadığı konuşuluyor.