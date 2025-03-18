Yeni politik hat günden güne belirginleşiyor. DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’nın çeperlerinde gezinme hali her an dirsek temasından öteye geçebilir.

Bu aşamada aritmetik baştan aşağı değişecektir. En azından Meclis koltuk ağırlığında...

Peki ya seçmende?

Bu aşamada aklımıza gelen bir adet yakın siyasi geçmiş örneği var.

İYİ Parti’nin hür ve müstakil kararı...

Daha önce Cumhurbaşkanlığı’na layık gördükleri İmamoğlu ve Yavaş’ın karşısına aday çıkarma stratejisi...

Sonuçları toptan siyasi enkaz yarattı ve finalinde Akşener’in parti liderliği sonlandı.

Çünkü İYİ Parti seçmeni bu denkleme ikna olmadı, kendilerince gereğini sandıkta yaptı.

Şimdi de İmralı süreciyle DEM Parti heyeti benzer bir eşikte.

Buradan bir anayasa veya ittifak hesabı çıkacak ise AK Parti - MHP ile aynı kampanyada yer almak durumundalar.

Peki seçmenleri buna onay verecek mi?

Çünkü diğer tarafta İmamoğlu ile bir erken seçim kampanyası çoktan başladı...

Siyasal analist İbrahim Uslu’ya göre, seçmende fire verilse de DEM’in Meclis koltuk sayısında hareket alanı geniş...

Yani sandığa kadar “at koşturacak” zaman bol...

Sürecin anlatılacak “nesi” var?

DEM Parti ya da İmralı heyeti, Meclis’te yine bir görüşme trafiğinde...

Partilerin TBMM makamlarında yapılan bu temasların ne amaçla olduğunu bilmiyoruz.

İlk turda ne konuşulduğunu da bilmediğimiz için yenileri için bir fikir yürütemiyoruz.

Ne parti kurmayları ne de heyet bir şey söylemiyor.

“Kapsamlı açıklama olacak” denilen ilk turda bir sayfalık detaysız yazılı açıklama ile muhatap kılınmıştık.

Şimdi yine cezaevi görüşmelerine geçilip ardından sadece adı açıklama olan ama bir şey anlatmayan metinlerle mi sınanacağız?

Yoksa bu kez farklı mı olacak?

KÖŞENİN GÖZÜ

Fotoğraf 3 Nisan 2013 tarihli bir gelişme üzerine tasarlanmış...

Akil insanlar heyeti...

Çözüm süreci için kurulan bu heyet 7 bölgede çalışma yürütmüş, arasından birkaç istifa ile fireler vermiş ve süreçle birlikte tarihe karışmıştı.

Aralarında bugün de popülerliğini koruyan isimler var ama bugün bir akil insanlar heyeti yok.

İhtiyaç duyulmadı, en azından şimdilik ..

Biz ilkini hatırlatmış olalım.

KÖŞENİN SÖZÜ

“Hayat ya cesur bir tecrübedir ya da hiçbir şey değildir.” - Helen Keller.