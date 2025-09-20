Futbolda berbat başlangıçlar vardır. Biz özellikle deplasmanlarda buna alışmıştık Beşiktaş maçlarında. 3 yıldır deplasmanlarda bu takım pamuk gibi oynuyor!

Djalo mesela kötü müydü Başakşehir maçında? Neden yedeğe çekildi? 40 yaşına merdiven dayamış Paulista ile petrol tankerleri gibi 20 dakikada ağırlıktan zor dönen Uduokhai ikilisinden beklenecek hiçbir şey yok bence. Jurasek için ‘scout transferi’ deniyor ya, ben olsam o scout arkadaşın elini sıkar teşekkür ederim ve bir daha bu arkadaşla çalışmam. Necip, bu camianın çocuğu kabul ama onunla şampiyonluk hayali kurabilir misiniz? Bence imkânsız! Rafa Silva irtifa kaybetmeye devam ediyor. Orta saha zaten Orkun da olmayınca tamamen erimiş gibiydi.

Göztepe, Beşiktaş’ın aksine maça mükemmel hazırlanmış. Takımın yardımlaşması ve temaslı oyunu çok başarılıydı. Juan ve Rhaldney ile 20 dakikada 2 gol bulan ev sahibi, devreyi 5-0 önde kapatsa kimse şaşırmazdı!

Değişiklikler hemen yapılsa bir şey fark eder miydi? Pek sanmıyorum. Oyuncular bilinçaltın da ‘Bu maçı çevirmek imkansız’ duygusunu yaşıyor gibiydiler.

Abraham bu takımın gol umudu diye geldi. Ceza sahası içinde topa vuruşları o kadar zayıf ki, kendisini bilmesek, Abraham taklidi yapan biri var sahada diyeceğiz. Beşiktaş’ta Toure dışında kimse iyi değildi açıkçası.

Sabra’nın röveşata golü, estetik olarak güzeldi ama Mert de geç kalmıştı.

Bu takım erkenden lige havlu atmış gibi görünüyor. Sergen Yalçın oynatmak istediği sistemi umarım oturtur. Şunu unutmamak lazım: Hedefsiz kalan oyuncular ancak sahada idare ederler, pek bir şey yapmazlar. Bu oyunla da bırakın şampiyonluğu, üst sıralar bile zor hayal edilir