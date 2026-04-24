Pazar günü yılın derbisi oynanacak.

Top yuvarlanmadan tansiyon zirvede, kılıçlar çekilmiş durumda.

Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.

Yasin Kol’un isminin açıklanmasının ardından Galatasaray sert bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe jet hızıyla karşılık verdi.

Hepinizin bildiği tatsız konular.

Hafta sonu Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformu’nun (FEGÜM) gerçekleştirdiği bir etkinlikteydim.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da oradaydı.

'Derbide yabancı hakem için müracaatınız olacak mı?' diye bir soru yönelttim, camianın önde gelen isimlerinden birine.

Şu cevabı aldım: Evet, önümüzdeki günlerde bu konuda adım atılacak ancak netleşmeden lütfen paylaşmayın.

Kayıt dışı (Off the record) bir bilgiydi.

Değeri yüksek, özel haberdi bu cevap.

Bu bilgi elimde patladı tabii.

Yayınlanmamak koşuluyla verilen hiçbir bilgiyi, paylaşmadım meslek hayatım boyunca.

Dün derbinin hakemi açıklandı.

Belli ki Fenerbahçe’nin talebi olumsuz karşılandı.

Yabancı hakem talebinden son anda vazgeçilme ihtimali de var elbette.

Derbinin stresini yönetecek hakem yok ülkede.

Olsaydı, emin olun Dünya Kupası’na davet edilirdi.

Yasin Kol, Beşiktaş maçında 50 metreden penaltı çaldı Fenerbahçe lehine.

Karar günlerce tartışıldı kamuoyunda.

Önü her ne kadar açık da olsa, hakem kararı VAR’a bırakmalıydı diye düşünenlerdenim.

Geçen hafta Fenerbahçe için dramatik bir şekilde biten Rizespor maçını hatırlayın.

Hakem Adnan Deniz Kayatepe, gözünün önünde yaşanan pozisyonda Rizespor lehine faul çalmış ancak VAR’ın uyarısıyla Fenerbahçe penaltı kazanmıştı.

Aynı hakem yine gözünün önünde Fofana’nın kırmızı kart görmesi gereken pozisyonda, Rizespor lehine faul vermiş ve devamında Fenerbahçe golü kalesinde görmüştü.

Galatasaray’ın krizleri yönetme biçimi, zaman zaman tartışma konusu olabiliyor.

İlk yarıda Kadıköy’deki derbi öncesi, Fenerbahçe Rizespor'u, 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2 mağlup etmişti.

Galatasaray yönetimi, o maçın ardından Fenerbahçeli kaleci Ederson’un tribünden çekilen bir videosu üzerine futbolcuyu TFF'ye şikayet etmişti.

Brezilyalı kaleci, bir ‘tik’ten ibaret olan malum hareketi, geçen haftaki Rizespor maçında yediği hatalı golden sonra da yaptı.

Ederson ceza almayınca, Galatasaray yönetimi, sosyal medya hesabından özetle şu açıklamayı yapmıştı: PFDK’nın kararları, Türk futbolunda dile getirdiğimiz çifte standart, ölçüsüzlük ve uygulama tutarsızlığı sorunlarını bir kez daha görünür kılmıştır.

Konumuza döneyim.

Yasin Kol’un ismi açıklandıktan sonra sarı kırmızılı camiadan jet hızıyla ‘TFF mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” açıklaması geldi.

İnsan merak ediyor ister istemez.

TFF derbiye yabancı hakem atasaydı, Galatasaray yönetimi nasıl bir tepki verirdi?

Ya da Galatasaraylı yöneticilerin gönlünde yatan hakem profili nedir?

SPOR BAKANI’NIN BİR TEK FORMASI EKSİK

Siyasetçiler yazılı metnin dışında konuştuklarında genellikle çuvallıyorlar.

Bir tarafa şirin gözükmek adına amiyane ifadeyle veriyorlar coşkuyu.

Aslantepe Kapalı Spor Salonları ve Kamp Tesisi temel atma töreninde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öyle bir konuşma yaptı ki evlere şenlik.

Spor Bakanı, derbiye sayılı günler kala yaptığı konuşmada, "Tesisimiz hayırlı olsun. Türk sporu için, Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz." sözleri, ister istemez Fenerbahçelileri kızdırdı.

Törene katılanları ise mest etti.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar dahil, herkes ayakta alkışladı Spor Bakanı’nı.

Bakan olduğunu bilmeyen biri Bak’ın coşkusunu görse, sıkı bir Galatasaraylı diye düşünür.

Oysaki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TRT Spor'da katıldığı programda Fenerbahçe'yi tuttuğunu söylemişti.

Bak, "Fenerbahçeliyim ama semtimizin takımı Kasımpaşa'yı da destekliyorum. Rizeli olduğum için Rizespor'a da sevgimiz var." şeklinde konuşmuştu.

Her yiğidin gönlünde bir Aslan yatar sözünün ete kemiğe büründüğüne şahit olduk dün.

Oysa ki o o mevkideki insanlar, bu tür konularda nötr olmak zorunda.

En somut ve hızlı tepki Fenerbahçeli Milli futbolcu İsmail Yüksek’ten geldi.

Fenerbahçe'nin milli yıldız, açıklamaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

TRT’YE VE 'MAALESEF AZİZ’E KIZAMIYOR İNSAN

EuroLeague Kadınlar finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe eşleştiğinde, TRT büyük bir skandala imza atmıştı.

TRT Spor haberi altyazısında, "Temsilcimiz Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kadınlar Ligi yarı finalinde, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 63-56 yenerek, finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu" ifadeleriyle duyurmuştu.

Tarafsızlık ilkesinin açık ihlaliydi bu.

Ezeli rakibini mağlup eden Fenerbahçe, hem 12 yıl önceki finalin rövanşını almış, hem de 3. Avrupa şampiyonluğunu ilan etmişti.

Maçı anlatan spikerin ve mücadele sonrası yorumcunun kullandığı ifadeler tepki çekti.

Sarı lacivertli taraftarlar maç sonrasında yorumcu Aziz Akkaya için ‘Maalesef Aziz’ yakıştırması yaptı.

Taraftarın ürettiği bu yakıştırmalar, işin geldiği noktayı özetler nitelikte.

‘Doğru mu Samet’imiz vardı.

Artık ‘Maalesef Aziz’imiz de oldu.

Vatana millete hayırlı olsun.

Spor Bakanı’nın tutumuna bakınca, TRT’ye ve çalışanlarına kızamıyor insan.

Bu ülkede, tarafsız olması gereken kurum ve şahıslar, tarafını bu kadar belli ediyorsa, kimse tribündeki taraftardan sağduyu beklemesin.