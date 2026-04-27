Galatasaray, Fenerbahçe’yi derbide farklı geçerek belki matematiksel olarak değil ama fiilen üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan etti

Zor geçmesi beklenen maç, beklenenden rahat bitti. Okan Buruk yalnızca doğru planla çıkmadı, oyunu da doğru yönetti. Futbolcuların hemen hepsi günündeydi, orta saha ise adeta bir şampiyon makinesi gibi işledi.

Elbette kırılma anları vardı. Talisca’nın kaçırdığı penaltı bunların başında geliyor. Gol olsa maç başka bir hikâyeye dönebilirdi. Belki Galatasaray yine kaybetmezdi ama bu kadar konforlu bir gece yaşamazdı. Ederson’un gördüğü kırmızı kart ve Fenerbahçe adına yapılan bireysel hatalar da Galatasaray’ın işini kolaylaştırdı.

OSIMHEN BİLDİĞİNİZ GİBİ

Maç öncesi Osimhen’in kolundaki aparat üzerinden kurulan polemikler, psikolojik baskılar onu daha da motive etti.

Finalde havaya kaldırdığı sargılı kol ise bir kutlamadan fazlasıydı; rakibe, eleştirilere ve tartışmalara verilmiş cevap: ‘Ne yaparsanız yapın, ben buradayım.’

Savunmada, orta sahada, forvette… Adım atacak yer bırakmadı. Dün gece bir kez daha Galatasaray’ın tek başına yüzde 50’si olduğunu gösterdi.

DÜN GECENİN EN MUTSUZU…

Dün gecenin belki de en mutsuz ismi Kerem’di… Büyük başarılar yaşadığı stada bu kez F.Bahçe forması altında geldi, galibiyet umuduyla sahaya çıktı, eli boş döndü. Fenerbahçe penaltı kazandığında sevinçten adeta kendinden geçen Kerem, Talisca'nın topu dışarı atmasıyla hevesi kursağında kaldı, onun da maçı adeta orada bitti.

Maçın devamında etkili olamadı, hücumda varlık gösteremedi, oyuna ağırlık koyamadı. Galatasaray defansının içinde silik kaldı. 66’da protestolar eşliğinde kenara geldi.

ICARDİ’YE VEDA PROVASI

Bir başka başlık da Icardi…Belki de son derbisine çıktı. Sonradan oyuna girmesi değil, maç sonu yaşananlar asıl dikkat çekiciydi. Tribünlere üçlü çektirme görevinin ona verilmesi, takım arkadaşlarının onu çember içine alması, o coşkulu an… Bunlar sıradan görüntüler değildi. Bu, vedaya benzeyen bir sahneydi. Tribünler de bunu öyle okudu. Çok büyük ihtimalle Icardi sarı-kırmızılı forma altında son günlerini yaşıyor. Ve belli ki bu vedanın sonunda bir şampiyonluk kupası olacak.

Dün gece statta sadece derbi kazanılmadı, kutlamaların provası yapıldı. Maç bitince kimse çıkmadı. Müzikler açıldı, tribünler ayakta kaldı, sanki kupanın gelişi erkenden kutlandı. Şimdi sıra kupayla yapılacak asıl şölende…