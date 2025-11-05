Sevgili okurlarım, bu memleket 1980’li yıllardan bu yana PKK terörü ile boğuştu, binlerce şehit verdi. Bu terörün başladığı ilk yıllarda bizim Devlet Bey henüz ortalıkta yoktu, olsa bile söz sahibi değildi.

Sonra aradan yıllar geçti, “Türk milliyetçisi” partinin genel başkanı olarak devreye girmek zorunda kaldı!

Gerçekten de PKK terörünü bitirse bitirse ancak Devlet Bey bitirebilirdi!..

Ve kendisini feda edercesine öne atılmak zorunda kaldı!

Günün birinde ansızın Meclis’te DEM milletvekillerinin yanına gidip ellerini sıktı, “Keşke Apo günün birinde Meclis’e gelip konuşma yapabilse” falan dedi.

Eskiden en ağır sözlerle hitap ettiği Apo’dan “PKK’nın kurucu önderi” diye söz etmeye başlayıp Türk Milleti’ni şaşırttı.

Şimdi yaşamakta olduğumuz şu olaylar sonrasında önemli bir gerçek ortaya çıktı.

Devlet Bahçeli PKK ile zaten barışmış ve barış çubuğu yakmıştı.

★★★

Hepimizin büyüğü olan bu beyefendi barışçı tavrını sonraki aşamalarda da sürdürdü. Durum artık anlaşılmış, yapılan siyasi hesapları ortaya çıkmıştı.

Bir yanda Recep Tayyip’le Cumhur İttifakını sürdürecek, ancak bu ittifakın arasına Apo ekibiyle birlikte DEM’i de katmaya çalışacaktı...

Çünkü AKP-MHP koalisyonu halk nazarında çuvallamıştı. Seçim zamanı artık yaklaşıyordu. Bu ikiliye yeni bir payanda arayıp bulmak gerekiyordu.

Devlet Bahçeli büyüğümüz bu konuda başrole soyundu, temel anlayışı Kürtçülükten başka bir şey olmayan PKK-DEM ikilisine yanaşmak zorunda kaldı...

Çünkü iktidar er veya geç onların oylarına muhtaç kalacak, aksi takdirde iktidar gücü ilk seçimde ellerinden kayıp gidecekti.

★★★

Dün Meclis’te partisinin Grup toplantısında yaptığı konuşmaya, savunduğu görüşlere bir bakınız...

Memlekette İmralı ile Edirne (Apo ile Edirne Cezaevinde yatmakta olan Selahattin Demirtaş) arasında ihtilaf çıkarmak isteyenler varmış. Şöyle dedi:

“Öcalan’la Demirtaş arasına mayın döşeyerek terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların hazırlıklarını görüyoruz.”

Onları (onlar her kim ise!) kınadı.

Şöyle diyordu:

-“Meclis’te kurulan Komisyon, İmralı’ya giderek ihtiyaç duyulan mesajları ilk ağızdan (Apo’dan) almalıdır. MHP bu heyete katılmaya hazırdır.”

-“PKK’nın kurucu önderliğinin görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili kısır tartışmalar sona erdirilmelidir.”

★★★

Devlet Bahçeli bu son derece bilimsel ve tutarlı görüşlerini dün Ankara’da Meclis kürsüsünde dile getirirken, ondan 24 saat önce bir DEM heyeti İmralı Adasında Apo’yu ziyaret ediyordu.

Teröristin sözlerinin özeti tek cümleyle şöyleydi:

“Kürt olgusu artık Cumhuriyet’in yasallığına dahil edilmelidir.”

İşte, AKP-MHP ikilisinin yapmak istediği tam da bu zaten!

Anayasa ilk dört madde hariç yeniden yapılacak, ilgili yasalarda gerekli olan maddeler de o doğrultuda değişecek, Kürt kimliği anayasa ve yasalarla güvence altına alınacak.

Peki bu yasal değişiklikler olduğu takdirde kimlerin oylarıyla çıkarılacak? Yanıtı belli:

AKP, MHP ve yanlarına üçüncü ortak olarak katılacak olan DEM.

★★★

Büyük devlet ve hükümet adamı Devlet Bahçeli dün Meclis çatısı altında şöyle dedi:

“Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır inşallah!”

Ben bu konuda hiçbir yorum yapmıyorum, sadece somut olayları vurguluyorum.

Günlerden 4 Mayıs 2023... Recep Tayyip yine coşmuş, partisinin Ordu mitinginde konuşuyor:

“Kime ne demeleri gerekirse onu diyorlar. Talimatı veren neresi? Kandil. Kandil’e dönüp Selo’sundan Apo’suna hapisteki tüm PKK’lıları çıkaracağız diyorlar. Bu Selo kim? Bu Selo (Selahattin Demirtaş) Diyarbakır’da 51 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi. Terörist. Onu da çıkaracaklarmış!..”

Aynı dönemde Devlet Bahçeli şöyle diyordu:

“Sayın Kılıçdaroğlu sana söyleye söyleye gerçeği kafana sokacam. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, bölücüdür, Türkiye düşmanıdır.” (31 Mayıs 2022.)

“Osman Kavala Soroşçudur, Demirtaş teröristtir.” (19 Ekim 2021.)

“Sayın Kılıçdaroğlu sorarım sana, iktidar olursan Öcalan canisini de serbest bırakacak mısın” (15 Mart 2022).

Bu ortakların haline, çelişkilerine güler misiniz, ağlar mısınız!

★★★

Anlaşıldığı kadarıyla şimdi ilk aşamada Selahattin Demirtaş tahliye edilecek. Sonra sıra Apo’ya gelecek.

Hiç kimse endişe etmesin, büyüğümüz Devlet Bey bu işlerin peşini bırakmaz.

Eh yani, arkasında kapı gibi sağlam duran koskoca bir Recep Tayyip varken mekanizma tıkır tıkır çalışıp bizleri mutlu sona ulaştıracak.

Peki sonra ne olacak?

Örneğin bugün Türkiye hapishanelerinde yatmakta olan en az 10 bin PKK’lı terörist var...

Ustalar tahliye edilirken onların emriyle terör olaylarına bulaşan en az on bin çömez terörist!

Yani ustalar bırakılacak, çömezler yatmaya devam edecek, valla haksızlık bu yani!

Bana sorarsanız bir kalemde tamamını tahliye edelim derim!

Daha da önemlisi, Devlet Bey büyüğümüz bu işleri kotarmak için İmralı’ya önce kendisi gidip sorunu çözüversin!

Çözüm sürecinde gece gündüz demeden çalışan bu sayın büyüğümüzü burada kutluyorum.

Onu günün birinde İmralı’da görmeyi Allah hepimize nasip eylesin efendim! Amin.