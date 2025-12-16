Yeni başlangıçlar her zaman zordur, hele ki demoralize olmuş camialarda çok daha zordur. Domenico Tedesco, tam da böyle bir ortamda Fenerbahçe'de göreve geldi. Dinamikleri baştan sona Avrupa'dan farklı bir lige alışma süreci, beklentilerin çok üzerinde ilerliyor. Devreye bir maç kala ligde namağlup bir ekip var. Önce Norveç'te Brann'a ardından Kadıköy'de Konyaspor'a karşı 4 gol bulmak öyle söylendiği kadar kolay değil. Özellikle son maçın ilk 45 dakikası tam bir hücum resitaliydi. Sezon başlamadan bitiyor mu' noktasından gelinen nokta büyük başarı. Ama esas sınav bu oyunu 45 dakikadan 90 dakikaya taşımakta.

Fred, yedek kaldığı süreçte çatlak ses olmayı tercih etmedi ve fiziksel olarak istenen düzeye geldi. 'Koşmayan-basmayan' Talisca, geriden oyun kurmaya yardım eden, savunmaya destek veren bir takım oyuncusu haline geldi. Toplu ve topsuz oyunda istenen uyum belli bir noktaya taşındı. Bunların hepsi teknik direktör dokunuşu olmadan gerçekleşmeyecek ihtimallerdi.

Kabuk değiştiren ekiplerde zaman zaman illa ki problemler olacaktır. Ama Tedesco'nun Fenerbahçe'de belli bir oyun kimliği oluşturmaya çalıştığı ve doğru yolda ilerlediği su götürmez bir gerçek. Ama taşların yerine oturması için verimli bir transfer dönemi şart.

Fenerbahçe’nin artık iyi bir iskeleti var ve hamle gelecek yerler, ihtiyaç duyulan profiller net. Fenerbahçe’nin forvet transferi sezonun kaderini çizebilecek kadar önemli. En Nesyri mental açıdan yıpranmış, Afrika Kupası sonrası ayrılık ihtimali pek de uzak değil. Duran'ın kalitesi tartışılmaz ama devamlılık söz konusu değil. Derbilerdeki katkısı çok kıymetli ancak sezon boyu etki beklemek büyük hata olur.

Santrfor sorunu çözülürse bir parantez de 8 numara için açılmalı. Konya galibiyetinin kutlamasına bile katılmadan soyunma odasına giden Szymanski için Fenerbahçe kafada çoktan bitmiş. O bölgede bir kan değişikliği hem Szymanski hem de Fenerbahçe için en hayırlısı olur.

Yönetim, doğru adımları seri şekilde atabilirse, Tedesco'nun emeğiyle yakalanan momentum ile farklı hayaller kurdurabilir. Ama şunu da unutmamak lazım, tek bir yanlış tuğla koca bir inşaatı bozabilir.