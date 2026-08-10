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Şaşırmamak elde değil!

Hem korkuyorlar, hem imzalıyorlar!

PKK’lı 9 bin kadar teröriste af getirecek olan yasa tasarısını imzalayan milletvekilleri endişe içinde...

Herhalde “Acaba ileride başımıza bir şey gelir mi? Yargılanır mıyız?” diye düşündüklerinden, yasaya kendileri için “Dokunulmazlık maddesi” eklendi.

Bugün Meclis’te görüşülecek “Açılım Yasası”nda, tasarıyı imzalayan 367 milletvekili için “dokunulmazlık maddesi” var.

O maddeye göre, teklife katkısı olan milletvekilleri ile uygulayacak bürokratların CEZAİ SORUMLULUKLARI olmayacak!

Bu da gösteriyor ki, yasa tasarısını imzalayan milletvekilleri “9 bin teröristin affına imza atmakla” iyi bir şey yapmadıklarını düşünüyor, kendilerini güvence altına almak istiyorlar.

Eğer doğru bir şey yaptıklarına gönül rahatlığıyla inansalar böyle bir “korunma maddesine” ihtiyaç duyarlar mıydı?

Kanun, ülkeye ve millete yarar getirecekse uygulayanlar neden dokunulmazlık istiyor?

Peki, böyle bir madde ne kadar geçerli olur? “Dokunulmazlık” onları kurtarır mı?

Bugün için tamam ama ya gelecekte ne olur, bilinmez!

12 Eylül’de Kenan Evren ve MGK üyeleri de benzer bir maddeyi Anayasa’ya koymuşlardı. Ancak, ileriki yıllarda Anayasa değiştirilince hepsi yargılanıp mahkûm olmuştu!

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez:

“Teröristlerin affına imza atanlar, bir gün ben de yargılanır mıyım?’ diye telaş içinde... Çünkü 9 bin teröristi affediyorlar, onun için korkup kendilerine dokunulmazlık getiriyorlar” diyor.

40 küsur yıldır 50 bine yakın vatandaşımızı katleden PKK’lılara affın, mutlaka “Halkın onayına sunulması” gerektiğine inanıyoruz.

Kapalı kapılar ardında alınan kararlarla Meclis’e getirilen “teröristlere af yasa tasarısı” vatandaşların duygularını yansıtmıyor.

Daha önce birçok defa yazdım. Bu konuda mutlaka bir referandum yapılması gerekiyor. Kamu vicdanı böyle bir affı kabul ediyor mu, etmiyor mu?

İktidar ve ortakları neden halk oylamasına yanaşmıyor?

Bırakın kararı millet versin!

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Önceki gün Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan da halk oylaması gerektiğini savunarak:

“Ceza ertelemesi deniliyor ama PKK’lı teröristlere bir af getiriliyor. Bunun referandumla millete sorulması, af yetkisinin millete verilmesi gerekir. Getirilmek istenen yasanın Kürt halkı ile hiçbir ilgisi yok. Tamamen PKK’lı teröristlerle ilgili. Evet demek mümkün değil” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ve Özgür Özel’in YENİ Parti’sinin teröristlere af yasasına “Evet oyu” vereceğini öğrendiğim için bu yazıyı Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın sözleriyle bitirmek istiyorum:

“Bu yasaya evet demek ‘Ben bu iktidarın gizli ortağıyım’ demektir!”

İşte sözün bittiği yer!

Bakan Bey kahredici işsizliği görmüyor!

İşsizliğin yıkıcı, kahredici etkileri milyonlarca genç insanımızın hayatını karartıyor.

Bu durum ülkemizin hazin bir gerçeği, fakat... Sen gel bunu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e anlat!

Ekonomi için pembe tablolar çizmeye devam eden Mehmet Şimşek, memleketi olan Batman’da “İşsizlik tepkisi” ile karşılaşınca şaşırdı.

Çocuklarının işsiz olduğunu söyleyip onlara iş isteyen anneye Kürtçe hitap ederek “Memlekette fabrika çok... Gençlerimiz çalışmak isterlerse buralarda iş var. Yeni fabrikalar da açılacak ve gençler iş bulacak” dedi.

Bakan Bey, ülkedeki işsizliği ya görmüyor ya da görmek istemiyor!

DİSK-AR’ın hesaplamasına göre Türkiye’de geniş tanımlı işsizlikten mustarip olanların sayısı 11 milyon 643 bin kişi! Buna ne buyurur Bakan Bey?

GÜNÜN SÖZÜ

Bıkıp usanmadan dil dökenlerin yüreğinde kötü niyet saklıdır!