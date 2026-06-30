İran, Dünya Kupası’na namağlup bir şekilde veda etti. Turnuva öncesi ve sırasında yaşadıkları, İran Milli Takımı’nın verdiği onur mücadelesi onları gönüllerin şampiyonu yaptı.

ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası Dünya Kupası’na katılıp katılmayacağı merak konusu olan İran, turnuvaya aldığı katılma kararının ne denli bir dik duruş olduğu bu günlerde daha iyi anlaşılıyor.

Karşılaşmalar için Meksika’da kamp yapan İran, maç günleri ABD’ye gitti. Bununla kalmadı pasaport sıralarında eziyet edildi. Yapılan bu ayrımcılığa FIFA’nın göz yumması başka bir ayıp. Ama İran Milli Takımı turnuva boyunca verdiği barış mesajlarıyla en güzel cevabı verdi.

MİNAB UNUTULMADI

Los Angeles’ta Belçika ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası soyunma odasında bıraktıkları mesaj ise çok konuşuldu. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılarda ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

İran takımının basın ekibi, soyunma odasına kırmızı renkle ‘#168’ ve ‘#Minab’ yazılı şu notun bırakıldığını duyurdu: "Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar, İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle."

Şu ana kadar gösterdikleriyle İran, Dünya Kupası’nda gönüllerin şampiyonu olmayı sonuna kadar hak etti.