Maden işçileri alacaklarını tahsil için aylarca eylem yaptı. Soğuk demediler, sıcak demediler, bir o yana, bir bu yana gittiler. Haklarını almadan Ankara’dan ayrılmayacağını dile getirdiler. Bağımsız Maden İş Sendikasının Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu eylemler nedeniyle tutuklandı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası alacaklarının ödenmesi için farklı eylemler düzenledi. Yıldızlar SSS Holding, Doruk Madencilik adlarını madenci eylemleri sırasında her gün duyduk. İşçileri perişan eden işverene kızıldı. İşçi alacaklarının ödenmesi konusunda üç bakanlık devreye girdi. Onlara ödemelerin yapılacağı konusunda söz verildi ama yerine getirilmedi. Bu kez işçiler yeniden Ankara’ya geldi. Yine eylemler yapıldı. Eylem türleri her defasında farklı oldu. Açlık grevi de bunlar arasındaydı. SAYGIYLA DUYURULUR! Doruk Madencilik tarafından bazı gazetelere tam iki sayfalık ilanlar verildi. İşçileri aylarca eylem yapan Doruk Madencilik, sanki lütufta bulunmuş gibi işçi alacakların ödediklerini duyuruyor. İlandan bölüm aktarıyorum: “Doruk madencilik olarak tüm çalışan alacaklarımızın yüzde 98’ini ödedik. Çalışmayan Yunus Emre Termik Santralı’nı yeniden ülke ekonomisine kazandırdık. Bu süreçte istemeden mağduriyet yaşattığımız çalışanlarımızın, ailelerinin ve kamuoyunun gösterdiği hassasiyetin farkındayız. Bizim için mesele yalnızca borcun ödenmesi değildir. Mesele, verilen bir sözün tutulmasıdır, emeğe duyulan saygının gereğinin yerine getirilmesi ve üstlenilen sorumluluğun sonuna kadar taşınmasıdır. Doruk Madencilik olarak bundan sonra da ülkemize, ekonomimize, üretime, istihdama katkı sağlama irademizi sürdüreceğiz. Bu zorlu süreç boyunca yapıcı yaklaşımıyla çözümün parçası olan kamu kurumlarımıza, yöneticilerimiz, paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Söz verdik. Sorumluluğumuzu yerine getirdik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” TAM SAYFA TEŞEKKÜR İLANI Gelelim diğer ilana. Bu da tam sayfa olarak yayımlanmış. Holding adına verilen ilanda teşekkürler ediliyor. İlandan aktarıyorum: “Sürecin başından itibaren yapıcı bir diyalog zemininde, adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun şekilde sonuçlandırılmasına verdikleri takdire şayan destek, rehberlik ve vizyoner liderlikleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, en derin şükranlarımızı arz ederiz. Sürecin başından itibaren milli birlik ve beraberlik şuurunu el üstünde tutan, yapıcı, itidalli ve uzlaşmacı yaklaşımıyla toplumsal huzurun tesisine çok değerli katkı sunan MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye, en derin şükranlarımızı arz ederiz.” İlanda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, sahada kamu düzeninin, güvenliğinin ve huzur ortamının muhafazasını sağlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a da ayrı ayrı teşekkür ediliyor, ödemeleri yapmakla çalışma barışı ve iş yeri huzurunun yeniden tesis edildiği belirtiliyor. SENDİKAYA GİDELİM Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, işçi alacaklarının tahsili için eylemler yaptı. Ankara yürüyüşünü gerçekleştirdi. Parklarda, sokaklarda yatıp kalktılar. Sendikanın iki yöneticisi tutuklandı. İşçilere haklarının ödeneceği söylendi ve onlar da eylemi sonlandırdı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın Doruk Madencilik’te 400, Yunus Emre Termik Santralı’nda ise 450 civarında üyesi bulunuyordu. Onlarda alacaklarının ödenmesi için Ankara’ya yürüdü. Günlerce Yıldızlar SSS Holding binasının önünden ayrılmadılar. Her seferinde alacaklarının ödeneceği tarih söylenmesine rağmen yerine getirilmeyince yeniden eylem yaptılar. Holdingin ilanlarında alacakların yüzde 98’inin ödendiğini okuyunca, eylemde işçisini yalnız bırakmayan Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul’a sordum. “Hayır, ancak alacaklarımızın yüzde 80’i ödendi” dedi. KALEM KALEM ALACAKLAR Nurettin Akçul ve Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, alacaklarının işverenin ilanda iddia ettiği gibi yüzde 98’inin ödendiğinin doğru olmadığını, yaklaşık yüzde 80’inin ödendiğini belirttiler. Eylemler sırasında işçi alacaklarının yaklaşık 150 milyon lirası ödendi. Sendikacılar, alacaklarını şöyle sıraladılar: *Kıdem tazminatı alacaklarının gecikme faizi: 3 milyon lira. *İcra ve bireysel emeklilik kesintisi alacağı: 2 milyon 700 bin lira. *İşverenle davaları sonuçlanan 150 işçinin alacağı: 30 milyon lira. *Beyaz yaka ve mühendislerin alacağı: 20 milyon lira. *İcraya aktarılmayan ve faiz alacakları: 7 milyon lira. OCAKTA 15 İŞÇİ KALDI Yıldızlar Holding’in CEO’su Ali Vahit Atıcı ise 24 Eylül ve 8 Ekim’de Bağımsız Maden İşçileri Sendikası işçilerinin toplam 15 milyon lira olan alacaklarının ödenmesiyle borçlarının kalmayacağını, 7 Ekim’de Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyelerine 3 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi. Yunus Emre Termik Santralı’nın iki ünitesinin değil, ancak bir ünitesinin çalıştırıldığını, kömürün ise Doruk Madencilik dışındaki şirketlerden alındığını belirten sendikacılar, daha önce 400 civarında işçinin çalıştırıldığı kömür ocaklarında şimdi 15 işçinin kaldığın kaydettiler. Termik santralde ise halen 400 işçi çalışıyor. Yıldızlar SSS Holding, işçilerine yeterince çektirdi. Benzer sıkıntıları yaşatmamalarını, yaşamamalarını dileriz. NOT: Saygı Öztürk bugün İzmir Kitap Fuarı’nda Doğan Kitap standında okurlarıyla buluşacak.