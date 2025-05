Uranüs ile dizilimde dolunayın ardından Boğa burcunda Merkür-Uranüs kavuşumuna doğru ilerliyoruz. 25 Mayıs’ta Yermerkezli olarak gerçekleşecek olan bu kavuşum, 28 Mayıs tarihinde Güneşmerkezli olarak da gerçekleşecek. Dolayısıyla, önümüzdeki günlerde hayli elektrikli bir atmosferde olabiliriz. İletişim kesintileri veya elektrik kesintileriyle karşılaşabiliriz. Güç ünitelerinde sıkıntılar yaşanabilir. Aşağıda 25 Mayıs tarihinde kesinleşecek Yermerkezli Merkür-Uranüs kavuşumunun haritasını görmektesiniz.

25-28 MAYIS ARASINA DİKKAT!

27 derece Boğa burcunda gerçekleşecek bu kavuşum, aynı derecede 28 Mayıs’ta Güneş merkezli olarak da gerçekleşecek. Dolayısıyla 25-28 Mayıs arası çok önemli gelişmelere gebe olacak gibi gözüküyor. Bunlar, ani alınmış kararlar neticesinde ortaya çıkan beklenmedik bazı önemli gelişmeler olabileceği gibi, aşırı bir elektriklenmeye, hatta elektriklerle ilgili sorunlara, aşırı yüklenmeler neticesinde yaşanacak bazı önemli kesintilere de işaret ediyor olabilir. Bunlar iletişim kesintileri veya elektrik kesintileri olabilir. Güç ünitelerinde sıkıntılar yaşanabilir. Böylesi dönemlerde elektrik çarpması da artabiliyor. Yani gündelik hayatımızda metale dokunduğumuzda olabildiği gibi, bazen birbirimize dokunduğumuzda da bedende biriken statik elektriği biribimize yükleyebiliyoruz.

HACKER SALDIRILARINA DİKKAT!

Merkür-Uranüs kavuşum ve açılarının etkili olduğu dönemlerde başka stresli açılar da varsa hackerlardan gelen saldırılar, sistem çökmeleri gibi şeylere sebep olabiliyor. Merkür-Uranüs kavuşumuna eşlik edecek Güneşmerkezli Mars-Satürn karşıtlığı da her türlü saldırılara, sistemlerin bilerek çöktürülmesine işaret ediyor olabilir. Bu bağlamda Mayıs’ın yirmili tarihlerinde, özellikle de 25-28 Mayıs arasında daha temkinli olmakta fayda var.

TOPRAKLAMA YAPIN!

Her koşulda bizlerin de aşırı elektrik yükleneceğimizi düşündüğüm bu zaman diliminde zihnimizi ve bedenimizi rahatlatmak için bazı şeyler yapabiliriz. Böylesi durumlarda sürekli altını çizerek uyardığımız gibi, topraklama yapmak en iyisi olacaktır. Yani toprağa, çimene basmak, ağaçlara avuç içlerimizi dokundurmak veya sarılmak, suyla temas etmek, mümkünse tuzlu suyla veya deniz suyuyla banyo yapmak topraklama açısından öne çıkan uygulamalardır. Adaçayı, lavanta, üzerlik tohumu, melisa çayı, papatya çayı, sığla yağı iyi gelebilir.

SİSMİK AKTİVİTEDE ARTIŞ

Mayıs ayında dikkat çektiğimiz tarihlerde orta büyüklükte çok sayıda deprem görüyoruz. 14 Mayıs’ta gerçekleşen 6.0 büyüklüğündeki Akdeniz depremi, grafikte işaretlediğimiz 15-16 Mayıs tarihlerine çok yakın gerçekleşti. Coğrafi haritada da Akdeniz bölgesi, ayrıca Orta Anadolu bölgesi dikkat çekmekteydi. Sirius astroloji programından çıkarttığımız grafikte, Mayıs ayı sonunda bir pik daha dikkatimizi çekiyor. Verdiğim bilgiler doğrultusunda çizilmiş grafikte 28-29 Mayıs tarihlerinde zirve noktası gösteriyor.

FİNANSAL PİYASALAR

Merkür-Uranüs kavuşumları teknolojiyle, dijital olan şeylerle, kripto paralarla da alakalıdır. Bu kavuşum dijital para ve sistemleriyle ilgili yenileyici bazı haberlere işaret edebilir. Kripto paralarda bir sıçrama da görebiliriz. Teknoloji şirketleriyle ilgili de önemli gelişmelere işaret edebilir.

İSYANKAR BİR ENERJİ DALGASI

18 Mayıs Pazar günü kesinleşecek Güneş-Uranüs kavuşumu, isyankar bir enerji dalgasının yayılabileceğini düşündürüyor. 19 Mayıs ve 20 Mayıs günlerinde de bu dizilim tetikleneceğinden, daha aktif olabilir. Protestolar, gösteriler geniş alana yayılabilir.

YENİ VE YARATICI FİKİRLER

Merkür-Uranüs kavuşumları akla ani olarak düşen yeni fikirlere de işaret eder. Bu parlak fikirler para ve finansla, güvenlik sistemleriyle, gıda ve üretimle, tarım ve topraklarla ilgili konularda yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya atılmasına vesile olabilir. 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde çok etkili olacak Merkür-Uranüs kavuşumu yaratıcı aktiviteler içerisinde yer almak, yeni bilgiler paylaşmak, astrolojiyle ilgili konuları konuşmak için harika bir atmosfer oluşturuyor. Astroloji Okulu olarak bu zihin açısı kavuşumun etkilerini değerlendirmek amacıyla 15. Uluslararası Astroloji Günleri etkinliğimizde Mercure Altunizade Otel’de yabancı ve ülkemizden astrologlarla birlikte olacağız ve önemli bilgiler paylaşacağız. Ücretsiz ve herkese açık olan bu etkinliğimize bekleriz!

DOĞRU BİLGİ PAYLAŞMA ZAMANI!

20 Mayıs Salı akşamı saat 21:54 itibariyle Güneş İkizler burcuna geçiyor. Bilgi paylaşma zamanlarına varıyoruz. İletişimsel konular öne çıkmaya başlıyor. Eğitimle ilgili yenilenmelere doğru ilerlemeye başlıyoruz. 23-25 Mayıs tarihleri arasında Astroloji Okulumuzun düzenlediği 15.Uluslararası Astroloji günlerinde önemli bilgiler paylaşmak için sabırsızlanıyoruz! https://astrolojiokulu.com/tr/portfolio/15-uluslararasi-astroloji-konferansi/

TECRÜBE KONUŞSUN!

Alanınızda uzman veya ustaysanız, tecrübeniz de varsa, Güneş-Satürn altmışlığını değerlendirmek için doğru zamandasınız demektir. Güneş-Satürn altmışlığı, aklı başında, olgun, bilge, tecrübeli kişilerle alakalıdır. Bu nitelikteki kişilerle bir araya gelerek güzel tavsiyeler almak için kullanılabilir.

İLİŞKİLERDE ŞANSLIYIZ!

Önümüzdeki hafta genelinde etkili olacak Venüs-Mars üçgeni 22 Mayıs Perşembe sabahı kesinleşiyor. Özel ilişkiler açısından çok verimli bir zaman diliminde olduğumuzu gösteren bu olumlu açının etkili olacağı hafta genelini ilişkilerde yeni adımlar atmak için kullanabiliriz. Şansımızı deneyebiliriz!

KİŞİSEL BAKIM

Venüs-Mars üçgeninin etkili olduğu hafta geneli, kişisel bakımla ilgili iş ve girişimler açısından da uygun bir zamanda olacağımızı gösteriyor. Bu bağlamda 22 Mayıs Perşembe ve 23 Mayıs Cuma günlerini kullanabiliriz.

MİSTİK VE MANEVİ KONULAR

Önümüzdeki haftanın özellikle ikinci yarısında daha etkili olacak Güneş-Neptün altmışlığı, manevi açıdan da verimli bir zaman diliminde olacağımızı müjdeliyor. Mistik konularla ilgilenmek, manevi konulara yönelmek, yardımlaşmak açısından çok verimli olan önümüzdeki haftayı kullanabiliriz.

İŞ BİRLİĞİ YARATIN!

Merkür-KAD altmışlığının etkili olacağı önümüzdeki haftanın özellikle ikinci yarısını iş birliği yaratmak, sinerjik atmosfer sağlamak, beraberce bilgi paylaşmak, öğretmek ve öğrenmek için kullanabiliriz.

ETKİ YARATIN!

Önümüzdeki haftanın sonunda etkili olacak Güneş-Plüton üçgeni, başkaları üzerinde etki yaratmak için kullanılabilir. Bu bağlamda özellikle 23 ve 24 Mayıs tarihleri tavsiye edilebilir.

GÜNEŞTE NELER OLUYOR?

Geçtiğimiz Çarşamba günü güneşte ardı ardına beş önemli patlama yaşandı. Etkileri bu hafta sonunda kendini gösterebilir. Güneş’in Dünya’ya bakan kısmına dönmek üzere olan Koronal Delik’ten etkili güneş rüzgarları olursa, geçtiğimiz ay İspanya’da yaşanan kesintilere benzer elektrik ev iletişim kesintileri olabilir. Ortalama 27 günde bir Dünya ile hizalanan bu Koronal Delik Mart ayı sonunda 7.7’lik Myammar depremiyle, 23 Nisan’daki 6.2 Marmara depremiyle eşzamanlılık gösterdi. Önümüzdeki günlerde etkili güneş rüzgarı benzer şekilde sismik aktiviteyi arttırabilir.

GÜNEŞMERKEZLİ GEZEGEN GEOMETRİSİ

Güneş’i merkeze alarak sisteme baktığımızda, Merkür-Uranüs kavuşumunun etkili olacağı önümüzdeki günlerde aynı zamanda Mars-Satürn karşıtlığının da etkili olacağını görüyoruz. Haliyle, Güneş çok aktif olabileceği gibi, jeomanyetik alan, yani yer manyetik alanı da hayli türbülanslı olacağa benzer. Merkür-Uranüs kavuşumu 28 Mayıs’ta kesinleşiyor. Mayıs’ın yirmili tarihlerden itibaren etkili olacak Mars-Satürn karşıtlığı da yine 28 Mayıs’ta kesinleşiyor. Doğal olarak, ayın son günlerinin gerek sismik aktivite açısından gerekse finans piyasaları ve jeopolitik açıdan ziyadesiyle çalkantılı olacağını tahmin edebiliriz. Güneşmerkezli Astroloji haritalarına dayanarak yaptığım tahminleri izlemek için tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=Lit8zQBIH7Y&t=232s&ab_channel=AstrolojiTelevizyonu

15.ULUSLARARASI ASTROLOJİ GÜNLERİ

AstroArt Astroloji Okulu tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Astroloji Günlerinin bu yıl ON BEŞİNCİSİ gerçekleşiyor! Her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası arenada isim yapmış değerli astrologlarla birlikte olacağız. Etkinliğimizin ilk günü, 24 Mayıs Cumartesi günü tüm astroloji severlere açık ve ücretsiz olacak. Detaylı bilgi için tıklayınız

https://astrolojiokulu.com/tr/portfolio/15-uluslararasi-astroloji-konferansi/

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi günü boyunca Ay demokrasinin, eşitliğin ve insan haklarının temsilcisi Kova burcunda ilerliyor. Sosyal, toplumsal konuların vurgu kazandığı bir gündeyiz. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Sabahın erken saatler hariç, iletişim gergin akıyor. Söylemler agresifleşebilir ve tahrik edici olabilir. Farkında olalım!

Salı gününün ilk yarısında sert ve sarsıcı bir enerji atmosferinde olabiliriz. Otorite figürlerinden beklenmedik çıkışlar, kararlar ya da otorite figürlerine karşı çıkışlar ve onları zora sokan durumlarla karşılaşmaları olasıdır. Günün ikinci yarısında enerji akışı dengeleniyor.

Çarşamba gününün ikinci yarısında iletişimde başarı şansı veren gezegensel etkiler kendini göstermeye başlayabilir. İkizler burcunda ilerleyen Güneş, doğru ve pratik bilgi paylaşmanın önemine dikkat çekiyor.

Perşembe sabah saatlerinde ilişkiler yönünde güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Öğle saatlerinde ise abartılara açık olabiliriz, dikkat! Akşam saatleri manevi açıdan ve ilişkiler açısından çok verimli, değerlendirebiliriz.

Cuma günü iletişim ve iş birliği içerisinde olmak avantaj getirecek. Günün ikinci yarısında cesaret ve güç isteyen işlere girişebiliriz. Sportif aktiviteler açısından değerlendirebiliriz. Gece saatleri ilişkiler, sanatsal konularla ilgilenmek, eğlenceli ortamlarda bulunmak açısından çok verimli, değerlendirebiliriz.

Cumartesi günü sosyalleşmek, seyahat etmek, yabancı insanlarla bir araya gelmek, bilgi paylaşmak açısından verimli bir atmosferde olacağız. Yaratıcı aktiviteler içerisinde yer almak, yeni bilgiler paylaşmak, astrolojiyle ilgili konuları konuşmak için harika bir atmosfer oluşuyor.

Pazar günü uyandırıcı, zihni açıcı etkiler devrede olacak. Öğreneceğimiz bazı şeyler bizde önemli açılımlar yaratabilir! Sorumluluk ve imtihan gezegeni Satürn sabah 06:35 itibariyle Koç burcuna geçiyor. Yeni bir dönem başlıyor!