Galatasaray, Süper Lig’de bir kez daha zirveye çıkarak tarihine yeni bir sayfa ekledi. Sarı-kırmızılılar, zorlu geçen sezonun ardından 26. şampiyonluğunu ilan ederken, bu başarı belki de son yılların en çetin sınavlarından biri olarak hafızalara kazındı. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, sezon boyunca hem saha içinde hem de saha dışında pek çok krizle mücadele etti. Ancak tüm kırılma anlarının sonunda yine kupaya uzanan taraf Galatasaray oldu.

Peki bu şampiyonluğun arkasında hangi hikâyeler vardı? Hangi anlar sezonun kaderini değiştirdi?

Barış Alper Krizi

Sezonun ilk büyük kırılmalarından biri Barış Alper Yılmaz cephesinde yaşandı. Milli oyuncunun Suudi Arabistan’dan gelen transfer teklifine izin çıkmaması sonrası sosyal medya hesaplarını karartması, takım içinde ciddi bir gerilim yarattı. Taraftarın tepkisi kısa sürede büyürken, teknik direktör Okan Buruk oyuncusunun yanında durmayı tercih etti. Bu süreçte gelen eleştirilere rağmen geri adım atmayan Buruk’un desteği sonuç verdi. Barış Alper, ilerleyen haftalarda yeniden form tutarak Galatasaray’ın en kritik isimlerinden biri hâline geldi.

Uğurcan ve İlkay Hamlesi

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan kulübü yine Galatasaray’dı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu kaleci transferini son gün tamamladı ve Uğurcan Çakır transferini resmiyete döktü. Ancak transferin açıklanış biçimi, bonservis detayları ve Trabzonspor cephesinden gelen farklı rakamlar günlerce tartışıldı.

Galatasaray bununla da yetinmedi. Transfer döneminin son bölümünde, Manchester City’den ayrılan İlkay Gündoğan da kadroya katıldı. Bu hamle yalnızca Süper Lig’de değil, Avrupa’da da ses getirdi.

Liverpool Zaferi

Sezonun Avrupa’daki en unutulmaz gecesi ise kuşkusuz Liverpool karşısında yaşandı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sahasında ağırladığı Liverpool FC’u 1-0 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu galibiyet yalnızca üç puan değil, aynı zamanda takımın Avrupa’daki özgüveninin de başlangıcı oldu.

Liverpool zaferinin ardından gelen Bodo/Glimt ve Ajax galibiyetleri, Galatasaray’ın Avrupa arenasında ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Taraftarın uzun yıllardır özlediği “Avrupa’da güçlü Galatasaray” görüntüsü yeniden ortaya çıktı.

Bahis Soruşturması Gölgesi

Ancak sezon yalnızca başarı hikâyeleriyle geçmedi. Türkiye gündemine oturan bahis soruşturması, Galatasaray soyunma odasına da sıçradı. Eren Elmalı aldığı men cezasıyla bir süre formasından uzak kalırken, Metehan Baltacı hakkında yaşanan süreç takım üzerinde psikolojik baskı oluşturdu. Özellikle sezonun kritik dönemlerinde yaşanan bu gelişmeler, teknik heyetin işini daha da zorlaştırdı.

Fenerbahçe Finali ve Artan Eleştiriler

Galatasaray’ın sezon içindeki en ağır darbelerinden biri ise Süper Kupa finalinde geldi. Trabzonspor’u farklı geçerek finale yükselen sarı-kırmızılılar, finalde ezeli rakibi Fenerbahçe SK karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından yalnızca skor konuşulmadı. Transferlerin yetiştirilmesi, yönetimin tercihleri, organizasyon detayları hatta taraftarlara dağıtılan yağmurluklar bile eleştiri konusu oldu. Özellikle bu mağlubiyet sonrası Okan Buruk ve yönetim üzerindeki baskı ciddi şekilde arttı.

Ama bazen büyük hikayeler, büyük kırılmaların ardından yazılır.

Hikayenin devamı yarın…