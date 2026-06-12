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Halkın büyük çoğunluğunun ekonomik yokluk ve yoksulluk içinde kıvrandığı, demokrasi, özgürlük, eşit yurttaşlık, eğitim, hukuk, sağlık kavramlarının yok sayıldığı bir dönemde bu dertler unutulup, memleket, siyasi bir kaosa sürükleniyor.

Toplumda iktidar kendine olan güven duygusunun büyük oranda kaybolduğunun farkında. Tüm yaşanan olumsuzluklara değil çözüm bulabilmek, önlenemez enflasyon karşısında da çaresiz. Bu durumda yapılacak tek şey ana muhalefeti parçalamak. Bunun içinde iktidar umudumuz KK diyerek ona sarıldı. Butlan denilerek Kemal Bey yeniden partinin başına getirildi. Kemal Bey, size yapılan veya parti zararlıları varsa, tüm bu hesaplaşmaların görülmesi parti içinde yapılmalıydı. Ancak bu oynanan siyasi oyunun, Cumhuriyet’e çok seçenekli zararları olmakla kalmayacak ve sonunda da tüm fatura da size çıkacak. Bunları gözardı etmeyin ve etmemelisiniz.

Bu oyunda ki hesaplar, yapılacak baskın bir seçimle AKP’nin yeniden iktidar oluşuyla kalmayacak, bu arada yeni bir Anayasa ile Cumhuriyet’in çivileri tek tek sökülmeye çalışılacak. Buna ortak olmayın. Anadolu’nun kuş uçmaz kervan geçmez yöresinden sizi buralara Cumhuriyet taşıdı.

Sayın Kılıçdaroğlu; Bakın Anton Çehov bir öyküsünde neler anlatıyor.

Rusya’nın ücra bir köyünde, rayların vidalarını sökerken yakalanan bir köylü sorgu odasındaydı.

Müfettiş: "Binlerce insanın canına kastettiğinin farkında mısın?

Neden söküyorsun o vidaları?"

Köylü: "Sadece bir vida beyim...

Oltama ağırlık yapması için lazım.

Ben kimseye zarar vermem.

Hem tüm köy böyle yapar; bir vidayı sökeriz, birini bırakırız. Fizik dersinde öğrendik, yük dağılır, tren devrilmez."

Müfettiş:

"Delilik bu !

Muhtar görmüyor mu bunu?"

Köylü: "Görmez olur mu?

Karakolun ve kendi evinin kilitlerini bile bu vidalardan yaptırdı. Bedava sonuçta..."

Müfettiş: "Peki ya maaşınızı artırsak?

Vazgeçer misiniz bu hırsızlıktan?"

Köylü: "Mesele para değil beyim, mesele alışkanlık.

Adaleti ve ahlakı çocukken öğretmezseniz; büyüdüğümüzde cebimiz para görse de biz o vidaları sökmeye devam ederiz."

Müfettiş, bu cehaletten dehşete düşerek raporunu yazmak üzere başkente giden trene bindi.

Camdan dışarıyı izlerken kendi kendine mırıldandı:

"Bu sefalet bir gün felakete yol açacak..."

Tam o sırada ray kenarında elinde iki tane vida tutan küçük bir çocuk gördü. Çocuk gülümseyerek el sallıyordu.

Müfettiş dehşetle bağırdı:

"Treni durdurun.!"

Ama çok geçti. Kulakları sağır eden o metal çatırtısı duyuldu.

Çocuk ne fizik biliyordu ne de "bir söküp bir bırakma" kuralını.

O sadece büyüklerinden gördüğünü yapmıştı; ama yan yana iki vidayı birden sökmüştü. Tren devrildi. Cehaletin ektiği tohum, adaletsizliğin suladığı toprakta dev bir felaket olarak biçilmişti.

Suç veya suçlu kim?

Asıl suçlu kim mi ?

Cehaleti normalleştiren toplum,

Çıkarı ahlakın önüne koyan düzen,

“Bir şey olmaz” kültürü,

Ve yanlışa sessiz kalan herkes.

Çünkü bazı toplumlar bir anda çökmez.

Önce vidaları gevşer.

SON SÖZ:

İş tuttuğun, desteklediğin, yanında durduğun, birlikte yürüdüğün, kısaca kendisiyle 'ol'duğun insanın kalitesi senin de kaliteni gösterir.

Hiçbir aslan, fareyle iş tutmaz.

Hiçbir çakal da aslanla düşüp kalkmaz.

Prof Dr ihsan Fazlıoğlu