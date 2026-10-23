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Fon soruşturmasında ilk kez siyasi bir isme dokunuluyor.

Erdoğan’ın 2023’teki cumhurbaşkanlığı kampanyasını yürüten, Türkiye Yüzyılı sloganının mimarı olan, AK Parti Ankara eski Milletvekili Ertan Aydın, gözaltına alındı.

Aydın, önceki akşam Ankara’dan alınarak, İstanbul’a getirildi.

Geçen yıl Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde 4 ay bağımsız denetim kurulu üyeliği yapan Aydın’ın şüpheli olduğunu 1 Ekim’de yazmıştım.

“Türkiye Yüzyılı’nın mimarı fonda şüpheli” başlıklı yazımda, Aydın’a yurt dışına çıkış yasağı konduğu bilgisini açıklamıştım.

Aydın, rolünün Tera’da yöneticilikten ibaret olduğunu savunsa da AK Parti’deki hava oldukça aleyhindeydi. Kimi AK Partililer Aydın’ın Tera için lobicilik yaptığını ileri sürüyordu.

İLK HAMLE SPK’DAN GELDİ

Nitekim, sondan bir önceki hamle 16 Ekim Cuma gecesi geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerinde yapılan işlemlerden kaynaklı piyasa dolandırıcılığı iddiasıyla 22 kişi için suç duyurusunda bulunurken, 22 kişi ve 4 şirkete 2 yıl işlem yasağı uygulamaya karar verdi.

Aydın, iki listede de vardı.

“ŞOK İÇERİSİNDEYİM”

SPK’nın bülteni 17 Ekim’in ilk dakikalarında yayınlandı.

Bülteni Aydın’a gönderdim.

“Bilginiz var mı?” diye sordum.

Şok içerisindeydi.

Şöyle dedi:

“Vişne Madencilik... Hiç bilmediğim, bir hisse. Geçmiş hesaplarıma bakıyorum, Vişne Madencilik hissesi var mı bende, yok görünüyor. Ola ki küçük bir şey aldım mı, almadım mı, insan paranoyak oluyor. O kadar şok içerisindeyim ki.”

Etkin pişmanlıktan yararlanmak için haksız kazancın 2 katının ödenmesi gerektiğini hatırlattığımda “Ben hiç almadım ki! Neyi ödeyeceğim? Kazancım yok” dedi.

Tera’da 4 ay yöneticilik yaptığını ifade ederek, kendisini şöyle savundu:

“Acaba Tera’da bağımsız denetim kurulu üyesi olmamdan ötürü mü dahil edildim? Belki bundan kaynaklıdır. Ama yönetimdeyken hiçbir evraka imza atmadım ki. Bir sıkıntı varsa neden bir şey yapmadılar da şimdi geçmişe dönük... Niye Vişne Madencilik’in hareketinden bağımsız denetim kurulu üyesi olarak sorumlu oluyorum? Denetim kurullarının yetkisi yok ki. Nasıl bir kusur içindeyiz? Hiçbir dahlim olmadı. Ne yaptım ki suç duyurusunda bulunuluyor?”

KORUMA ZIRHI YOK

Bu görüşmeden 5 gün sonra Aydın da dahil 5 şüpheliye gözaltı kararı çıktı.

Aydın, TÜRGEV tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapıyor. Üniversitenin mütevelli başkan vekilliğini Bilal Erdoğan yürütüyor.

Kaynaklar Aydın’ın siyasi koruma görmediğini, özellikle Bilal Erdoğan’ın fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi düşüncesinde olduğunu söylüyor.

Ulutaş’ı Zehra Zümrüt Selçuk atamış

Ahmet Özer’in görevden alınıp Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasından sonra başkan yardımcısı yapılan Yusuf Ulutaş, yolsuzluktan tutuklandı.

Evinde milyonlarca dolar ve yüzbinlerce Euro çıkan Ulutaş’ın Fatma Betül Sayan Kaya’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı döneminde memuriyete atandığı yazıldı.

Bu bilgi doğru değil.

Ulutaş, 28 Aralık 2018’de istisnai kadrodan Özel Kalem Müdürlüğü’ne getiriliyor. Haziran 2019’da Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcılığı’na atanıp bakanlıktan ayrılıyor. Ulutaş’ın atandığı dönemde bakanlık koltuğunda Zehra Zümrüt Selçuk var.

Fakıbaba’nın özlemi, belediye başkanlığı

Dün İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifa eşiğinde olduğunu yazdım.

Fakıbaba’nın bana yaptığı şu açıklama İYİ Parti’ye bomba gibi düştü:

“İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dememişimdir. ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Barış sürecinin yanındayım.”

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba’yı partiden ve milletvekilliğinden istifaya çağırdı.

Fakıbaba’yı aradım.

“İstifa dilekçemi gönderiyorum” dedi.

Dilekçesini İYİ Parti’ye ve TBMM’ye dilekçesini yolladı.

Çok saygın bir tutum izledi.

Dededen babadan CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları seçmenlerine açıklama yapmadan koşa koşa AK Parti’ye katılırken; Fakıbaba, düşüncelerine katılmasanız da makul siyasi gerekçeler sunuyor.

Terörsüz Türkiye sürecine muhalefet eden milliyetçi bir parti ile yol yürümesi imkansız Fakıbaba’nın. İYİ Parti de “Ne mutlu Türküm” demeyen bir milletvekilini taşıyamaz.

Ayrılık kaçınılmaz.

Fakıbaba’nın milletvekilliğinden de istifa etmesi, sayıları artan Fırıldak Kubilere örnek olsun.

Misal, CHP listesinden seçilen Bursa Milletvekili Kani Torun, hangi sebeple AK Parti’ye katıldığını soran gazeteciye “Yorum yok” demekle yetindi.

Seçmenlere açıklama borcunuz da mı yok?

Fakıbaba’ya döneyim.

İstifa paylaşımından ötürü Dervişoğlu’na kırıldığını kaydeden Fakıbaba, “Bunu rencide edici şekilde yapmak doğru olmadı” diyor.

AK Parti’den davet gelmediğini anlatıyor.

“Siyasete devam edeceksem, özlem duyduğum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığıdır” diye konuşuyor.

Milletvekilliğinin düşürülmeyebileceğini kaydettim.

Şöyle karşılık veriyor:

“Dua ediyorum düşürülsün diye. Tabi ki düşürülmeyebilir. Nazım geçenlere ‘Düşürmeniz beni rahatlatır’ diyorum.”

Ya düşürülmezse?

Fakıbaba:

“Meclise gelmemeye çalışırım. Önemli kararlarda, Mekke Anlaşması ve Çerçeve Yasa’da gelir, oyumu kullanırım.”